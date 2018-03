Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A visegrádi luxushotel befejezésére készült Orbán Viktor kormányfő veje, de valami közbejött.","shortLead":"A visegrádi luxushotel befejezésére készült Orbán Viktor kormányfő veje, de valami közbejött.","id":"20180322_Megsem_massza_meg_Tiborcz_az_uveghegyet__nem_fizette_be_a_250_ezres_illeteket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e6191a-d75a-41e2-9de5-66495076a35e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180322_Megsem_massza_meg_Tiborcz_az_uveghegyet__nem_fizette_be_a_250_ezres_illeteket","timestamp":"2018. március. 22. 12:17","title":"Nem mássza meg Tiborcz a visegrádi üveghegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885923d7-2ae6-48ef-b126-c78ed0e5260c","c_author":"Ujváry Gábor","category":"kultura","description":"A Veritas Intézet munkatársának reaglása a hvg.hu-n megjelent írásra. ","shortLead":"A Veritas Intézet munkatársának reaglása a hvg.hu-n megjelent írásra. ","id":"20180321_homan_balintrol_maskent_veritas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885923d7-2ae6-48ef-b126-c78ed0e5260c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e6d54e-7d28-47e8-89d1-f03c0b025c2a","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_homan_balintrol_maskent_veritas","timestamp":"2018. március. 21. 10:49","title":"Hóman Bálintról - másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","id":"20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39280f40-179d-420f-b493-00058e8bd9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 12:44","title":"Fáradt Orbán indul harcba a \"Soros-zsoldosok\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat kikészítve az asztalra. A vendégek pedig, ha az ötös lottót nem is, a választékot szinte tutira megtippelhették. De a boltokban, kocsmákban sem kellett sokat hezitálni. ","shortLead":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat...","id":"20180320_Likor_retro_husvet_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1436c19-cf30-46cb-90fe-0b064f567fa1","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Likor_retro_husvet_elott","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Likőr retró húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban Dolly, a Csongrád megyei szolgálati kutya lebuktatta.","shortLead":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban...","id":"20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d1cca9-f5eb-4c02-a3bc-948b7fa7ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","timestamp":"2018. március. 22. 06:32","title":"Tizenegy kiló heroinnal bukott le az ideges férfi Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","shortLead":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","id":"20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f067622b-4211-4de2-a595-952587cbe4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","timestamp":"2018. március. 22. 11:33","title":"Új út nyílt Hódmezővásárhelyen, csaknem 3 milliárdba fájt kilométerenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26c5ec6-4898-4e74-b177-a1c96de30673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legrangosabb magyar irodalmi díjat és az azzal járó hárommillió forintot idén Nádas Péter Világló részletek című regénye érdemelte ki.\r

\r

","shortLead":"A legrangosabb magyar irodalmi díjat és az azzal járó hárommillió forintot idén Nádas Péter Világló részletek című...","id":"20180322_Megvan_az_idei_Aegondij_nyertese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a26c5ec6-4898-4e74-b177-a1c96de30673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c9cd58-927c-4ace-9a9c-41df698b9716","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Megvan_az_idei_Aegondij_nyertese","timestamp":"2018. március. 22. 12:33","title":"Megvan az idei Aegon-díj nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a58b9a1-4a75-405e-9fa5-4b38efa06b88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett az a sofőr, akire menet közben egy kamionról lezuhanó jégdarab esett – közölte a rendőrség.","shortLead":"Nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett az a sofőr, akire menet közben egy kamionról lezuhanó jégdarab esett –...","id":"20180320_Kamionrol_lecsuszo_jegtomb_zuzta_szet_egy_kocsi_szelvedojet_Borsodban__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a58b9a1-4a75-405e-9fa5-4b38efa06b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73481e8b-4f42-48b6-a310-02b2d48ad93e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180320_Kamionrol_lecsuszo_jegtomb_zuzta_szet_egy_kocsi_szelvedojet_Borsodban__fotok","timestamp":"2018. március. 20. 17:22","title":"Kamionról lecsúszó jégtömb zúzta szét egy kocsi szélvédőjét Borsodban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]