[{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről a fideszes sporttanácsnok fog gondoskodni. Egyébként meg tovább folytatódik a szkander.","shortLead":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről...","id":"20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f49dc-5ec1-4b0c-93c1-25a1798ca10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 20. 17:33","title":"Márki-Zay visszaszúr a szívatásért: a tao-pénzek is nyilvánosak lesznek Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemzeti oltóanyaggyár létesülhet Debrecenben.","shortLead":"Nemzeti oltóanyaggyár létesülhet Debrecenben.","id":"20180321_A_kormany_senkit_nem_akar_oltas_nelkul_hagyni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397b5c3a-2543-4b19-b7e8-9e6aab3763d0","keywords":null,"link":"/elet/20180321_A_kormany_senkit_nem_akar_oltas_nelkul_hagyni","timestamp":"2018. március. 21. 10:23","title":"A kormány senkit nem akar oltás nélkül hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","shortLead":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","id":"20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac75d8e-6047-445f-a6f1-54accd0a0a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","timestamp":"2018. március. 21. 07:14","title":"21 érv a szavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a073bc44-e9c6-442f-927a-ef105de4b550","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Venezuela nyugati részén található Elorza városa vezetői úgy döntöttek, hogy megpróbálják egyszerűbbé tenni a fizetést a városba látogató vendégek, illetve ott élők számára. A végletekig elértéktelenedett bolívarral ez az egyszerű művelet sokszor nem olyan egyszerű már ugyanis.","shortLead":"A Venezuela nyugati részén található Elorza városa vezetői úgy döntöttek, hogy megpróbálják egyszerűbbé tenni...","id":"20180319_sajat_penzzel_probalkozik_az_inflacioban_fuldoklo_venezuela_egyik_varosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a073bc44-e9c6-442f-927a-ef105de4b550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7640fd6-42f7-45ad-9e95-0e8b5061037a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_sajat_penzzel_probalkozik_az_inflacioban_fuldoklo_venezuela_egyik_varosa","timestamp":"2018. március. 19. 12:46","title":"Saját pénzzel próbálkozik az inflációban fuldokló Venezuela egyik városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamiért megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó Green Investments and Solutions Kft., miután a miniszterelnök veje kiszállt a cégből, ráadásul pont osztalékfizetés előtt. \r

","shortLead":"Valamiért megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó Green Investments and Solutions Kft., miután...","id":"20180321_rejtelyes_fantomcegre_bukkant_a_nepszava_tiborcz_istvan_kornyezetebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ad386a-9fcf-43d7-97d3-474da141241e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_rejtelyes_fantomcegre_bukkant_a_nepszava_tiborcz_istvan_kornyezetebol","timestamp":"2018. március. 21. 07:20","title":"Rejtélyes fantomcégre bukkant a Népszava Tiborcz István környezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3419fa7-8146-4815-8a46-2607cfaa8e0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy férfi fizetés nélkül akart cigarettát elvinni a boltból. Amikor kilépett, kiesett a bomba a hátizsákjából és felrobbant.","shortLead":"Egy férfi fizetés nélkül akart cigarettát elvinni a boltból. Amikor kilépett, kiesett a bomba a hátizsákjából és...","id":"20180320_robbanas_volt_egy_elelmiszerboltnal_moldova_fovarosaban_ketten_meghaltak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3419fa7-8146-4815-8a46-2607cfaa8e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e856206-f69c-459b-a084-a51e1e17eaa0","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_robbanas_volt_egy_elelmiszerboltnal_moldova_fovarosaban_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. március. 20. 19:52","title":"Robbanás volt egy élelmiszerboltnál Moldova fővárosában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba523af-f735-43b0-b1b9-27adf0023f59","c_author":"","category":"kultura","description":"Az olvasók száma csökkent, a migráns témájú cikkek száma nőtt.","shortLead":"Az olvasók száma csökkent, a migráns témájú cikkek száma nőtt.","id":"20180321_Andy_Vajna_nem_tett_jot_a_Delmagyarorszag_peldanyszamanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba523af-f735-43b0-b1b9-27adf0023f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda42b4-449f-41e2-b76d-467176a62780","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Andy_Vajna_nem_tett_jot_a_Delmagyarorszag_peldanyszamanak","timestamp":"2018. március. 21. 09:33","title":"Andy Vajna nem tett jót a Délmagyarország példányszámának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e1241-f794-4359-8ec9-81b3d1891590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házon Kívül stábja több autót is bekamerázott, hogy megmutassák, mit tapasztal az, aki az M1-esen autózik. Ebből mutatott részleteket a keddi RTL Híradó.","shortLead":"A Házon Kívül stábja több autót is bekamerázott, hogy megmutassák, mit tapasztal az, aki az M1-esen autózik. Ebből...","id":"20180320_Ugy_raz_az_M1es_hogy_inkabb_tunik_ocska_foldutnak_mint_autopalyanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017e1241-f794-4359-8ec9-81b3d1891590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddfe852-b8bb-4cf1-909d-bf495dfc7f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ugy_raz_az_M1es_hogy_inkabb_tunik_ocska_foldutnak_mint_autopalyanak","timestamp":"2018. március. 20. 22:00","title":"Úgy ráz az M1-es, hogy inkább tűnik ócska földútnak, mint autópályának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]