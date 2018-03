Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"596acfcf-dd25-41f5-8ff8-520c898b6589","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Fekete muzsikusok katonazenekara ismertette meg a dzsesszt Európában az első világháború végén. Az időszak más szempontból is fordulatot jelentett a zenetörténetben.","shortLead":"Fekete muzsikusok katonazenekara ismertette meg a dzsesszt Európában az első világháború végén. Az időszak más...","id":"201809__europai_dzsessz__harlemi_muzsikusok__loveszarokpszichozis__hodito_zenekar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=596acfcf-dd25-41f5-8ff8-520c898b6589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8372b51-76c1-4a34-b330-78210ba498da","keywords":null,"link":"/kultura/201809__europai_dzsessz__harlemi_muzsikusok__loveszarokpszichozis__hodito_zenekar","timestamp":"2018. március. 25. 20:00","title":"100 éve hozta Európába a dzsesszt a zene Martin Luther Kingje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f3f545-c9dc-4e8c-b8d7-f467c1f3da8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gagnam Style lehet az áttörés kulcsa.","shortLead":"A Gagnam Style lehet az áttörés kulcsa.","id":"20180326_Atom_helyett_kulturalis_bomba_robbanhat_EszakKoreaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f3f545-c9dc-4e8c-b8d7-f467c1f3da8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa82035-f450-443f-a7e0-08f20e6571e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Atom_helyett_kulturalis_bomba_robbanhat_EszakKoreaban","timestamp":"2018. március. 26. 11:21","title":"Atom helyett kulturális bomba robbanhat Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7386b5b-428e-4071-9885-5467cdccb1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fura adatokkal népszerűsítik a Body kiállítást.



","shortLead":"Fura adatokkal népszerűsítik a Body kiállítást.



","id":"20180326_Tudja_mennyit_eszunk_es_iszunk_eletunk_soran_Es_mennyit_uritunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7386b5b-428e-4071-9885-5467cdccb1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e643761-a5ee-487a-ad7f-32319468ed7a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Tudja_mennyit_eszunk_es_iszunk_eletunk_soran_Es_mennyit_uritunk","timestamp":"2018. március. 26. 15:41","title":"Tudja mennyit eszünk és iszunk életünk során? És mennyit ürítünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub Híradójának több néző is jelezte, hogy mindkét szolgáltatótól értesítést kaptak arról, hogy 12 ezer forintot fognak jóváírni a számláin. A Fejlesztési Minisztérium a híradósok érdeklődésére annyit közölt, a téli rezsicsökkentés minden gázfogyasztónak és a távfűtéses háztartásoknak jár. ","shortLead":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub...","id":"20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c45232-92eb-4109-af57-95e089114759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 25. 19:18","title":"Van, akinek duplán jár a 12 ezer forintos rezsicsökkentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e735e7d9-3b2c-4746-bdf8-8a607165b075","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Bizonyítási kísérlet lesz a tavaly májusi két halálos áldozattal járó baleset ügyében.","shortLead":"Bizonyítási kísérlet lesz a tavaly májusi két halálos áldozattal járó baleset ügyében.","id":"20180325_Hamarosan_lezarjak_a_Dozsa_Gyorgy_utat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e735e7d9-3b2c-4746-bdf8-8a607165b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b668931f-02ee-4548-8f50-14791f4b2525","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Hamarosan_lezarjak_a_Dozsa_Gyorgy_utat","timestamp":"2018. március. 25. 12:39","title":"Hamarosan lezárják a Dózsa György utat, az emlékezetes baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valódi nyomozás folyik az Elios-ügyben, de a közvélemény félrevezetése azt mondani, hogy az OLAF csalást talált volna – állítja Polt Péter.","shortLead":"Valódi nyomozás folyik az Elios-ügyben, de a közvélemény félrevezetése azt mondani, hogy az OLAF csalást talált volna –...","id":"20180326_Polt_teved_aki_azt_mondja_hogy_az_OLAF_szerint_csaltak_az_Eliosnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa19c3c-8f4a-4ffb-abdc-0f2461beb647","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Polt_teved_aki_azt_mondja_hogy_az_OLAF_szerint_csaltak_az_Eliosnal","timestamp":"2018. március. 26. 11:10","title":"Polt: téved, aki azt mondja, hogy az OLAF szerint csaltak az Eliosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13038f46-330e-4301-9e90-9c3f7073dbfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hím egész életét a nőstény testébe kapaszkodva éli le. ","shortLead":"A hím egész életét a nőstény testébe kapaszkodva éli le. ","id":"20180326_Megdobbento_felvetel_a_nosteny_testebol_taplalkoznak_a_him_melytengeri_ordoghalak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13038f46-330e-4301-9e90-9c3f7073dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36895ffa-70aa-4206-befd-5a8cdfa56066","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Megdobbento_felvetel_a_nosteny_testebol_taplalkoznak_a_him_melytengeri_ordoghalak","timestamp":"2018. március. 26. 13:56","title":"Megdöbbentő felvétel: a nőstény testéből táplálkoznak a hím mélytengeri ördöghalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1cf615-9e87-4182-bc0f-c359767cb7b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek más módszerekkel is kísérleteznek már, de egyelőre nem tudják nélkülözni a tojásokat. A fogyasztóknak jó hír, hogy ezek nem olyan tojások, amelyekből például rántottát sütnek. ","shortLead":"A szakemberek más módszerekkel is kísérleteznek már, de egyelőre nem tudják nélkülözni a tojásokat. A fogyasztóknak jó...","id":"20180326_evi_450500_millio_tojas_nelkul_most_nem_lehetne_influenza_elleni_vedooltast_gyartani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1cf615-9e87-4182-bc0f-c359767cb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6c8669-d6e7-4d78-b21f-a78da4534e60","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_evi_450500_millio_tojas_nelkul_most_nem_lehetne_influenza_elleni_vedooltast_gyartani","timestamp":"2018. március. 26. 17:26","title":"Évi 450-500 millió tojás nélkül most nem lehetne influenza elleni védőoltást gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]