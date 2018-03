Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6495c72f-bf68-4c4d-b14b-52c077d135ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb felmérés szerint 2017-ben a vajas-sonkás szendvics átlagára 2,94 euró volt. Mármint a franciáknál, akik megtörnék a világban elterjedt, az életszínvonal összehasonlítására szolgáló amerikai index egyeduralmát.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint 2017-ben a vajas-sonkás szendvics átlagára 2,94 euró volt. Mármint a franciáknál, akik...","id":"20180324_Kikukaznak_a_franciak_a_Big_Macindexet_de_mi_magyarok_ennek_aligha_orulhetunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6495c72f-bf68-4c4d-b14b-52c077d135ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501224d9-0175-45b1-84c8-27a34e671d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Kikukaznak_a_franciak_a_Big_Macindexet_de_mi_magyarok_ennek_aligha_orulhetunk","timestamp":"2018. március. 24. 09:02","title":"Kikukáznák a franciák a Big Mac-indexet, de mi, magyarok ennek aligha örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint a rendőrök fellépése is brutális volt. ","shortLead":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint...","id":"20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6743c1f-56ad-4da2-8f12-37b0e76f4ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","timestamp":"2018. március. 23. 18:14","title":"Elfajult egy verekedés csütörtök hajnalban a 914A-s buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma pedig az volt, hogyan nyomnák meg a Fidesz kampányát még a választások előtt.","shortLead":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma...","id":"20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5ef8c-a2c0-402d-8116-c735556fc8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. március. 23. 14:05","title":"Állítólag kormányhivatalnokokat mozgósít a Fidesz a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eljutott hozzájuk annak a férfinak a feljelentése, aki állítja: az ő rénszarvasát lőtte ki a miniszterelnök-helyettes, pedig nem kapott rá engedélyt.","shortLead":"Eljutott hozzájuk annak a férfinak a feljelentése, aki állítja: az ő rénszarvasát lőtte ki a miniszterelnök-helyettes...","id":"20180323_a_sved_rendorseg_is_vizsgalodik_semjen_vadaszata_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf06de-4803-4883-b2a2-815cb6a611f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_a_sved_rendorseg_is_vizsgalodik_semjen_vadaszata_miatt","timestamp":"2018. március. 23. 18:52","title":"Már a svéd rendőrség is vizsgálódik Semjén vadászata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen elzárja egymástól a kommunista Északot és a kapitalista Délt. Eddig csak két csúcstalálkozó volt 65 év alatt.","shortLead":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen...","id":"20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0d264d-d534-4744-b404-de416ff37f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","timestamp":"2018. március. 24. 11:40","title":"Még márciusban újrakezdik: előkészület a koreai csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af","c_author":"Hercsel Adél","category":"vilag","description":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból összeállított kötetből. Interjú a fordítóval, Lengyel Miklóssal.","shortLead":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból...","id":"201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f338650-5f9d-440b-9801-25cacb323ce6","keywords":null,"link":"/vilag/201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","timestamp":"2018. március. 24. 10:30","title":"\"Elmenekülsz, öngyilkos leszel, vagy elfogadod, és megpróbálod valahogy túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét jó befektetés a lakásvásárlás. Hosszú távú bérbeadásnál a megtérülés szempontjából azok a kerületek és városok a legvonzóbbak, ahol magas albérleti díjak és értéknövekedés mellett lehet kedvező áron lakást venni- derül ki az Otthon Centrum elemzéséből.","shortLead":"Ismét jó befektetés a lakásvásárlás. Hosszú távú bérbeadásnál a megtérülés szempontjából azok a kerületek és városok...","id":"20180324_Itt_eri_meg_most_a_lakasbefektetes_de_bukni_is_lehet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb211cac-ceed-483f-b2de-0b3892975b66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180324_Itt_eri_meg_most_a_lakasbefektetes_de_bukni_is_lehet","timestamp":"2018. március. 24. 13:10","title":"Itt éri meg most a lakásbefektetés, de bukni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alex McLeish, a skót labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya szerint sokat tanult csapata a Costa Rica elleni barátságos mérkőzésen péntek este elszenvedett 1-0-s hazai vereségből.","shortLead":"Alex McLeish, a skót labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya szerint sokat tanult csapata a Costa Rica elleni...","id":"20180324_Skotok_szinten_uj_kapitany_szinten_vereseg_Kedden_hozzank_jonnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cc0358-95a2-4be2-b283-00e1c5d20e3b","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Skotok_szinten_uj_kapitany_szinten_vereseg_Kedden_hozzank_jonnek","timestamp":"2018. március. 24. 16:12","title":"Skótok: szintén új kapitány, szintén vereség. Kedden hozzánk jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]