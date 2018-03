Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ipari mennyiségben hamisították az ajánlóíveikre már évekkel korábban elhunyt választók adatait és aláírását egyes kamupártgyanús szervezetek jelöltjei a csepel-soroksári választókörzetben. A fideszes Németh Szilárd 21 kihívójából tizenhárman próbálkoztak ilyesmivel, a rekorder pedig a hvg.hu által már korábban leleplezett Medete párt jelöltje (egyben egyik szervezője) lett. ","shortLead":"Ipari mennyiségben hamisították az ajánlóíveikre már évekkel korábban elhunyt választók adatait és aláírását egyes...","id":"20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d17c0e-90b4-4e6e-95ee-3e8125c697e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen","timestamp":"2018. március. 19. 21:44","title":"Halott Családok Pártja? Döbbenetes választási csalásokra derült fény Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f262b48-0da1-4139-bb2f-6cd76951e462","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Li Ka-shing vagyonát 36 milliárd dollárra teszik szakértők. Főnök már nem, de tanácsadó azért még lesz a cégénél.","shortLead":"Li Ka-shing vagyonát 36 milliárd dollárra teszik szakértők. Főnök már nem, de tanácsadó azért még lesz a cégénél.","id":"20180318_hongkong_szupermenje_89_evesen_lassit_kicsit_a_tempon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f262b48-0da1-4139-bb2f-6cd76951e462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227b5c-9d89-412b-b95f-3fe0b476b2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_hongkong_szupermenje_89_evesen_lassit_kicsit_a_tempon","timestamp":"2018. március. 18. 21:56","title":"Hongkong szupermenje 89 évesen lassít kicsit a tempón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30a49bc-575f-4993-b225-60ea4e96a03c","keywords":null,"link":"/sport/20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","timestamp":"2018. március. 19. 14:31","title":"Chiellini sérülés miatt kikerült az olasz keretből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","shortLead":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","id":"20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03566da1-8786-423f-98bf-5b4caf36ce2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","timestamp":"2018. március. 19. 16:33","title":"Meglepő listán kerültünk az EU élére: Magyarországon élnek legjobban a bevándorlók gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123d283a-5451-4917-8f30-2f6c17f87944","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"A \"vándormadár\" a jövő embere, aki három évenként vált, hogy tíz és múlva is legyen munkája. Ha így teszünk, akkor nyugdíjba vonuláskor a munkabérünk 50 százalékkal magasabb lesz. Legalábbis az Egyesült Államokban ez a helyzet – írja a Forbes magazin. ","shortLead":"A \"vándormadár\" a jövő embere, aki három évenként vált, hogy tíz és múlva is legyen munkája. Ha így teszünk, akkor...","id":"20180319_A_nagyarcu_munkavallaloknak_bealkonyult_10_ev_mulva_kuncsorogniuk_kell_egy_allasert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123d283a-5451-4917-8f30-2f6c17f87944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f2e-f943-4ff6-afa1-cb669c551ff6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180319_A_nagyarcu_munkavallaloknak_bealkonyult_10_ev_mulva_kuncsorogniuk_kell_egy_allasert","timestamp":"2018. március. 19. 12:05","title":"A nagyarcú munkavállalóknak bealkonyult, 10 év múlva pitizniük kell egy állásért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca73eb8-c4cc-4368-8744-1c5a5d3b3283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos infláció ez elmúlt 16 évben összesen 81 százalék volt, aminél lényegesen jobban nőtt az átlagos bér: 204 százalékkal. Az Alapblog beszédes infografikája szerint tehát jobban élünk, mint 16 éve. Legfeljebb nem úgy érezzük.","shortLead":"Az átlagos infláció ez elmúlt 16 évben összesen 81 százalék volt, aminél lényegesen jobban nőtt az átlagos bér: 204...","id":"20180320_Mielott_a_partok_hulyere_vennek_a_kampanyban_nezze_meg_ezt_az_abrat_az_elmult_16_ev_arvaltozasairol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca73eb8-c4cc-4368-8744-1c5a5d3b3283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4951d5-43e9-4d6b-a507-5c85f264c737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Mielott_a_partok_hulyere_vennek_a_kampanyban_nezze_meg_ezt_az_abrat_az_elmult_16_ev_arvaltozasairol","timestamp":"2018. március. 20. 11:28","title":"Mielőtt a pártok hülyére vennék, nézze meg ezt az ábrát az elmúlt 16 év árváltozásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","shortLead":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","id":"20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce0dcb3-1e25-4049-aaec-1bb5462aa23c","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","timestamp":"2018. március. 19. 10:46","title":"Íme, a világ legdrágább és legolcsóbb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]