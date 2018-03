Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor az ember elhagyja korábbi életét.

","shortLead":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor...","id":"20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8801d9ed-0cc9-43b2-8c01-3b074f4c1056","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"Beck Zoli is beszállt a Mongoozba – Elköltöző klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aca2d24-7783-4c4e-acd4-ad592cc91807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hárommillió forintot a gyermekszegénység elleni küzdelemre fordítják.","shortLead":"A hárommillió forintot a gyermekszegénység elleni küzdelemre fordítják.","id":"20180323_Emberi_jogi_dijat_kapott_Soros_Gyorgy__az_Igazgyongynek_ajanlotta_fel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aca2d24-7783-4c4e-acd4-ad592cc91807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decdcfcb-86e8-4433-b9af-4bc1efdfd284","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Emberi_jogi_dijat_kapott_Soros_Gyorgy__az_Igazgyongynek_ajanlotta_fel","timestamp":"2018. március. 23. 10:07","title":"Emberi jogi díjat kapott Soros György – az Igazgyöngynek ajánlotta fel a díjjal járó pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180323_Tudta_hogy_Zugloban_lesz_az_elso_nogo_zona","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ec5e2-cfec-428e-93dd-e00297df1ee8","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Tudta_hogy_Zugloban_lesz_az_elso_nogo_zona","timestamp":"2018. március. 23. 14:11","title":"Tudta, hogy Zuglóban lesz az első no-go zóna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a tanulmányi ösztöndíjak összege eddig is csak töredéke volt a hökösök úgynevezett közéleti ösztöndíjáénak.","shortLead":"Pedig a tanulmányi ösztöndíjak összege eddig is csak töredéke volt a hökösök úgynevezett közéleti ösztöndíjáénak.","id":"20180323_A_jol_tanulo_orvostanhallgatok_karara_emeltek_a_Semmelweis_Egyetem_hokosei_a_sajat_fizetesuket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274b4f34-2bde-49f8-af38-a2243b717161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_A_jol_tanulo_orvostanhallgatok_karara_emeltek_a_Semmelweis_Egyetem_hokosei_a_sajat_fizetesuket","timestamp":"2018. március. 23. 14:15","title":"A jól tanuló orvostanhallgatók kárára emelték a Semmelweis Egyetem hökösei a saját fizetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15d1b5f-9b76-44dc-bc0d-41ab74655de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer, jellemzően kormánypárti híroldalakon megjelent cikket elemzett a CRB (Corruption Research Center Budapest), vagyis a budapesti korrupciókutató központ, és súlyos megállapításokra jutottak: a Fidesz-közeli szájtok által közölt hírek bizonyítottan orosz minta alapján születnek. A hazai közösségi felületeteken közben soha nem látott kormányoldali letámadás kezdődött, amely immár nem csak írásos anyagokban testesül meg: az új fegyver a gyakran hamis állításokat felvonultató YouTube-videók.","shortLead":"Több mint ezer, jellemzően kormánypárti híroldalakon megjelent cikket elemzett a CRB (Corruption Research Center...","id":"20180324_korrupciokutato_propaganda_magyar_kormanysajto_orosz_technika_magyar_idok_888","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c15d1b5f-9b76-44dc-bc0d-41ab74655de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a30c2-7fb5-42bc-a69c-cd786fa5912b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_korrupciokutato_propaganda_magyar_kormanysajto_orosz_technika_magyar_idok_888","timestamp":"2018. március. 24. 08:03","title":"Korrupciókutatók: A magyar kormánysajtó orosz technikával teríti a propagandát az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán miniszterelnök szerint az elosztás hosszabb távon működésképtelen, ezért inkább a külső határ védelmére, valamint a gondok helyi kezelésére kell összpontosítani. ","shortLead":"A dán miniszterelnök szerint az elosztás hosszabb távon működésképtelen, ezért inkább a külső határ védelmére, valamint...","id":"20180322_Dania_nemet_mond_a_menekultkvotara_es_felszamolja_a_gettokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b94b87-131d-4b1d-aead-fa348a3e07c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Dania_nemet_mond_a_menekultkvotara_es_felszamolja_a_gettokat","timestamp":"2018. március. 22. 19:12","title":"Dánia nemet mond a menekültkvótára, és felszámolja a \"gettókat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát, nehogy valakit megzavarjon.\r

\r

","shortLead":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát...","id":"20180322_Rossz_hirunk_van_a_Felelos_Tarsadalom_Part_szimpatizansainak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2606-5cf2-4b47-8636-749d169d7ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Rossz_hirunk_van_a_Felelos_Tarsadalom_Part_szimpatizansainak","timestamp":"2018. március. 22. 14:25","title":"Rossz hírünk van a Felelős Társadalom Párt szimpatizánsainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, tömör, ízes magyar trágársággal reagált egy jobbikos képviselőjelölt levelére a Fidesz pártigazgatója, valószínűleg véletlenül. A címzett eredetileg egyébként nem Kubatov Gábor volt, de a levél a jelek szerint hozzá is eljutott.","shortLead":"Rövid, tömör, ízes magyar trágársággal reagált egy jobbikos képviselőjelölt levelére a Fidesz pártigazgatója...","id":"20180323_kubatov_gabor_magyarazkodik_a_kiskocsog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0054590-053d-4897-a412-6b8f9d664604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70034640-87b5-41da-8e7a-3e75b9041976","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kubatov_gabor_magyarazkodik_a_kiskocsog","timestamp":"2018. március. 23. 19:15","title":"Kubatov Gábor: \"Magyarázkodik a kisköcsög\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]