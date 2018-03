Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d156eec-5e03-430d-8b30-d18c385e3d6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a számítógép előtt ülve hirtelen felismertetnénk egy dalt, tegyünk egy próbát a könnyen elérhető ACRCloud szolgáltatással.","shortLead":"Ha a számítógép előtt ülve hirtelen felismertetnénk egy dalt, tegyünk egy próbát a könnyen elérhető ACRCloud...","id":"20180326_acrcloud_online_szolgaltatas_dalok_felismerese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d156eec-5e03-430d-8b30-d18c385e3d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aef073-b617-49a1-9916-ca85b5694c74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_acrcloud_online_szolgaltatas_dalok_felismerese","timestamp":"2018. március. 26. 13:00","title":"Próbálja ki: nem csak a Shazam ismeri fel a dalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben segíthet az alábbi Chrome-bővítmény.","shortLead":"Bár egy kijelölt szöveg elmentése nem túl nehéz, esetenként szükség lehet arra, hogy képként mentsük azt el. Ebben...","id":"20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a04160-82be-4a12-b7fd-f74249611f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0476a5-2c97-4e4b-84d8-a502ad8f3c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_igy_csinalhat_kepet_egy_kijelolt_szovegbol","timestamp":"2018. március. 26. 14:03","title":"Érdekes trükk: így csinálhat képet egy kijelölt szövegből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál főszervezője nemrég jelentette be, hogy a videószolgáltató filmjei nem vehetnek részt a 2018-as versenyprogramban.","shortLead":"A fesztivál főszervezője nemrég jelentette be, hogy a videószolgáltató filmjei nem vehetnek részt a 2018-as...","id":"20180325_Kitiltottak_a_cannesi_filmfesztivalrol_a_Netflix_filmjeit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11a429b-a32b-403b-990a-7c9c0a938f53","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Kitiltottak_a_cannesi_filmfesztivalrol_a_Netflix_filmjeit","timestamp":"2018. március. 25. 18:30","title":"Kitiltották a cannes-i filmfesztiválról a Netflix filmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A természetvédők szerint ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, milyen sok ólomsörét kerül vadászat közben a természetbe, és a mérgező anyag később feldúsul a táplálékláncban. ","shortLead":"A természetvédők szerint ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, milyen sok ólomsörét kerül vadászat közben...","id":"20180326_a_vadaszat_is_utott_egy_szeget_az_egyik_legidosebb_parlagi_sas_koporsojaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3210a636-e3d3-4fb2-9dd8-ef9f588cc217","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_a_vadaszat_is_utott_egy_szeget_az_egyik_legidosebb_parlagi_sas_koporsojaba","timestamp":"2018. március. 26. 16:55","title":"A vadászat is ütött egy szeget az egyik legidősebb parlagi sas koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","shortLead":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","id":"20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384746a2-f528-4122-95f8-9bf382bd06f1","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Putyin szóvivője sértetten tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja, Simicska Lajos is használja a saját médiáját. A Politico helyzetképe szerint egy erős kormánypárt és egy mélyen megosztott ellenzék készül az április 8-i választásokra. \r

\r

","shortLead":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja...","id":"20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa25eb56-5bd9-4110-8a14-ddb36c191eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","timestamp":"2018. március. 26. 19:32","title":"Politico: Kiszivárogtatási csatába csapott át az egyre forrósodó magyar kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50040790-70ab-4ea3-a922-ac920a18add6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európában egyes országokba már beengednek thaiföldi zöldhangyapetéket és ganajtúrókat, Magyarországon viszont az élelmiszercélú rovarértékesítés viszont ugyanúgy illegális, mint a fegyverkereskedelem.\r

","shortLead":"Európában egyes országokba már beengednek thaiföldi zöldhangyapetéket és ganajtúrókat, Magyarországon viszont...","id":"201809_kukacwhisky_es_larvatea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50040790-70ab-4ea3-a922-ac920a18add6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf35c45-fc25-432a-a024-3a49c8ad0566","keywords":null,"link":"/kkv/201809_kukacwhisky_es_larvatea","timestamp":"2018. március. 25. 08:00","title":"Megkóstolná a kukacwhiskyt? Csak nehogy börtönben végezze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub Híradójának több néző is jelezte, hogy mindkét szolgáltatótól értesítést kaptak arról, hogy 12 ezer forintot fognak jóváírni a számláin. A Fejlesztési Minisztérium a híradósok érdeklődésére annyit közölt, a téli rezsicsökkentés minden gázfogyasztónak és a távfűtéses háztartásoknak jár. ","shortLead":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub...","id":"20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c45232-92eb-4109-af57-95e089114759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 25. 19:18","title":"Van, akinek duplán jár a 12 ezer forintos rezsicsökkentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]