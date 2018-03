Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eljutott hozzájuk annak a férfinak a feljelentése, aki állítja: az ő rénszarvasát lőtte ki a miniszterelnök-helyettes, pedig nem kapott rá engedélyt.","shortLead":"Eljutott hozzájuk annak a férfinak a feljelentése, aki állítja: az ő rénszarvasát lőtte ki a miniszterelnök-helyettes...","id":"20180323_a_sved_rendorseg_is_vizsgalodik_semjen_vadaszata_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf06de-4803-4883-b2a2-815cb6a611f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_a_sved_rendorseg_is_vizsgalodik_semjen_vadaszata_miatt","timestamp":"2018. március. 23. 18:52","title":"Már a svéd rendőrség is vizsgálódik Semjén vadászata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kulka János színművész is csatlakozott az RTL Magyarország Persze hogy szavazok! elnevezésű kampányához – közölte a csatorna.","shortLead":"Kulka János színművész is csatlakozott az RTL Magyarország Persze hogy szavazok! elnevezésű kampányához – közölte...","id":"20180322_Kulka_Janos_is_arra_buzdit_hogy_menjunk_szavazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201cf2c6-0dd5-4991-9b20-f03f6c03c841","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Kulka_Janos_is_arra_buzdit_hogy_menjunk_szavazni","timestamp":"2018. március. 22. 18:16","title":"Videó: Kulka János is arra buzdít, hogy menjünk szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a81366-f502-44c9-9753-352ad5759385","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sokat váratott magára a válasz.","shortLead":"Nem sokat váratott magára a válasz.","id":"20180323_Kina_visszavag_Trumpnak_nyakunkon_a_kereskedelmi_haboru","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82a81366-f502-44c9-9753-352ad5759385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6d718c-f3d2-473a-886a-c0147fe0b058","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Kina_visszavag_Trumpnak_nyakunkon_a_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. március. 23. 10:17","title":"Kína visszavág Trumpnak, nyakunkon a kereskedelmi háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc3fce-acff-4016-9155-e94660582298","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"BMW M5-alázásra készül a 650 lóerős Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét. Kiderült, korábban más állt a papíron.","shortLead":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét...","id":"20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062d1ab5-c9bf-4206-ac54-bbbe179ddbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","timestamp":"2018. március. 23. 07:02","title":"Egy több mint 1000 éves szöveget találtak egy zsoltár mögé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15d1b5f-9b76-44dc-bc0d-41ab74655de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer, jellemzően kormánypárti híroldalakon megjelent cikket elemzett a CRB (Corruption Research Center Budapest), vagyis a budapesti korrupciókutató központ, és súlyos megállapításokra jutottak: a Fidesz-közeli szájtok által közölt hírek bizonyítottan orosz minta alapján születnek. A hazai közösségi felületeteken közben soha nem látott kormányoldali letámadás kezdődött, amely immár nem csak írásos anyagokban testesül meg: az új fegyver a gyakran hamis állításokat felvonultató YouTube-videók.","shortLead":"Több mint ezer, jellemzően kormánypárti híroldalakon megjelent cikket elemzett a CRB (Corruption Research Center...","id":"20180324_korrupciokutato_propaganda_magyar_kormanysajto_orosz_technika_magyar_idok_888","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c15d1b5f-9b76-44dc-bc0d-41ab74655de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a30c2-7fb5-42bc-a69c-cd786fa5912b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_korrupciokutato_propaganda_magyar_kormanysajto_orosz_technika_magyar_idok_888","timestamp":"2018. március. 24. 08:03","title":"Korrupciókutatók: A magyar kormánysajtó orosz technikával teríti a propagandát az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","shortLead":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","id":"20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02157e5-aa30-4d15-bfe5-4d0e4f3b3137","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","timestamp":"2018. március. 23. 11:23","title":"Támad a csend: az elektromos autók olcsóbbak lesznek benzines társaiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"Április 25-ére tűzte ki a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt Győrkös István ügyében az első tárgyalást a Szombathelyi Törvényszék.","shortLead":"Április 25-ére tűzte ki a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt Győrkös István ügyében az első tárgyalást a Szombathelyi...","id":"20180323_Aprilis_vegen_targyaljak_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c1682-23d3-401a-bc9f-be12b75eabb8","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180323_Aprilis_vegen_targyaljak_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyet","timestamp":"2018. március. 23. 13:48","title":"Április végén tárgyalják a bőnyi rendőrgyilkos ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]