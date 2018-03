Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem tudta meggyőzően igazolni, hogy hátrányosan érinti a kamupártok csalással szerzett jelöléseinek elfogadása, ezért a Kúria után az Alkotmánybíróság sem volt hajlandó érdemben foglalkozni a panaszával.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem tudta meggyőzően igazolni, hogy hátrányosan érinti a kamupártok csalással szerzett...","id":"20180322_Kamuzik_az_Alkotmanybirosag_miutan_a_ketfaarkuak_megtamadtak_a_kamupartokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b077c2-7aae-409d-85f3-cae78903ddd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Kamuzik_az_Alkotmanybirosag_miutan_a_ketfaarkuak_megtamadtak_a_kamupartokat","timestamp":"2018. március. 22. 13:54","title":"Kamuzik az Alkotmánybíróság, miután a kétfarkúak megtámadták a kamupártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e903940-ee65-4d0f-88c3-0965b5985f82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy texasi férfi elment a helyi oktatási bizottság ülésére és elmondta, hogyan bántották diáktársai annak idején. Köztük az a férfi, aki a bizottság ülését vezette.","shortLead":"Egy texasi férfi elment a helyi oktatási bizottság ülésére és elmondta, hogyan bántották diáktársai annak idején...","id":"20180323_Ez_a_ferfi_harminc_evet_vart_arra_hogy_a_szemebe_nezzen_a_vele_szemetkedo_diaknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e903940-ee65-4d0f-88c3-0965b5985f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e638ee47-114d-4714-aeb7-e1a8c778e460","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Ez_a_ferfi_harminc_evet_vart_arra_hogy_a_szemebe_nezzen_a_vele_szemetkedo_diaknak","timestamp":"2018. március. 23. 11:33","title":"\"Belenyomták a vécébe a fejem. Emlékszel? Te is köztük voltál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63ed90-61da-4b8f-a7b1-7cc73391fff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Orizetben_a_ferfi_aki_Gyarfas_Tamast_probalta_zsarolni_a_Fenyogyilkossaggal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad63ed90-61da-4b8f-a7b1-7cc73391fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eafd2a-c1d7-4ee0-942d-c2ff6d7f030d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Orizetben_a_ferfi_aki_Gyarfas_Tamast_probalta_zsarolni_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2018. március. 22. 11:44","title":"Őrizetben a férfi, aki Gyárfás Tamást próbálta zsarolni a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Guns N' Roses frontembere korábban az énekes Brian Johnsont helyettesítette.","shortLead":"A Guns N' Roses frontembere korábban az énekes Brian Johnsont helyettesítette.","id":"20180322_axl_rose_megint_besegit_az_acdcnel_most_zeneszerzokent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85d385a-7d80-4ac3-a7c8-a288c00bc167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917aa62f-3994-4dfd-84b2-1f142b7252ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_axl_rose_megint_besegit_az_acdcnel_most_zeneszerzokent","timestamp":"2018. március. 22. 16:45","title":"Axl Rose megint besegít az AC/DC-nél, most zeneszerzőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban Dolly, a Csongrád megyei szolgálati kutya lebuktatta.","shortLead":"A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban...","id":"20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df116b8-57d5-4dc8-aa6b-160fa74170a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d1cca9-f5eb-4c02-a3bc-948b7fa7ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Tizenegy_kilo_heroinnal_bukott_le_az_ideges_ferfi_Roszkenel","timestamp":"2018. március. 22. 06:32","title":"Tizenegy kiló heroinnal bukott le az ideges férfi Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdedcfc3-acef-47bd-bcee-8e2b9e287f91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ipari parkba még szerdán riasztották a tűzszerészeket.","shortLead":"Az ipari parkba még szerdán riasztották a tűzszerészeket.","id":"20180322_Csaknem_szaz_vilaghaborus_granatot_es_loszert_talaltak_Szekesfehervaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdedcfc3-acef-47bd-bcee-8e2b9e287f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd1b26-64bb-4957-a9d1-4a649e98419d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Csaknem_szaz_vilaghaborus_granatot_es_loszert_talaltak_Szekesfehervaron","timestamp":"2018. március. 22. 12:16","title":"Csaknem száz világháborús gránátot és lőszert találtak Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","shortLead":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","id":"20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02157e5-aa30-4d15-bfe5-4d0e4f3b3137","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","timestamp":"2018. március. 23. 11:23","title":"Támad a csend: az elektromos autók olcsóbbak lesznek benzines társaiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma pedig az volt, hogyan nyomnák meg a Fidesz kampányát még a választások előtt.","shortLead":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma...","id":"20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5ef8c-a2c0-402d-8116-c735556fc8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. március. 23. 14:05","title":"Állítólag kormányhivatalnokokat mozgósít a Fidesz a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]