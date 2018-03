Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor az ügyfél megválni készül a bankjától, elvárja, hogy ugyanolyan flottul menjenek a dolgok, mint amikor üzletet kötöttek. Egy számla megszüntetése nem tűnik bonyolult műveletnek, ám a gyakorlatban meggyűlhet vele a banki ügyintéző baja is.","shortLead":"Amikor az ügyfél megválni készül a bankjától, elvárja, hogy ugyanolyan flottul menjenek a dolgok, mint amikor üzletet...","id":"20180324_Igy_lehet_remalom_egy_sima_ugynek_gondolt_szamlamegszuntetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61471761-e9e9-47a7-8e57-c59493d570b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Igy_lehet_remalom_egy_sima_ugynek_gondolt_szamlamegszuntetes","timestamp":"2018. március. 24. 06:45","title":"Így lehet rémálom egy sima ügynek gondolt számlamegszüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785fd857-7f42-4c31-8db7-06e42167e993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Force India autójánál hozták ki a maximumot az új, a pilóták fejét védő biztonsági elemből, a „glóriából”.","shortLead":"A Force India autójánál hozták ki a maximumot az új, a pilóták fejét védő biztonsági elemből, a „glóriából”.","id":"20180323_halo_gloria_force_india_papucs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=785fd857-7f42-4c31-8db7-06e42167e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee009aab-8db3-4aef-ac64-82044d1ad6da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_halo_gloria_force_india_papucs","timestamp":"2018. március. 23. 09:08","title":"Most indul az F1-szezon, de a legötletesebb reklám biztos hogy ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vontatni kezdték az egyik repülőt, mire a vontatást végző gépből származó füst a hajtóművön át bejutott az utastérbe. A Magyar Nemzet információi szerint pillanatok alatt pánik alakult ki. \r

","shortLead":"Vontatni kezdték az egyik repülőt, mire a vontatást végző gépből származó füst a hajtóművön át bejutott az utastérbe...","id":"20180323_Panik_Ferihegyen_csuszdan_kellett_kimenteni_egy_repulo_utasait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db59173-9801-4bbe-bc98-e08276d6d3f2","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Panik_Ferihegyen_csuszdan_kellett_kimenteni_egy_repulo_utasait","timestamp":"2018. március. 23. 10:09","title":"Pánik Ferihegyen, csúszdán kellett kimenteni egy repülő utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897df76f-9413-4c32-aad3-2105680f4d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonat nekiütközött a csatornafedélnek, tolta valameddig, de nem siklott ki, anyagi kár nem keletkezett. ","shortLead":"A vonat nekiütközött a csatornafedélnek, tolta valameddig, de nem siklott ki, anyagi kár nem keletkezett. ","id":"20180323_kis_hijan_kisiklattak_egy_ausztria_felol_erkezo_vonatot_nyomoz_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897df76f-9413-4c32-aad3-2105680f4d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f7ce46-12e2-4194-8bf7-ab9255b407a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kis_hijan_kisiklattak_egy_ausztria_felol_erkezo_vonatot_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2018. március. 23. 22:07","title":"Kis híján kisiklattak egy Ausztria felől érkező vonatot, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság különös történetét meséli el. Enyedi Ildikó pályáját foglalja össze az e heti HVG.","shortLead":"Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság...","id":"20180322_Aki_megidezte_a_XX_szazad_kaprazatos_es_nyomorusagos_vilagat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3564d2-fd29-4cfa-b352-485fb4471eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Aki_megidezte_a_XX_szazad_kaprazatos_es_nyomorusagos_vilagat","timestamp":"2018. március. 22. 11:18","title":"Aki megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","shortLead":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","id":"20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1589eac1-374e-462d-aac1-7f72b7c58dbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Épp a választásokig mennek szabadságra Sebestyén Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem vezetik be a teljes dohányzási tilalmat a vendéglőkben és bárokban.","shortLead":"Nem vezetik be a teljes dohányzási tilalmat a vendéglőkben és bárokban.","id":"20180322_A_dohanyosok_nyertek_Ausztriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413792aa-5b94-4ba0-9656-a862bfd42f50","keywords":null,"link":"/elet/20180322_A_dohanyosok_nyertek_Ausztriaban","timestamp":"2018. március. 22. 21:22","title":"A dohányosok nyertek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) attól tart, hogy a Németországban kitiltott dízelek ide vándorolnak majd.","shortLead":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) attól tart, hogy a Németországban kitiltott dízelek ide vándorolnak majd.","id":"20180322_Eddig_a_roncsautoktol_feltunk_hamarosan_a_szamuzott_dizelektol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f971470d-7c01-4459-a7b3-ff010cac4433","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_Eddig_a_roncsautoktol_feltunk_hamarosan_a_szamuzott_dizelektol","timestamp":"2018. március. 22. 15:46","title":"Eddig a roncsautók országa voltunk, hamarosan a száműzött dízeleké leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]