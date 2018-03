Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elhagyta Finnországot Carles Puigdemont menesztett katalán vezető, aki ellen a spanyol hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki, és ezért a finn rendőrség is kiadta a körözést.","shortLead":"Elhagyta Finnországot Carles Puigdemont menesztett katalán vezető, aki ellen a spanyol hatóságok európai...","id":"20180324_Puigdemont_elmenekult_Finnorszagbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee8d853-738b-4711-a4f3-5cdc4a8dbcc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Puigdemont_elmenekult_Finnorszagbol","timestamp":"2018. március. 24. 18:52","title":"Puigdemont elmenekült Finnországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6de9642-d3ce-4f37-bbf6-186061771687","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint hétfő hajnalban 3 óra és 3 óra 30 között vitték el egy cég telephelyéről az autódarut. Azóta állítólag Németország keleti részén, Erfurtban látták felbukkanni. ","shortLead":"A rendőrség szerint hétfő hajnalban 3 óra és 3 óra 30 között vitték el egy cég telephelyéről az autódarut. Azóta...","id":"20180322_egy_48_tonnas_autodarut_is_siman_el_lehet_lopni_stuttgartban_megtettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6de9642-d3ce-4f37-bbf6-186061771687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ad615-b6ac-458d-b710-f90ac0ac4232","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_egy_48_tonnas_autodarut_is_siman_el_lehet_lopni_stuttgartban_megtettek","timestamp":"2018. március. 22. 19:07","title":"Egy 48 tonnás autódarut is simán el lehet lopni, Stuttgartban megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét. Kiderült, korábban más állt a papíron.","shortLead":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét...","id":"20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062d1ab5-c9bf-4206-ac54-bbbe179ddbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","timestamp":"2018. március. 23. 07:02","title":"Egy több mint 1000 éves szöveget találtak egy zsoltár mögé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","shortLead":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","id":"20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b5ab0d-cf88-4fe2-84d1-158ebf9f2270","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","timestamp":"2018. március. 22. 21:08","title":"Pokolgép robbant egy szálloda közelében Szomáliában, 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő hotdogjainak és hamburgereinek fejlesztésén dolgozott az IKEA és a Space10.","shortLead":"A jövő hotdogjainak és hamburgereinek fejlesztésén dolgozott az IKEA és a Space10.","id":"20180323_Lisztkukacokbol_keszulhet_az_IKEA_hires_husgolyoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400e1b54-3d76-4b1a-be15-4a5271c490b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Lisztkukacokbol_keszulhet_az_IKEA_hires_husgolyoja","timestamp":"2018. március. 23. 11:47","title":"Lisztkukacokból készülhet az IKEA híres húsgolyója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc3fce-acff-4016-9155-e94660582298","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"BMW M5-alázásra készül a 650 lóerős Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95770e1-0453-4dfb-8f4e-f8eaecccada4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum némi átragasztással segít \"az igazmondásban\".","shortLead":"A Momentum némi átragasztással segít \"az igazmondásban\".","id":"20180323_fideszes_plakatokat_javit_a_momentum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95770e1-0453-4dfb-8f4e-f8eaecccada4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e155f38c-ca65-44a9-abc5-178a806280cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_fideszes_plakatokat_javit_a_momentum","timestamp":"2018. március. 23. 19:43","title":"„Nekünk a vejem az első”: fideszes plakátokat „javít” a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta még egyszer sem csökkent olyan nagy mértékben Magyarország lélekszáma, mint tavaly, amikor 59 ezer fővel apadt – derül ki a KSH februári gyorsjelentéséből. ","shortLead":"A rendszerváltás óta még egyszer sem csökkent olyan nagy mértékben Magyarország lélekszáma, mint tavaly, amikor 59 ezer...","id":"201809_hazai_nepessegfogyas_hiu_abrand_maradt_abelengetett_baby_boom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1183e8-4fdd-4b64-be59-dcd25217858c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809_hazai_nepessegfogyas_hiu_abrand_maradt_abelengetett_baby_boom","timestamp":"2018. március. 24. 08:30","title":"Hazai népességfogyás: hiú ábránd maradt a \"belengetett\" baby boom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]