Alig két nap telt el azóta, hogy Aylesburyben felavatták az első David Bowie-szobrot, valaki máris összegraffitizte. A közösségi finanszírozással összehozott, 100 ezer fontból készült szobor alá azt írták, "előbb a hajléktalanokat etessétek meg" - írja a BBC.

A szobrot már tavaly szerették volna felállítani, ám akkor egy építkezés miatt halasztaniuk kellett. Az emlékművet egyébként a város Market Square nevű terén állították fel - ez egy finom utalás Bowie Ziggy-lemezének Five Years című dalára, annak nyitósorára ("Pushing through the market square, so many mothers sighing"). Az alkotás neve Earthly Messenger, ez is egy utalás, jelesül Bowie egy Rolling Stone-interjújára ("Ziggy himself was not an alien, just the earthly messenger for the Starman" - Ziggy maga nem volt idegen, csak a Starman, a csillagember földi hírnöke).

A szobrot nemrég letakarították.