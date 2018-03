Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9087ff57-9c60-4175-9002-a5c9a33c85a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Vajdaságban kampányol, ott találkozott a születésnapos hölggyel. Puszi is volt, virág is volt.","shortLead":"A miniszterelnök a Vajdaságban kampányol, ott találkozott a születésnapos hölggyel. Puszi is volt, virág is volt.","id":"20180326_Nagy_Katalin_eletenek_legszebb_ajandeka_hogy_67_szuletesnapjan_Orban_koszontotte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9087ff57-9c60-4175-9002-a5c9a33c85a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6e644-5182-4cf9-8d15-05acf24faaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Nagy_Katalin_eletenek_legszebb_ajandeka_hogy_67_szuletesnapjan_Orban_koszontotte","timestamp":"2018. március. 26. 15:36","title":"Nagy Katalin életének legszebb ajándéka, hogy 67. születésnapján Orbán köszöntötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","shortLead":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","id":"20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3601e2f9-e85a-4586-a39e-7482e42dd987","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","timestamp":"2018. március. 25. 21:44","title":"Összeesett és meghalt a pályán egy 25 éves focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték, később belázasodott és a várpalotai ügyeletre vitte édesanyja. Múlt hét vasárnap otthonában újra rosszul lett, a kiérkező mentők pedig két órán át küzdöttek az életéért- hangzott el az RTL Klub híradójában.","shortLead":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték...","id":"20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dfc4d5-e3a6-4e7a-b597-f2ff6bf3ef4c","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","timestamp":"2018. március. 24. 19:45","title":"Meghalt a gyerek a mandulaműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi – a pjongcsangi téli olimpián is megsimogatta a szemöldökét. A mozdulatsor mostanra védjegyévé vált a rövidpályás gyorskorcsolyázónak, most azonban valaki utánozni kezdte.","shortLead":"Liu Shaolin Sándorért oda voltak a dél-koreai fiatalok, amikor futamai előtt – ahogyan azt jó ideje teszi –...","id":"20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d96032-0803-4005-a2ac-30ccaf7667ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ab70c5-ca99-4f2b-ba35-960e049cfcec","keywords":null,"link":"/sport/20180326_liu_shaolin_szatmari_andras_szemoldoksimogatas","timestamp":"2018. március. 26. 07:57","title":"Liu Shaolint utánozza a világbajnok vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban. A támadás óta Hughes több interjút is adott, amelyekben hibáztatta a francia fegyverviselési törvényeket, sőt, a klub személyzetét is, akik szerinte hanyagságukkal járultak hozzá a tragédia bekövetkezéséhez.","shortLead":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban...","id":"20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0571cd1-9f7f-4862-b8ed-bf3a31f7cf1a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","timestamp":"2018. március. 26. 14:58","title":"Ott volt a Bataclanban a merényletnél, de szerinte szánalmasak a fegyvertartás szigorításáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a tavasz, valamit kezdeni kell velük.","shortLead":"Itt a tavasz, valamit kezdeni kell velük.","id":"20180325_Igy_zavarjak_ki_az_idegeneket_Becsben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf52e26c-d8c2-4183-a6ca-dc763a526f22","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Igy_zavarjak_ki_az_idegeneket_Becsben","timestamp":"2018. március. 25. 17:07","title":"Így zavarják ki az idegeneket Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Programjának fő eleme továbbra is a gyerekek táboroztatásának segítése.","shortLead":"Programjának fő eleme továbbra is a gyerekek táboroztatásának segítése.","id":"20180326_drotar_adrienn_kampanyfilm","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42fa124-8726-4f73-b4a5-5a9cfb3fe68c","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_drotar_adrienn_kampanyfilm","timestamp":"2018. március. 26. 10:31","title":"Emlékszik még Drotár Adriennre? Tökéletes kampányfilmmel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7386b5b-428e-4071-9885-5467cdccb1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fura adatokkal népszerűsítik a Body kiállítást.



","shortLead":"Fura adatokkal népszerűsítik a Body kiállítást.



","id":"20180326_Tudja_mennyit_eszunk_es_iszunk_eletunk_soran_Es_mennyit_uritunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7386b5b-428e-4071-9885-5467cdccb1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e643761-a5ee-487a-ad7f-32319468ed7a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Tudja_mennyit_eszunk_es_iszunk_eletunk_soran_Es_mennyit_uritunk","timestamp":"2018. március. 26. 15:41","title":"Tudja mennyit eszünk és iszunk életünk során? És mennyit ürítünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]