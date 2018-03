Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bad355e-aeed-4574-bb7b-11a79c70397a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kertész Imre Intézet kialakítására és a Terror Háza felújítására jutott pénz.","shortLead":"A Kertész Imre Intézet kialakítására és a Terror Háza felújítására jutott pénz.","id":"20180320_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_Schmidt_Maria_alapitvanyanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bad355e-aeed-4574-bb7b-11a79c70397a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4991f02-cce5-4234-bc0f-b646138b0203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_Schmidt_Maria_alapitvanyanak","timestamp":"2018. március. 20. 06:48","title":"Kétmilliárd forintot ad a kormány Schmidt Mária alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről a fideszes sporttanácsnok fog gondoskodni. Egyébként meg tovább folytatódik a szkander.","shortLead":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről...","id":"20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f49dc-5ec1-4b0c-93c1-25a1798ca10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 20. 17:33","title":"Márki-Zay visszaszúr a szívatásért: a tao-pénzek is nyilvánosak lesznek Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész az Együtt-politikus mellett tanúskodni.\r

\r

","shortLead":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész...","id":"20180320_A_Martonugyet_kirobbanto_szineszno_kesz_birosagon_is_tanuskodni_Juhasz_Peter_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be54002-c9c4-4764-8d90-9bd71296501c","keywords":null,"link":"/elet/20180320_A_Martonugyet_kirobbanto_szineszno_kesz_birosagon_is_tanuskodni_Juhasz_Peter_mellett","timestamp":"2018. március. 20. 16:03","title":"A Marton-ügyet kirobbantó színésznő kész bíróságon is tanúskodni Juhász Péter mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a \"jobbikos HírTV-t\" is. A csepeli kamupártos botrány miatt húzza meg mindezt a Fidesz alelnöke.\r

\r

","shortLead":"És a \"jobbikos HírTV-t\" is. A csepeli kamupártos botrány miatt húzza meg mindezt a Fidesz alelnöke.\r

\r

","id":"20180320_Nemeth_Szilard_feljelenti_Bangonet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74464b37-ca60-41a7-8dee-267cb1f72c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nemeth_Szilard_feljelenti_Bangonet","timestamp":"2018. március. 20. 12:32","title":"Németh Szilárd feljelenti Bangónét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szent Pál Akadémia a milánói klub első európai partnere.","shortLead":"A Szent Pál Akadémia a milánói klub első európai partnere.","id":"20180320_internazionale_a_hit_gyulekezete_partnerseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd85c370-6415-4d87-8d06-1e877c5f2e5a","keywords":null,"link":"/sport/20180320_internazionale_a_hit_gyulekezete_partnerseg","timestamp":"2018. március. 20. 13:10","title":"A Hit Gyülekezetének focicsapatával lépett partnerségre az Inter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","id":"20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71af37-e27a-45d5-bceb-a7ea64511e55","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","timestamp":"2018. március. 20. 06:02","title":"Házi kolbásszal, szalonnával kényezteti Lázár apja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30a49bc-575f-4993-b225-60ea4e96a03c","keywords":null,"link":"/sport/20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","timestamp":"2018. március. 19. 14:31","title":"Chiellini sérülés miatt kikerült az olasz keretből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f8f4a-3102-4321-91b8-2dadc7bf6389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter rendkívüli hírként jelentette be, hogy pár nappal korábban átadják a hódmezővásárhelyi elkerülőutat.","shortLead":"A miniszter rendkívüli hírként jelentette be, hogy pár nappal korábban átadják a hódmezővásárhelyi elkerülőutat.","id":"20180319_Az_ut_szelerol_szidta_ellenfelet_Lazar_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356f8f4a-3102-4321-91b8-2dadc7bf6389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a351e4dc-3b91-4605-bb35-8ed5b8d9aa92","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Az_ut_szelerol_szidta_ellenfelet_Lazar_Janos","timestamp":"2018. március. 19. 09:06","title":"Az út széléről szidta ellenfelét Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]