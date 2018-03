Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd032592-5d85-4694-927d-f248609aeb21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180323_Kulonleges_mezben_lepnek_palyara_az_olaszok_Argentina_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd032592-5d85-4694-927d-f248609aeb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab83b79c-367b-4671-a437-eb198935d9f9","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Kulonleges_mezben_lepnek_palyara_az_olaszok_Argentina_ellen","timestamp":"2018. március. 23. 13:58","title":"Különleges mezben lépnek pályára az olaszok Messiék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid, valamint a Chelsea is érdeklődik a 27 éves magyar kapus iránt.","shortLead":"Az Atlético Madrid, valamint a Chelsea is érdeklődik a 27 éves magyar kapus iránt.","id":"20180322_Ket_europai_sztarcsapat_is_kinezte_maganak_Gulacsi_Petert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd28433-6942-4da8-9250-d40f7c8620b8","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Ket_europai_sztarcsapat_is_kinezte_maganak_Gulacsi_Petert","timestamp":"2018. március. 22. 15:15","title":"Két európai sztárcsapat is kinézte magának Gulácsi Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salisbury korábban hangulatos utcáiról és a katedrálisáról volt ismert, mostanában az orosz-brit viszályhoz vezető kémjátszámáról vált ismertté. Azt már jóval kevesebben tudják: a helyi közszolgálati dolgozók nyugdíjalapja szép pénzt tart orosz állampapírokban és Szberbank részvényekben.","shortLead":"Salisbury korábban hangulatos utcáiról és a katedrálisáról volt ismert, mostanában az orosz-brit viszályhoz vezető...","id":"20180322_Putyin_rohoghet_a_markaba_a_rendszerevel_kemenykedo_britek_leendo_nyugdijasai_is_Oroszorszagot_penzelik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8a13f-807e-4bbd-a5b5-c9d4b6c09f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Putyin_rohoghet_a_markaba_a_rendszerevel_kemenykedo_britek_leendo_nyugdijasai_is_Oroszorszagot_penzelik","timestamp":"2018. március. 22. 12:15","title":"Putyin röhöghet a markába, a rendszerével keménykedő britek leendő nyugdíjasai is Oroszországot pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","shortLead":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","id":"20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fae66f4-05b0-443d-b6fc-fe7612d45c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","timestamp":"2018. március. 22. 11:17","title":"Ennyi a magyarok átlagos órabére – tízszeres különbségek az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aee2e6a-dce4-41bd-9f4a-25a303d60ec8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan elindul A Nagy Duett hatodik évada Liptai Claudia műsorvezetésével.\r

