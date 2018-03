Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"","category":"elet","description":"A Tévelygőkért Alapítványt a Feldmár Intézet szerint mondvacsinált indokokkal lehetetlenítették el.","shortLead":"A Tévelygőkért Alapítványt a Feldmár Intézet szerint mondvacsinált indokokkal lehetetlenítették el.","id":"20180321_Kitiltottak_Feldmarek_programjat_a_bortonbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b6bef-3bfb-4e59-9eb0-a8effedc66b2","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Kitiltottak_Feldmarek_programjat_a_bortonbol","timestamp":"2018. március. 21. 06:52","title":"Kitiltották Feldmárék programját a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1bcff1-7ad1-45c5-9be0-ddc613bb0632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságokon folytatódhat a Migration Aid és a Fidesz-alapító vitája.","shortLead":"A bíróságokon folytatódhat a Migration Aid és a Fidesz-alapító vitája.","id":"20180322_Az_oknyomozasaban_megbantott_Bayer_Zsolt_feljelentest_tesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1bcff1-7ad1-45c5-9be0-ddc613bb0632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c247be6-d044-49a6-8a30-521a9b549cec","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Az_oknyomozasaban_megbantott_Bayer_Zsolt_feljelentest_tesz","timestamp":"2018. március. 22. 09:21","title":"Az oknyomozásában megbántott Bayer Zsolt feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","shortLead":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","id":"20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b8e1d-b594-4d8e-aa71-233648d93289","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","timestamp":"2018. március. 22. 14:26","title":"Ennek a terepjárónak a láttán még a Q7-esek és az X5-ösök is lehúzódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57212b6-581f-48a2-92dd-8bbce4a56eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasárnap nyit ki utoljára a Zazzi.","shortLead":"Vasárnap nyit ki utoljára a Zazzi.","id":"20180321_bezar_a_zazzi_cukraszda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57212b6-581f-48a2-92dd-8bbce4a56eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20934d5-9dd4-4a93-af25-cb5a07dff2d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_bezar_a_zazzi_cukraszda","timestamp":"2018. március. 21. 16:33","title":"Bezár Buda egyik neves cukrászdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","shortLead":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","id":"20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3779aa45-a4c7-4491-ae41-4e9bcb1a6370","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","timestamp":"2018. március. 22. 08:26","title":"Magyar Iszlám Közösség: Nem kívánunk részt venni a politikai sárdobálásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak tűnik, hogy 3D érzékelő kamerája lehet.","shortLead":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak...","id":"20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f5e5bd-6c89-405e-9009-623212872b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","timestamp":"2018. március. 21. 12:03","title":"Az iPhone-os TrueDepth kamera konkurense érkezhet a következő Galaxy S telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az. A kormány válaszlépései még ennél is tragikusabbra sikerültek.","shortLead":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az...","id":"20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7a291e-aa41-471a-9dfa-0460b5f6528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","timestamp":"2018. március. 22. 06:30","title":"Így lettünk Orbánék alatt a gazdasági kivándorlók országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff5955-11cb-4f23-8739-652d6dca216b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tongai kormány visszafogná kicsit a diáklányokat.","shortLead":"A tongai kormány visszafogná kicsit a diáklányokat.","id":"20180321_A_lanyok_csak_ne_rogbizzenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dff5955-11cb-4f23-8739-652d6dca216b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f428f44-74e8-47a9-8a5c-d00ffb38294e","keywords":null,"link":"/elet/20180321_A_lanyok_csak_ne_rogbizzenek","timestamp":"2018. március. 21. 08:45","title":"A lányok csak ne rögbizzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]