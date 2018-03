Ha egy kép ezer szóval felér, akkor mennyit ér ez a DVD?- érdeklődött álszent módon a pornósztár ügyvédje, akit a CNN hírtelevízió kérdezett a feltehetően a pornósztár által elmondottakat alátámasztó bizonyítékokat tartalmazó DVD-ről. A nézők vasárnap este láthatják Stormy Daniels interjúját a CBS televízió híres 60 perc című műsorában.



A CBS rekordot vár, hiszen a pornósztár vall Trump szexuális szokásairól is



Stormy Daniels, aki a saját állítása szerint egy évig Trump szeretője volt, akkor került szoros kapcsolatba vele, amikor a későbbi First Lady, a szép szlovén modell, Melania életet adott Trump legkisebb fiának, Baronnak. Akkoriban Trump még csak egy ambiciózus és dúsgazdag ingatlanvállalkozó volt, aki falta a nőket. Ám 2016-ban az elnökválasztási kampány idején kiderült: kínosan befolyásolná a nyerési esélyeket, ha ezek a nők meg is szólalnának. Trump ügyvédje 130 ezer dollárt adott Stormy Danielsnek, hogy hallgasson. Karen Mc Dougall, Playboy nyuszi, aki az év playmate- je is volt, 150 ezret kapott ugyanezért. Mindketten a bírósághoz fordultak: visszafizetik a pénzt, de szabadulni akarnak a hallgatási kötelezettségtől.



A CBS televízió nem várta meg a bírósági döntést. Legnézettebb politikai műsorában lépteti fel a pornódívát vasárnap este. Kicsoda Stormy Daniels? 1979-ben Baton Rouge-ban született Stephanie Gregory Clifford néven. Már 17 évesen sztriptíztáncosnő lett, 21 éves korában már felnőttfilmekben szerepelt. 25 éves korában elnyerte a pornó Oscar -íját. Később a kamera mögé állt és sikeres pornófilm-rendező lett. Politikai tapasztalata is van: egy helyi választáson Louisiana államban elindították egy szélsőjobboldali ókonzervatív rasszista jelölt ellen. A pornósztár sikeresen provokálta vetélytársát mondván, hogy bort iszik, de vizet prédikál: szívesen látogatja a nyilvános házakat. Miután felgyújtották a kampánymenedzsere autóját, Stormy Daniels kiszállt a politikai küzdelemből. Vetélytársát megválasztották, de nem érte el igazi célját: a kormányzóválasztáson megbukott. Akkor ugyanis a sajtó előhozta újra a pornódíva sztoriját arról a politikusról, aki állandóan az erkölcsről papol, miközben prostituáltak karjaiban piheni ki a közélet fáradalmait. Stormy Daniels tehát profi nemcsak a pornóban, de a politikában is bőségesen vannak tapasztalatai. Ezeket osztja meg a nézőkkel vasárnap este.