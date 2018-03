Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86ab9a1-b003-4fe3-ae84-6a108ee9e0c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kampánylyukból kampányszél fúj – értékelte Lázár János miniszter saját pártja egyik riogató kampányát. ","shortLead":"Kampánylyukból kampányszél fúj – értékelte Lázár János miniszter saját pártja egyik riogató kampányát. ","id":"20180321_Lazar_a_vadaszkastelyrol_Nincsenek_szazmillioim_hogy_beszalljak_egy_ilyen_beruhazasba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86ab9a1-b003-4fe3-ae84-6a108ee9e0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dbb015-7ba8-4d5b-b3a3-054fb553eba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Lazar_a_vadaszkastelyrol_Nincsenek_szazmillioim_hogy_beszalljak_egy_ilyen_beruhazasba","timestamp":"2018. március. 21. 17:20","title":"Lázár a vadászkastélyról: \"Nincsenek százmillióim, hogy beszálljak egy ilyen beruházásba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c43619-0b65-4801-b272-300f39fcd797","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"30 éve van piacon a japán SUV és ennek alkalmából piacra dobtak egy 30 darabos limitált szériát. Legalábbis Oroszországban, ahol azonnal el is kapkodták a sorszámozott példányokat.","shortLead":"30 éve van piacon a japán SUV és ennek alkalmából piacra dobtak egy 30 darabos limitált szériát. Legalábbis...","id":"20180321_vitara_suzuki_30_eves_limitalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c43619-0b65-4801-b272-300f39fcd797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e18dde-8f5a-4e33-98ff-cddcaad4da46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_vitara_suzuki_30_eves_limitalt","timestamp":"2018. március. 21. 12:20","title":"Nagyon menő ez a limitált darabszámos Suzuki Vitara, csak egy baja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0533668b-c5a0-4752-97a1-abb6898554a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Gyula 2015-ben került előzetesbe, a vád szerint előre kitervelten, kegyetlenül akart végezni élettársával. Most szabadon engedték, mert a képviselőjelöltséggel mentelmi jog is jár.","shortLead":"Kiss Gyula 2015-ben került előzetesbe, a vád szerint előre kitervelten, kegyetlenül akart végezni élettársával. Most...","id":"20180321_baltaval_bantalmazta_az_elettarsat_de_kijohet_az_elozetesbol_az_osszefogas_part_kepviselojeloltje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0533668b-c5a0-4752-97a1-abb6898554a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a7914-1b2e-4be9-868b-7875fddd69dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_baltaval_bantalmazta_az_elettarsat_de_kijohet_az_elozetesbol_az_osszefogas_part_kepviselojeloltje","timestamp":"2018. március. 21. 21:00","title":"Baltával bántalmazta az élettársát, de kijöhet az előzetesből az Összefogás Párt képviselőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adómentes is lehet a termőföld bérbeadásából származó jövedelem, ha pedig mégis adózni kell a föld után, azzal az önkormányzat járhat jól.","shortLead":"Adómentes is lehet a termőföld bérbeadásából származó jövedelem, ha pedig mégis adózni kell a föld után, azzal...","id":"20180322_Kulon_adoszabalyokat_tanulhat_akinek_foldje_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4471541a-794c-449a-beec-3fe195d9ae7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Kulon_adoszabalyokat_tanulhat_akinek_foldje_van","timestamp":"2018. március. 22. 11:05","title":"Külön adószabályokat tanulhat, akinek földje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az. A kormány válaszlépései még ennél is tragikusabbra sikerültek.","shortLead":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az...","id":"20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7a291e-aa41-471a-9dfa-0460b5f6528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","timestamp":"2018. március. 22. 06:30","title":"Így lettünk Orbánék alatt a gazdasági kivándorlók országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166bd75d-cbaa-438d-a938-463db5d48cc9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német klub bejelentése szerint ezzel valóra válik a jamaicai sprinter álma, hogy egy topcsapattal eddzen. ","shortLead":"A német klub bejelentése szerint ezzel valóra válik a jamaicai sprinter álma, hogy egy topcsapattal eddzen. ","id":"20180322_Jon_Usain_Bolt_nagy_napja_penteken_mar_edzeni_fog_a_Borussia_Dortmunddal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=166bd75d-cbaa-438d-a938-463db5d48cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111a7e75-e3bc-42f7-85f9-03cc2554446f","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Jon_Usain_Bolt_nagy_napja_penteken_mar_edzeni_fog_a_Borussia_Dortmunddal","timestamp":"2018. március. 22. 15:32","title":"Jön Usain Bolt nagy napja: pénteken már edzeni fog a Borussia Dortmunddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és átmeneti intézkedésként 3 százalékos adót vetne ki az érintett cégek, például a Google és a Facebook éves európai forgalmára.","shortLead":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és...","id":"20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe2f8b-7f91-410d-bbbc-27c39ad8a1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","timestamp":"2018. március. 21. 20:31","title":"Így adóztatná meg az EU a Google-t és a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]