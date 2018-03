Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5589cc47-69a5-4928-8ae9-35ff363148ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra kinevezi a megújult összetételű kabinet többi tagját is.","shortLead":"Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Peter Pellegrinit csütörtökön Andrej Kiska államfő, aki ezt követően sorra...","id":"20180322_Kineveztek_az_uj_szlovak_miniszterelnokot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5589cc47-69a5-4928-8ae9-35ff363148ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40fc01-d0d4-42ff-bab9-dee10c101309","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Kineveztek_az_uj_szlovak_miniszterelnokot","timestamp":"2018. március. 22. 12:45","title":"Kinevezték az új szlovák miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamiért megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó Green Investments and Solutions Kft., miután a miniszterelnök veje kiszállt a cégből, ráadásul pont osztalékfizetés előtt. \r

","shortLead":"Valamiért megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó Green Investments and Solutions Kft., miután...","id":"20180321_rejtelyes_fantomcegre_bukkant_a_nepszava_tiborcz_istvan_kornyezetebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ad386a-9fcf-43d7-97d3-474da141241e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_rejtelyes_fantomcegre_bukkant_a_nepszava_tiborcz_istvan_kornyezetebol","timestamp":"2018. március. 21. 07:20","title":"Rejtélyes fantomcégre bukkant a Népszava Tiborcz István környezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kellett bevallja a képviselői vagyonnyilatkozatában a svédországi vadászatokat, mert nem képviselőként kapta a meghívásokat, hanem vadászként, mondja Semjén Zsolt. Állítja, soha senkinek nem intézett semmit. Általában lemondja a meghívásokat, de mivel ezt egy tisztességes ember ajánlotta fel, elfogadta. És már az idei szezonra is rengeteg meghívást kapott.\r

\r

","shortLead":"Nem kellett bevallja a képviselői vagyonnyilatkozatában a svédországi vadászatokat, mert nem képviselőként kapta...","id":"20180320_Semjen_Nem_miniszterelnokhelyetteskent_hivtak_meg_Svedorszagba_hanem_vadaszkent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922c540-331c-46d8-838f-ccd6e3293d09","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Semjen_Nem_miniszterelnokhelyetteskent_hivtak_meg_Svedorszagba_hanem_vadaszkent","timestamp":"2018. március. 20. 13:15","title":"Semjén: Nem miniszterelnök-helyettesként hívtak meg Svédországba, hanem vadászként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben. Az intézményben viszont úgy látják, hogy betartották a jogszabályokat.","shortLead":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben...","id":"20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05fe955-07be-4ff6-a4b6-6738e1731c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","timestamp":"2018. március. 20. 17:37","title":"Kikötözött fiú: a kaposvári kórházban úgy gondolják, nem hibáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180321_Nezzen_valogatott_focimeccset_Kocsis_Mateval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc96785-63fa-4df2-9a9f-0565054d82fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Nezzen_valogatott_focimeccset_Kocsis_Mateval","timestamp":"2018. március. 21. 17:38","title":"Nézzen válogatott focimeccset Kocsis Mátéval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c735e53-e994-4b3b-9ada-78b763640f57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ma már politikailag nem túl korrekt gigantikus benzinmotoroktól szépen lassan búcsút lehet venni a luxusautók piacán.","shortLead":"A ma már politikailag nem túl korrekt gigantikus benzinmotoroktól szépen lassan búcsút lehet venni a luxusautók piacán.","id":"20180320_lealdozott_a_dinoszauruszoknak_halallistan_a_12_hengeres_motorok__sirjunk_vagy_nevessunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c735e53-e994-4b3b-9ada-78b763640f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab413e82-79c5-450c-bf6a-f0a92ba5ad45","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_lealdozott_a_dinoszauruszoknak_halallistan_a_12_hengeres_motorok__sirjunk_vagy_nevessunk","timestamp":"2018. március. 20. 15:26","title":"Leáldozott a dinoszauruszoknak: halállistán a 12 hengeres motorok – sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovák államfő közölte, kinevezi az új összetételű kormányt, amelynek névsora kedden vált véglegessé.","shortLead":"A szlovák államfő közölte, kinevezi az új összetételű kormányt, amelynek névsora kedden vált véglegessé.","id":"20180321_kiska_csutortokon_kinevezi_az_uj_kormanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37311ba6-601c-49aa-b91b-4f09f057614a","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_kiska_csutortokon_kinevezi_az_uj_kormanyt","timestamp":"2018. március. 21. 17:45","title":"Csütörtökön lesz új kormánya Szlovákiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terjedelmes áttekintőben szó esik Orbán menekültellenes beidegződéséről, valamint arról, hogyan használta ki a Fidesz az európai terrortámadások nyomán kialakult félelmet és pánikot politikájuk továbbépítésére. ","shortLead":"A terjedelmes áttekintőben szó esik Orbán menekültellenes beidegződéséről, valamint arról, hogyan használta ki a Fidesz...","id":"20180320_Nem_kimeli_Orbant_a_Newsweek_a_Fidesz_sokszor_jatszott_mar_a_szavazok_felelmeivel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83596a0-8fa8-4892-84ec-96fc19be9607","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nem_kimeli_Orbant_a_Newsweek_a_Fidesz_sokszor_jatszott_mar_a_szavazok_felelmeivel","timestamp":"2018. március. 20. 16:32","title":"Nem kíméli Orbánt a Newsweek: \"a Fidesz sokszor játszott már a szavazók félelmeivel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]