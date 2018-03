Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84508d62-5773-4ea1-9203-6927b128998d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó főszereplője a jelek szerint jól ismeri a KRESZ-t, legalábbis egy részét egészen biztosan.","shortLead":"A videó főszereplője a jelek szerint jól ismeri a KRESZ-t, legalábbis egy részét egészen biztosan.","id":"20180326_gyalogatkelohely_kutya_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84508d62-5773-4ea1-9203-6927b128998d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb4b6f-9f98-4279-b9af-a7feae98f77e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_gyalogatkelohely_kutya_autos_video","timestamp":"2018. március. 26. 15:21","title":"Ez a kutya olyan szabályosan közlekedik, hogy sokan példát vehetnének róla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0053897c-df7b-4bab-b14a-2d4b38dda2d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak a sokadik próbálkozásra sikerül kijutni a kerekesszékes betegeknek a rendelőből a Péterfy Sándor utcai Kórházban.","shortLead":"Csak a sokadik próbálkozásra sikerül kijutni a kerekesszékes betegeknek a rendelőből a Péterfy Sándor utcai Kórházban.","id":"20180325_Miert_nem_akadalymentes_a_mozgasserult_betegeknek_szant_rendelo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0053897c-df7b-4bab-b14a-2d4b38dda2d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b03a061-0913-4a0e-ab6e-bc0afcf728f5","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Miert_nem_akadalymentes_a_mozgasserult_betegeknek_szant_rendelo","timestamp":"2018. március. 25. 19:28","title":"Miért nem akadálymentes a mozgássérült betegeknek szánt rendelő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"1500 négyzetméteren dühöngött a tűz, a benn lévők közül sokan az ablakokon keresztül próbáltak menekülni. ","shortLead":"1500 négyzetméteren dühöngött a tűz, a benn lévők közül sokan az ablakokon keresztül próbáltak menekülni. ","id":"20180326_sok_gyerek_is_meghalt_a_sziberiai_plazatuzben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87e7ea4-151c-4c21-820e-f5fa18cb2793","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_sok_gyerek_is_meghalt_a_sziberiai_plazatuzben","timestamp":"2018. március. 26. 06:40","title":"Sok gyerek is meghalt a szibériai plázatűzben – tovább nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd jelöltje is esélyes a győzelemre, ha csak egyikük állna szemben kihívóként a Fidesszel. Az, hogy valamelyik jelölt visszalépjen a másik javára, szinte kizárt – ez a Fidesz centrális erőterének a lényege.","shortLead":"A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd jelöltje is esélyes a győzelemre, ha csak egyikük állna szemben kihívóként a Fidesszel...","id":"20180326_Ha_Szolnokon_csak_egy_kihivo_lenne_megszorongathato_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af28e9-cde7-4209-a982-ae25672813ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ha_Szolnokon_csak_egy_kihivo_lenne_megszorongathato_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 26. 09:51","title":"Ha Szolnokon csak egy kihívó lenne, megszorongatható a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csengeri nő, aki Kósa Lajossal tervezett nagy dolgokat, elhagyta az országot, Kósa pedig a múlt héten egy fórumát is lemondta. De ha avatni kell, azt nem hagyja ki.","shortLead":"A csengeri nő, aki Kósa Lajossal tervezett nagy dolgokat, elhagyta az országot, Kósa pedig a múlt héten egy fórumát is...","id":"20180326_Az_oroksegi_botrany_ota_bujkal_Kosa_de_egy_utat_azert_avatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5807fb2c-f96e-4200-bc98-80e31fdc8aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Az_oroksegi_botrany_ota_bujkal_Kosa_de_egy_utat_azert_avatott","timestamp":"2018. március. 26. 17:02","title":"Az örökségi botrány óta bujkál Kósa, de egy utat azért avatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja, Simicska Lajos is használja a saját médiáját. A Politico helyzetképe szerint egy erős kormánypárt és egy mélyen megosztott ellenzék készül az április 8-i választásokra. \r

\r

","shortLead":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja...","id":"20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa25eb56-5bd9-4110-8a14-ddb36c191eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","timestamp":"2018. március. 26. 19:32","title":"Politico: Kiszivárogtatási csatába csapott át az egyre forrósodó magyar kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63091e4c-9e30-49aa-96a9-89685cba7e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.","shortLead":"A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.","id":"20180326_Obuda_kampany_","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63091e4c-9e30-49aa-96a9-89685cba7e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ae097-07c3-4384-a441-d990b0692a04","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Obuda_kampany_","timestamp":"2018. március. 26. 17:06","title":"Kampány van a mi utcánkban: Óbuda a kötelezőt hozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180325_Nemetorszagban_fogtak_el_a_szakadar_katalan_elnokot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4411ec7-4676-4367-945a-01f3fc80dd5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Nemetorszagban_fogtak_el_a_szakadar_katalan_elnokot","timestamp":"2018. március. 25. 13:56","title":"Németországban fogták el a szakadár katalán elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]