[{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","id":"20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39280f40-179d-420f-b493-00058e8bd9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 12:44","title":"Fáradt Orbán indul harcba a \"Soros-zsoldosok\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26c5ec6-4898-4e74-b177-a1c96de30673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legrangosabb magyar irodalmi díjat és az azzal járó hárommillió forintot idén Nádas Péter Világló részletek című regénye érdemelte ki.\r

\r

","shortLead":"A legrangosabb magyar irodalmi díjat és az azzal járó hárommillió forintot idén Nádas Péter Világló részletek című...","id":"20180322_Megvan_az_idei_Aegondij_nyertese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a26c5ec6-4898-4e74-b177-a1c96de30673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c9cd58-927c-4ace-9a9c-41df698b9716","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Megvan_az_idei_Aegondij_nyertese","timestamp":"2018. március. 22. 12:33","title":"Megvan az idei Aegon-díj nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45339506-e266-48bb-b84c-4c4922806cec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elérhető például néhány megfázás elleni gyógyszer, orrspray és szemcsepp. ","shortLead":"Nem elérhető például néhány megfázás elleni gyógyszer, orrspray és szemcsepp. ","id":"20180322_Atmeneti_hiany_van_tobb_mint_haromszaz_gyogyszerbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45339506-e266-48bb-b84c-4c4922806cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97a8b24-8862-47f9-91b9-235e34fda924","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Atmeneti_hiany_van_tobb_mint_haromszaz_gyogyszerbol","timestamp":"2018. március. 22. 08:51","title":"Több mint háromszáz gyógyszert hiába keres a patikákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","shortLead":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","id":"20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ee3cb9-8362-4124-9ef7-f194d5b8c7a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","timestamp":"2018. március. 21. 12:09","title":"Kipaterolnák a buszállomást a fővárosi Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön a Diagnosticum Zrt. A 879 milliós uniós támogtással megvalósuló program célja, hogy egy nemzetközi adatbázis részeként elkészüljön a Magyar Borok Eredetmintázati Térképe.","shortLead":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön...","id":"20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376fc12-47fe-463c-94e8-d30fda8ed319","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","timestamp":"2018. március. 22. 17:03","title":"Tudja, mi történik, ha összeeresztik a mágneses magrezonancia spektroszkópiát a magyar borokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka előtt két igen mozgalmas esztendő áll, a cég rengeteg új autót fog bemutatni.","shortLead":"A cseh márka előtt két igen mozgalmas esztendő áll, a cég rengeteg új autót fog bemutatni.","id":"20180322_annyi_uj_skoda_jon_hogy_meg_a_marka_rajongoi_is_tuladagolast_kaphatnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72efaed-2a80-40a6-85d2-fab67e5cd855","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_annyi_uj_skoda_jon_hogy_meg_a_marka_rajongoi_is_tuladagolast_kaphatnak","timestamp":"2018. március. 22. 08:28","title":"Annyi új Skoda jön, hogy még a márka rajongói is túladagolást kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen...","id":"20180322_stephen_hawking_als_technologia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a00fc-091f-4d71-ad16-7fa7083dca8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_stephen_hawking_als_technologia","timestamp":"2018. március. 22. 11:03","title":"Milyen technológia segítette a mozgásképtelen Stephen Hawkingot az aktív élethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid, valamint a Chelsea is érdeklődik a 27 éves magyar kapus iránt.","shortLead":"Az Atlético Madrid, valamint a Chelsea is érdeklődik a 27 éves magyar kapus iránt.","id":"20180322_Ket_europai_sztarcsapat_is_kinezte_maganak_Gulacsi_Petert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd28433-6942-4da8-9250-d40f7c8620b8","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Ket_europai_sztarcsapat_is_kinezte_maganak_Gulacsi_Petert","timestamp":"2018. március. 22. 15:15","title":"Két európai sztárcsapat is kinézte magának Gulácsi Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]