Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A város közvilágítási projektjét az OLAF nem vizsgálta, mert nem uniós pénzből készült, de azért volt, aki bejelentést tett miatta. ","shortLead":"A város közvilágítási projektjét az OLAF nem vizsgálta, mert nem uniós pénzből készült, de azért volt, aki bejelentést...","id":"20180327_Hutlen_kezeles_miatt_nyomoznak_a_mateszalkai_Eliosugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f3fc4d-0ea4-4607-b7a3-96fa7a43fff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Hutlen_kezeles_miatt_nyomoznak_a_mateszalkai_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 27. 06:49","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a mátészalkai Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3770a70-b968-4ffe-bc4a-ab4948a4bc61","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az április 3-i fővárosi előadás után másnap Debrecenben, 5-én pedig Veszprémben lép fel a tánccsapat.","shortLead":"Az április 3-i fővárosi előadás után másnap Debrecenben, 5-én pedig Veszprémben lép fel a tánccsapat.","id":"20180326_Magyarok_is_tancolnak_Michael_Flatley_uj_produkciojaban__aprilisban_Budapesten_is_lathatjuk_a_darabot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3770a70-b968-4ffe-bc4a-ab4948a4bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf3b0a6-968b-4923-90ab-60262a89960d","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Magyarok_is_tancolnak_Michael_Flatley_uj_produkciojaban__aprilisban_Budapesten_is_lathatjuk_a_darabot","timestamp":"2018. március. 26. 09:31","title":"Magyarok is táncolnak Michael Flatley új produkciójában – áprilisban Budapesten is láthatjuk a darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja, Simicska Lajos is használja a saját médiáját. A Politico helyzetképe szerint egy erős kormánypárt és egy mélyen megosztott ellenzék készül az április 8-i választásokra. \r

\r

","shortLead":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja...","id":"20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa25eb56-5bd9-4110-8a14-ddb36c191eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","timestamp":"2018. március. 26. 19:32","title":"Politico: Kiszivárogtatási csatába csapott át az egyre forrósodó magyar kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egymás ellen. ","shortLead":"Egymás ellen. ","id":"20180326_A_bolgar_es_a_kazah_valogatott_jatszik_ma_meccset_Felcsuton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57afe62a-382e-4ce8-9602-0a0097d23c84","keywords":null,"link":"/sport/20180326_A_bolgar_es_a_kazah_valogatott_jatszik_ma_meccset_Felcsuton","timestamp":"2018. március. 26. 10:35","title":"A bolgár és a kazah válogatott játszik ma meccset Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f17f94f-de69-4726-beee-9fb2cfa2bee5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb szervezet, az Országos Taxis Szövetség viszont nem csatlakozna a blokádhoz. ","shortLead":"A legnagyobb szervezet, az Országos Taxis Szövetség viszont nem csatlakozna a blokádhoz. ","id":"20180327_Lezarna_Ferihegyet_egy_taxisszervezet_a_valasztasok_elotti_napokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f17f94f-de69-4726-beee-9fb2cfa2bee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60ec195-52cf-4e4f-b140-cf77b0b541d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Lezarna_Ferihegyet_egy_taxisszervezet_a_valasztasok_elotti_napokban","timestamp":"2018. március. 27. 07:04","title":"Lezárná Ferihegyet egy taxisszervezet a választások előtti napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b183e13-88bf-445f-b3c7-5b98a8404e97","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megnyíltak a pénzcsapok a magyar sportban az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. Csakhogy számszerűsítve láthatja bárki: értékelhető eredmények alig vannak.","shortLead":"Megnyíltak a pénzcsapok a magyar sportban az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. Csakhogy számszerűsítve...","id":"20180326_elmultnyolcev_a_sportban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b183e13-88bf-445f-b3c7-5b98a8404e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d08f4-b28b-4787-9b9a-e8b09adb5fd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_elmultnyolcev_a_sportban","timestamp":"2018. március. 26. 13:00","title":"Üres lelátókra elszórt százmilliárdok. Megérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt mondja a Jobbik-közeli Iránytű Intézet helyben végzett felmérése. ","shortLead":"Legalábbis ezt mondja a Jobbik-közeli Iránytű Intézet helyben végzett felmérése. ","id":"20180327_Bekescsaban_osszefogasra_sincs_szukseg_anelkul_is_legyozheto_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bc1d6a-413a-40e8-b417-e3fcd5964359","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Bekescsaban_osszefogasra_sincs_szukseg_anelkul_is_legyozheto_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 27. 09:10","title":"Békéscsabán összefogásra sincs szükség, anélkül is legyőzhető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]