Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa7e1d5-dbe3-4148-88cb-f218b102572f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség arra kéri az egyik délnyugat-austini városrész lakosait, hogy ne hagyják el otthonaikat, miután néhány hét alatt egy negyedik robbanás is történt városban. ","shortLead":"A rendőrség arra kéri az egyik délnyugat-austini városrész lakosait, hogy ne hagyják el otthonaikat, miután néhány hét...","id":"20180319_ujabb_robbanas_tortent_austinban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa7e1d5-dbe3-4148-88cb-f218b102572f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23cf0d5-9120-4f77-806d-05498e2f3182","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_ujabb_robbanas_tortent_austinban","timestamp":"2018. március. 19. 16:15","title":"Tehetetlen a rendőrség, újabb robbanás történt Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6cca99-322b-4e7b-b792-6eb3226ce467","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Luigi Di Biagio ideiglenes szövetségi kapitány várja a támadót.","shortLead":"Luigi Di Biagio ideiglenes szövetségi kapitány várja a támadót.","id":"20180319_csak_balotellin_mulik_lesze_meg_valogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6cca99-322b-4e7b-b792-6eb3226ce467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7beca2-6615-44af-bfc5-6d31d56332ef","keywords":null,"link":"/sport/20180319_csak_balotellin_mulik_lesze_meg_valogatott","timestamp":"2018. március. 19. 20:57","title":"Csak Balotellin múlik, lesz-e még válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43172147-d06d-45c2-af3f-0c92fe686688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százmillió forint EU-támogatást vett fel olyan cég, amelynek az alapítói Rogán Antal feltalálótársai voltak. Az OLAF ennek a vállalatnak a támogatásait is vizsgálta.","shortLead":"Több százmillió forint EU-támogatást vett fel olyan cég, amelynek az alapítói Rogán Antal feltalálótársai voltak...","id":"20180319_Az_OLAF_es_a_NAV_is_vizsgalja_Rogan_feltalalotarsainak_ugyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43172147-d06d-45c2-af3f-0c92fe686688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c618606-31f4-40d0-aee0-f9231733a8fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Az_OLAF_es_a_NAV_is_vizsgalja_Rogan_feltalalotarsainak_ugyet","timestamp":"2018. március. 19. 12:32","title":"Az OLAF és a NAV is vizsgálja Rogán feltalálótársainak ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem köszönhetünk el végleg a téltől.","shortLead":"Még mindig nem köszönhetünk el végleg a téltől.","id":"20180320_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_hofuvas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eb159e-b83d-4a48-9cb1-c112af15f183","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 20. 07:28","title":"Hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió bejegyezés jelent meg a Twitteren. ","shortLead":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió...","id":"20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f7d62-419f-4818-befa-fba125628b37","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","timestamp":"2018. március. 20. 21:38","title":"Lenyomta a Jediket a Fekete Párduc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a háromszoros olimpiai bajnok a március végi országos bajnokságon versenyez majd.","shortLead":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a háromszoros olimpiai bajnok a március végi országos bajnokságon versenyez majd.","id":"20180319_hosszu_katinka_uszo_orszagos_bajnoksag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37790913-18d0-40ab-9643-99f27709af1d","keywords":null,"link":"/sport/20180319_hosszu_katinka_uszo_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2018. március. 19. 15:10","title":"Jövő héten térhet vissza Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]