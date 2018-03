Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180323_Tudta_hogy_Zugloban_lesz_az_elso_nogo_zona","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdb2b20-2598-4ca6-8beb-15b42717d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ec5e2-cfec-428e-93dd-e00297df1ee8","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Tudta_hogy_Zugloban_lesz_az_elso_nogo_zona","timestamp":"2018. március. 23. 14:11","title":"Tudta, hogy Zuglóban lesz az első no-go zóna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","shortLead":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","id":"20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c7d0c4-475a-4fb0-99a4-54e1b8b8f1ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","timestamp":"2018. március. 23. 13:14","title":"Két temetés között avathatott ravatalozót Tállai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Konkrétumot nem említett, csak annyit, hogy „elkötelezettek” a béremelés mellett, viszont bírálta az ellenzéket.","shortLead":"Konkrétumot nem említett, csak annyit, hogy „elkötelezettek” a béremelés mellett, viszont bírálta az ellenzéket.","id":"20180324_Lazar_az_egeszsegugyieknek_hizeleg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15a923a-2902-4bb2-80d6-99387a622072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Lazar_az_egeszsegugyieknek_hizeleg","timestamp":"2018. március. 24. 11:55","title":"Lázár az egészségügyieknek hízeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. március. 23. 10:00","title":"Mindent, és még valami mást is – így lett a koncertélmény a zeneipar legfontosabb eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52ae730-be62-45d4-8c42-02a661e70580","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Rex Tillerson a vécén kapta az első figyelmeztetést, menesztéséről pedig a Twitterről értesült. Donald Trump amerikai elnök a CIA éléről átirányított Mike Pompeo révén keményebbre hangolhatja a külpolitikát.","shortLead":"Rex Tillerson a vécén kapta az első figyelmeztetést, menesztéséről pedig a Twitterről értesült. Donald Trump amerikai...","id":"201812__amerikai_kulpolitika__forgoszinpad__bekemenyites__kenyekedve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52ae730-be62-45d4-8c42-02a661e70580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1465210-2a50-4d55-950f-d43ac4232d19","keywords":null,"link":"/vilag/201812__amerikai_kulpolitika__forgoszinpad__bekemenyites__kenyekedve","timestamp":"2018. március. 24. 13:00","title":"Amerikai külügyminisztert ilyen megalázó módon még nem menesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af","c_author":"Hercsel Adél","category":"vilag","description":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból összeállított kötetből. Interjú a fordítóval, Lengyel Miklóssal.","shortLead":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból...","id":"201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f338650-5f9d-440b-9801-25cacb323ce6","keywords":null,"link":"/vilag/201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","timestamp":"2018. március. 24. 10:30","title":"\"Elmenekülsz, öngyilkos leszel, vagy elfogadod, és megpróbálod valahogy túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","shortLead":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","id":"20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670dbae7-df06-4654-9a6b-b6871e77b8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","timestamp":"2018. március. 23. 15:09","title":"Hősiesen megvédte a Dehir \"a több ember útjában álló\" Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egész oldalas hirdetést tett közzé a Los Angeles Timesban Zlatan Ibrahimovic, az Ajax, a Juventus, a Barcelona, az Inter, a Milan, a PSG és a Manchester United eddigi, az LA Galaxy leendő labdarúgója, és úgy köszönt be, ahogyan tényleg csak ő tud: \"Kedves Los Angeles, Szívesen!\". ","shortLead":"Egész oldalas hirdetést tett közzé a Los Angeles Timesban Zlatan Ibrahimovic, az Ajax, a Juventus, a Barcelona...","id":"20180323_Zlatan_ugy_koszont_be_Los_Angelesbe_ahogyan_csak_Zlatan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62191907-af89-4dab-8d26-54c2e55df189","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Zlatan_ugy_koszont_be_Los_Angelesbe_ahogyan_csak_Zlatan","timestamp":"2018. március. 23. 14:30","title":"Zlatan olyan flegmán köszönt be Amerikába, ahogyan csak Zlatan képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]