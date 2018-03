Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja, Nadzsib Razak hatalmát. ","shortLead":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja...","id":"201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8d46e-a94f-4e40-b514-855167963c05","keywords":null,"link":"/vilag/201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","timestamp":"2018. március. 24. 09:00","title":"92 évesen reaktiválta magát az egykor sorosozó maláj exkormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek számít. ","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig...","id":"20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7511dd68-2e31-4368-8028-b6a12ed1cfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","timestamp":"2018. március. 23. 06:15","title":"Magyar Idők: Czeglédy Csaba egy másik ügyben is sáros lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők nagyon sokáig küzdöttek azért, hogy a nő egyáltalán szállítható állapotban legyen.","shortLead":"A mentők nagyon sokáig küzdöttek azért, hogy a nő egyáltalán szállítható állapotban legyen.","id":"20180324_Elethalal_kozott_van_a_ferihegyi_panikban_a_csuszdarol_kiesett_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e740fc-c240-4653-874f-e95fcd22078d","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Elethalal_kozott_van_a_ferihegyi_panikban_a_csuszdarol_kiesett_no","timestamp":"2018. március. 24. 12:32","title":"Élet-halál között van a ferihegyi pánikban megsérült nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát, nehogy valakit megzavarjon.\r

\r

","shortLead":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát...","id":"20180322_Rossz_hirunk_van_a_Felelos_Tarsadalom_Part_szimpatizansainak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2606-5cf2-4b47-8636-749d169d7ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Rossz_hirunk_van_a_Felelos_Tarsadalom_Part_szimpatizansainak","timestamp":"2018. március. 22. 14:25","title":"Rossz hírünk van a Felelős Társadalom Párt szimpatizánsainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef4b6e8-4be7-434e-8970-8f32eb74553c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szó szoros értelmében hordozható az alábbi projektor, minthogy a tenyerünkben is elfér.","shortLead":"A szó szoros értelmében hordozható az alábbi projektor, minthogy a tenyerünkben is elfér.","id":"20180321_orimag_a_vilag_legkisebb_projektora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef4b6e8-4be7-434e-8970-8f32eb74553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7ddeb-f8fa-400e-ba25-90510ee0b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_orimag_a_vilag_legkisebb_projektora","timestamp":"2018. március. 22. 13:00","title":"Ilyen a világ legkisebb projektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kunhalom Tej évek óta veszteséges már. Mészáros Lőrinc a Dráva Kalász Zrt.-n keresztül birtokolja a társaság 50 százalékát.","shortLead":"A Kunhalom Tej évek óta veszteséges már. Mészáros Lőrinc a Dráva Kalász Zrt.-n keresztül birtokolja a társaság 50...","id":"20180322_bedolt_egy_ceg_meszaros_lorinc_erdekeltsegebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e323a9-662d-4b47-a032-4d2ecefb78a7","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_bedolt_egy_ceg_meszaros_lorinc_erdekeltsegebol","timestamp":"2018. március. 22. 21:07","title":"Bedőlt egy cég Mészáros Lőrinc érdekeltségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792774b-468d-4e87-8788-9520ab591b51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tévedés azt gondolni, hogy csak lassan közlekedő traktor létezik, és erre a Top Gear adja a legjobb bizonyítékot.","shortLead":"Tévedés azt gondolni, hogy csak lassan közlekedő traktor létezik, és erre a Top Gear adja a legjobb bizonyítékot.","id":"20180323_top_gear_traktor_vilagrekord_guinness_rekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1792774b-468d-4e87-8788-9520ab591b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856851d3-d126-4249-8a82-2aa26a6042ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_top_gear_traktor_vilagrekord_guinness_rekord","timestamp":"2018. március. 23. 16:21","title":"140 km/h-val repeszt az 500+ lóerős világbajnok traktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","shortLead":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","id":"20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35957a61-ee42-4e5d-9cf2-8572abdf12de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","timestamp":"2018. március. 22. 19:04","title":"Trump az utolsó pillanatban megkönyörült Európán és hat másik országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]