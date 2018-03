Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ea3c46-aa3b-442e-8931-cab6e54259a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok az esetről korábban csak annyit közöltek, hogy a jármű a zebrán ütötte el a gyalogost, aki kórházba szállítása után életét vesztette.","shortLead":"A hatóságok az esetről korábban csak annyit közöltek, hogy a jármű a zebrán ütötte el a gyalogost, aki kórházba...","id":"20180322_Felvetel_keszult_az_onvezeto_auto_halalos_gazolasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ea3c46-aa3b-442e-8931-cab6e54259a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766a6657-9781-4935-9ca0-bfb18cfd82e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_Felvetel_keszult_az_onvezeto_auto_halalos_gazolasarol","timestamp":"2018. március. 22. 07:57","title":"Nyilvánosságra hozták a felvételt az önvezető autó halálos gázolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most a valuta bevezetését előkészítő széles körű szakmai és politikai bizottság létrehozásáról döntöttek.","shortLead":"Most a valuta bevezetését előkészítő széles körű szakmai és politikai bizottság létrehozásáról döntöttek.","id":"20180321_Romania_egyre_kozelebb_az_euro_bevezetesehez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e11f78b-5c39-491a-abff-61b412b66015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Romania_egyre_kozelebb_az_euro_bevezetesehez","timestamp":"2018. március. 21. 18:04","title":"Románia egyre közelebb az euró bevezetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","shortLead":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","id":"20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac75d8e-6047-445f-a6f1-54accd0a0a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","timestamp":"2018. március. 21. 07:14","title":"21 érv a szavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf5ee5d-b0b4-475e-8d8c-ad4f138f93a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 23 éves Mark Conditt – aki munkanélküliként élt az Austin melletti Pflugerville városkában –, a mobiltelefonján rögzítette mondandóját. Részletezte, hogyan készített összesen hét robbanószerkezetet, amelyek közül öt fel is robbant, egyet a rendőrök hatástalanítottak, a hetedikkel pedig önmagát robbantotta fel, amikor a rendőrök körülvették őt.","shortLead":"A 23 éves Mark Conditt – aki munkanélküliként élt az Austin melletti Pflugerville városkában –, a mobiltelefonján...","id":"20180322_ongyilkossaga_elott_videora_vette_vallomasat_a_texasi_sorozatrobbanto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adf5ee5d-b0b4-475e-8d8c-ad4f138f93a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3531aa07-8c77-4953-b480-7b8ca050a0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_ongyilkossaga_elott_videora_vette_vallomasat_a_texasi_sorozatrobbanto","timestamp":"2018. március. 22. 06:38","title":"Öngyilkossága előtt videóra vette vallomását a texasi sorozatrobbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába értetlenkednek az érintettek.","shortLead":"Hiába értetlenkednek az érintettek.","id":"20180322_A_Fidesz_szerint_csak_azoknak_ir_Bakondi_akik_felhatalmazast_adtak_erre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff849159-c2ca-46ff-8d86-aa780e1fad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_A_Fidesz_szerint_csak_azoknak_ir_Bakondi_akik_felhatalmazast_adtak_erre","timestamp":"2018. március. 22. 12:41","title":"A Fidesz szerint csak azoknak ír Bakondi, akik felhatalmazást adtak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az. A kormány válaszlépései még ennél is tragikusabbra sikerültek.","shortLead":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az...","id":"20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7a291e-aa41-471a-9dfa-0460b5f6528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","timestamp":"2018. március. 22. 06:30","title":"Így lettünk Orbánék alatt a gazdasági kivándorlók országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a Momentum plakátjait távolítottak el jogsértően, de az MSZP-t is érte kár. A Dél-Alföldi Közlekedési Központ pedig bírságot kell fizessen.\r

\r

","shortLead":"Leginkább a Momentum plakátjait távolítottak el jogsértően, de az MSZP-t is érte kár. A Dél-Alföldi Közlekedési Központ...","id":"20180320_Jogserto_volt_a_kecskemeti_csepeli_es_a_zugloi_Momentumplakatok_eltavolitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b40ca-2ab9-4765-b9d4-473dbc64c7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Jogserto_volt_a_kecskemeti_csepeli_es_a_zugloi_Momentumplakatok_eltavolitasa","timestamp":"2018. március. 20. 16:48","title":"Jogsértő volt a kecskeméti, csepeli és a zuglói Momentum-plakátok eltávolítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]