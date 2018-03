Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668","c_author":"Tálas Andrea","category":"kultura","description":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt a Mester, aki modelljeiben páratlan ruhakölteményeinek földi megtestesítőjét látta.","shortLead":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt...","id":"201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f45a221-6fae-4d5f-80b7-9e76e747ceaa","keywords":null,"link":"/kultura/201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","timestamp":"2018. március. 25. 15:00","title":"A divatkreátor, aki miatt a háromszoros Oscar-díjas Daniel Day-Lewis megtanult varrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270494e-8915-4b68-8f3c-89047623d9bf","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180326_Haditudositonak_nezett_egy_napilapot_a_Magyar_Idok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c270494e-8915-4b68-8f3c-89047623d9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f24fd8a-3284-4dae-8430-3c787f5c619b","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Haditudositonak_nezett_egy_napilapot_a_Magyar_Idok","timestamp":"2018. március. 26. 11:55","title":"Haditudósítónak nézett egy napilapot a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d2432-d278-4fe2-a5a5-16f7d8ae5a67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Trump 2016-os megválasztása óta drasztikusan csökkent a fegyvereladások száma.","shortLead":"Trump 2016-os megválasztása óta drasztikusan csökkent a fegyvereladások száma.","id":"20180326_Becsodolt_az_USA_legregibb_fegyvergyara_a_202_eves_Remington","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4d2432-d278-4fe2-a5a5-16f7d8ae5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdedc49-1150-4f9d-83c7-e2a283a617c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Becsodolt_az_USA_legregibb_fegyvergyara_a_202_eves_Remington","timestamp":"2018. március. 26. 09:54","title":"Becsődölt az USA legrégibb fegyvergyára, a 202 éves Remington","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423cc10f-461f-4fda-be15-9f1ab2bdaeb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, min húzta fel magát ennyire az autós, de gyorsan megbánta, hogy elszállt az agya.","shortLead":"Nem tudni, min húzta fel magát ennyire az autós, de gyorsan megbánta, hogy elszállt az agya.","id":"20180326_instant_karma_volkswagen_kozuti_balhe_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423cc10f-461f-4fda-be15-9f1ab2bdaeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd007f-8717-4418-b0b8-c6f7ddb8e734","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_instant_karma_volkswagen_kozuti_balhe_video","timestamp":"2018. március. 26. 04:01","title":"Instant karma: keménykedett a Volkswagen-sofőr, 5 másodperc alatt megbánta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a régi tüskék már nem szúrnak.","shortLead":"Úgy tűnik, a régi tüskék már nem szúrnak.","id":"20180326_Husz_ev_utan_allt_ujra_szoba_egymassal_Gundel_Takacs_Gabor_es_Vitray_Tamas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46306357-35e7-4aac-9525-419543fe915e","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Husz_ev_utan_allt_ujra_szoba_egymassal_Gundel_Takacs_Gabor_es_Vitray_Tamas","timestamp":"2018. március. 26. 09:37","title":"Húsz év után állt újra szóba egymással Gundel Takács Gábor és Vitray Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","shortLead":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","id":"20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63f27a-1168-4db6-875b-3a621a50bb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. március. 26. 07:02","title":"Még 13 000 forintba sem kerül ez a kis számítógép, ami most ráadásul még erősebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","shortLead":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","id":"20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec9d0c-ebe7-4c3b-8550-cfb090d7efa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","timestamp":"2018. március. 26. 11:03","title":"Ha igazi, ha kamu, mindenesetre zseniális telefonhirdetés terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De helyenként eshet is. ","shortLead":"De helyenként eshet is. ","id":"20180327_Ma_tobb_helyen_elobujik_a_nap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f3c0d-1750-4c31-83ec-ab498f9cfec1","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Ma_tobb_helyen_elobujik_a_nap","timestamp":"2018. március. 27. 06:11","title":"Ma több helyen előbújik a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]