[{"available":true,"c_guid":"4c713055-9a5c-430d-b411-c7fa7c920309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két erőszakos férfi tavaly áprilisban csapott le két helyen a fővárosban: áldozataikat kifosztották és megverték.\r

","shortLead":"A két erőszakos férfi tavaly áprilisban csapott le két helyen a fővárosban: áldozataikat kifosztották és megverték.\r

","id":"20180319_alattomos_utcai_rablok_ellen_emeltek_vadat_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c713055-9a5c-430d-b411-c7fa7c920309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc84043f-36ff-4b93-a0e4-f5180103a466","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_alattomos_utcai_rablok_ellen_emeltek_vadat_budapesten","timestamp":"2018. március. 19. 10:50","title":"Alattomos utcai rablók ellen emeltek vádat Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését aligha. Megnéztük, hogyan áll a 2020 utáni uniós büdzsé tervezése, és hol kell résen lennie a feleknek.","shortLead":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését...","id":"20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3fa8d2-fd29-4fe2-a130-4a11ab63a148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Indul a harc az EU-támogatásokért: sok jóra nem számíthat Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","shortLead":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","id":"20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa806d-ae7d-4baa-aaae-d378fbd42148","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 19. 19:07","title":"Nem tudott spórolni az államnak a kamupártokon a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás Toyota Miraihoz, de a környezetvédők biztosan szívesen mennének vele egy kört.","shortLead":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás...","id":"20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2b5b5e-ccbf-4f4b-a823-99c7816692e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Londonban már hidrogénes rendőrautókkal járőröznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztráda fővároshoz közeli szakaszain dolgozik a következő hónapokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állapotjavító munkálatokra 4,5 milliárd forintot költenek. ","shortLead":"A sztráda fővároshoz közeli szakaszain dolgozik a következő hónapokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állapotjavító...","id":"20180320_augusztusig_javitja_az_m1est_amagyar_kozut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b929907f-79fc-4a85-9de5-731d6e776d34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_augusztusig_javitja_az_m1est_amagyar_kozut","timestamp":"2018. március. 20. 12:05","title":"Jönnek a dugók, augusztusig foltozgatják az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","shortLead":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","id":"20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced25407-c63e-4630-a991-d6099eb6d2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","timestamp":"2018. március. 19. 10:27","title":"Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat kikészítve az asztalra. A vendégek pedig, ha az ötös lottót nem is, a választékot szinte tutira megtippelhették. De a boltokban, kocsmákban sem kellett sokat hezitálni. ","shortLead":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat...","id":"20180320_Likor_retro_husvet_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1436c19-cf30-46cb-90fe-0b064f567fa1","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Likor_retro_husvet_elott","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Likőr retró húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1429ac2-0d27-4c1e-b2ab-10c9cbd72369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott ellenzéki megbeszélésen. Molnár Gyula álláspontja átgondolására kéri az LMP-t, és hétfőn az MTI-nek azt mondta, ezeken a mindenkinek feltételeket szabó tárgyalásokon \"nem nagyon\" kívánnak részt venni, nyitottak ugyan, de bizonyos határokat nem tudnak átlépni.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott...","id":"20180319_Molnar_Gyula_azt_uzente_az_LMPnek_gondoljak_at_allaspontjukat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1429ac2-0d27-4c1e-b2ab-10c9cbd72369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0b890-3baf-4485-8875-f60919be72d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Molnar_Gyula_azt_uzente_az_LMPnek_gondoljak_at_allaspontjukat","timestamp":"2018. március. 19. 16:04","title":"Molnár Gyula azt üzente az LMP-nek, gondolják át álláspontjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]