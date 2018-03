Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","shortLead":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","id":"20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fae66f4-05b0-443d-b6fc-fe7612d45c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","timestamp":"2018. március. 22. 11:17","title":"Ennyi a magyarok átlagos órabére – tízszeres különbségek az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító – tudatta családja.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő...","id":"20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37990501-1334-49ad-a202-091e5a4fbbb1","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","timestamp":"2018. március. 22. 10:02","title":"Meghalt Szöllősi Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először adott interjút Karen McDougal. Könnyen lehet, hogy az őszinteség nagyon sokba fog neki kerülni.","shortLead":"Először adott interjút Karen McDougal. Könnyen lehet, hogy az őszinteség nagyon sokba fog neki kerülni.","id":"20180323_Trump_Playboymodellje_kipakolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238248a-92c1-47dc-9844-994a24a0d345","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Trump_Playboymodellje_kipakolt","timestamp":"2018. március. 23. 09:43","title":"Trump Playboy-modellje kipakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","shortLead":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","id":"20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263bf7e5-8043-4f23-a7d9-450601c2b829","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","timestamp":"2018. március. 22. 09:50","title":"Kiosztották a világtörténelem legnagyobb fizetését – Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor az ember elhagyja korábbi életét. A klipet először a hvg.hu-n láthatják.\r

\r

","shortLead":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor...","id":"20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8801d9ed-0cc9-43b2-8c01-3b074f4c1056","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"Beck Zoli is beszállt a Mongoozba – Elköltöző klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160eaf46-17db-46dc-9390-92cd5d9640d2","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A magyar kézilabdázás igazi legendája vonult vissza ma hivatalosan a válogatottságtól: a Magyarország-Hollandia női Európa-bajnoki selejtező előtt \"munkahelyén\", a győri Audi Arénában elbúcsúztatták Görbicz Anitát. A mezszámát visszavonultatták, többé nem lesz 13-as a nemzeti csapatban.","shortLead":"A magyar kézilabdázás igazi legendája vonult vissza ma hivatalosan a válogatottságtól: a Magyarország-Hollandia női...","id":"20180322_gorbicz_anita_visszavonult_a_valogatottsagtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160eaf46-17db-46dc-9390-92cd5d9640d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19915337-5427-4811-bd34-edad94bdfa07","keywords":null,"link":"/sport/20180322_gorbicz_anita_visszavonult_a_valogatottsagtol","timestamp":"2018. március. 22. 20:05","title":"Elköszönt Görbicz Anita, a korszakos zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A partra vetett tenger emlősök csaknem fele kimúlt. A halászati hatóság közben lezárta a strandot, és cápaveszélyre figyelmeztető jelzést adott ki.","shortLead":"A partra vetett tenger emlősök csaknem fele kimúlt. A halászati hatóság közben lezárta a strandot, és cápaveszélyre...","id":"20180323_Foto_tobb_mint_szazotven_cetet_vetett_partra_a_tenger_Ausztraliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46682414-7fb6-445b-bca4-152db92247e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Foto_tobb_mint_szazotven_cetet_vetett_partra_a_tenger_Ausztraliaban","timestamp":"2018. március. 23. 06:55","title":"Fotó: több mint százötven cetet vetett partra a tenger Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen...","id":"20180322_stephen_hawking_als_technologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a00fc-091f-4d71-ad16-7fa7083dca8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_stephen_hawking_als_technologia","timestamp":"2018. március. 22. 11:03","title":"Milyen technológia segítette a mozgásképtelen Stephen Hawkingot az aktív élethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]