Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres Péter Gimnázium fizikatanára kis kutatásából.\r

\r

","shortLead":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres...","id":"20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e85e3be-c24d-4962-89b8-0339b1b9da36","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"Egy évig jegyezte a békásmegyeri tanár, mennyit dolgozott – nem szívderítő az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7624d04b-c1fa-46d7-a404-d5c7ce90f842","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Hatvanezer hektár van víz alatt. Pont négy évvel ezelőtt államosították a vízgazdálkodási társulatokat, átvették a csatornákat, elvették a vagyonukat. Ezek majd fele meg is szűnt, az átvett vagyonuk ellenértékét még azóta sem kapták meg. A közcélú csatornákon folyik rendesen a munka, ám a földekről a vizet a főcsatornákba vezető árkoknak most nincs gazdájuk.","shortLead":"Hatvanezer hektár van víz alatt. Pont négy évvel ezelőtt államosították a vízgazdálkodási társulatokat, átvették...","id":"20180323_Eluszhat_a_fel_Alfold","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7624d04b-c1fa-46d7-a404-d5c7ce90f842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6078bb4-84d4-416c-b332-fbbe3ab6fe1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Eluszhat_a_fel_Alfold","timestamp":"2018. március. 23. 15:45","title":"\"Nagy baj lesz, urak\": miközben a felek pereskednek, elúszhat a fél Alföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"Április 25-ére tűzte ki a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt Győrkös István ügyében az első tárgyalást a Szombathelyi Törvényszék.","shortLead":"Április 25-ére tűzte ki a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt Győrkös István ügyében az első tárgyalást a Szombathelyi...","id":"20180323_Aprilis_vegen_targyaljak_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c1682-23d3-401a-bc9f-be12b75eabb8","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180323_Aprilis_vegen_targyaljak_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyet","timestamp":"2018. március. 23. 13:48","title":"Április végén tárgyalják a bőnyi rendőrgyilkos ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","shortLead":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","id":"20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27239e1d-ca13-4ecc-a17b-93f7fdd8d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","timestamp":"2018. március. 25. 06:21","title":"Igazi Lada illattal: 2,5 millió forint ez az alig használt kereklámpás Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A választási törvénybe ütközhetnek a választási hirdetésnek álcázott reklámok.","shortLead":"A választási törvénybe ütközhetnek a választási hirdetésnek álcázott reklámok.","id":"20180323_Torvenyesrtok_lehetnek_az_Origo_es_a_TV2_alhirei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c8ea78-a30c-42b3-9a0e-b867d8a43ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Torvenyesrtok_lehetnek_az_Origo_es_a_TV2_alhirei","timestamp":"2018. március. 23. 13:15","title":"Törvénysértők lehetnek az Origo és a TV2 álhírei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Európai elfogatóparancs újbóli kiadásáról döntött Carles Puigdemont leváltott katalán elnök, valamint volt kormányának külföldön lévő négy tagja ellen a spanyol legfelsőbb bíróság pénteken.","shortLead":"Európai elfogatóparancs újbóli kiadásáról döntött Carles Puigdemont leváltott katalán elnök, valamint volt kormányának...","id":"20180323_ujra_korozik_a_levaltott_katalan_elnokot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53fab1-b695-484a-a806-ce7930830c13","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_ujra_korozik_a_levaltott_katalan_elnokot","timestamp":"2018. március. 23. 20:04","title":"Újra körözik a leváltott katalán elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844a2f0a-838a-41e8-8d81-cc77c6aca24b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő extravagáns punkvezért játszik John Cameron Mitchell, Így csajozz egy földönkívülivel című vígjátékában.","shortLead":"A színésznő extravagáns punkvezért játszik John Cameron Mitchell, Így csajozz egy földönkívülivel című vígjátékában.","id":"20180323_Majusban_lathatjuk_Nicole_Kidmant_punkvezerkent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844a2f0a-838a-41e8-8d81-cc77c6aca24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36093774-7830-4440-a4a9-249c18e26738","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Majusban_lathatjuk_Nicole_Kidmant_punkvezerkent","timestamp":"2018. március. 23. 12:25","title":"Májusban láthatjuk Nicole Kidmant punkvezérként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés ellenére pénteken a jobboldali meghívottak, azaz Morvai Krisztina és Deutsch Tamás lemondták a részvételt. Így maradt a három baloldali EP-képviselő. Így is volt azért gondjuk elég - politizálni például nem volt szabad, mert azt egy nevelési intézményben tilos.\r

\r

","shortLead":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés...","id":"20180324_ep_kepviselok_akg_vita","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948b3738-2442-4982-82c7-0dc9443b69cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_ep_kepviselok_akg_vita","timestamp":"2018. március. 24. 07:40","title":"Egy gimnáziumba hívták vitázni a politikusokat, sok jó nem sült ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]