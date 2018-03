Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn. Különösen nehéz a helyzet, ha olyan vendégháznál próbálkozik az ember, amiről a környéken mindenki azt mondja: az valójában a térség fideszes képviselőjének rezidenciája. ","shortLead":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn...","id":"20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be512e23-bf95-4c18-9e68-de1205bd2e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","timestamp":"2018. március. 27. 06:30","title":"„Már hogyne lenne vendégház!” – tagadja a fideszes képviselő, hogy saját házát húzta fel az uniós milliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP zuglói képviselőjelöltje elismerte, hogy a Fidesz is gyűjtött neki aláírásokat, a párt elnöksége felfüggesztette a tagságát és nem tekinti a párt hivatalos jelöltjének.","shortLead":"Az LMP zuglói képviselőjelöltje elismerte, hogy a Fidesz is gyűjtött neki aláírásokat, a párt elnöksége felfüggesztette...","id":"20180328_Kizarjak_az_LMPbol_a_kepviselojeloltet_akinek_a_Fidesz_gyujtott_alairasokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9559e137-0089-4ff1-80bb-cff5f63fc53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c58e0-e011-4b07-a878-740f686abe2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kizarjak_az_LMPbol_a_kepviselojeloltet_akinek_a_Fidesz_gyujtott_alairasokat","timestamp":"2018. március. 28. 14:41","title":"Kizárják az LMP-ből a képviselőjelöltet, akinek a Fidesz gyűjtött aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0144d2-82e9-4508-a8d1-4e7116e66069","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marine Le Pen idős apja, Jean-Marie Le Pen régóta húzódó ügyében a párizsi fellebbviteli bíróság hozott végleges döntést. ","shortLead":"Marine Le Pen idős apja, Jean-Marie Le Pen régóta húzódó ügyében a párizsi fellebbviteli bíróság hozott végleges...","id":"20180327_fizetnie_kell_le_pennek_a_naci_gazkamras_kijelentese_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c0144d2-82e9-4508-a8d1-4e7116e66069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7161a7ba-4a90-458b-9591-b9c9723f9a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_fizetnie_kell_le_pennek_a_naci_gazkamras_kijelentese_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 20:59","title":"Fizetnie kell Le Pennek a náci gázkamrás kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","shortLead":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","id":"20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2231263e-4b5d-4b70-8ec6-444ea18cac09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","timestamp":"2018. március. 27. 19:11","title":"Visszalépett Pest megyében a Momentum egyik jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A természetvédők szerint ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, milyen sok ólomsörét kerül vadászat közben a természetbe, és a mérgező anyag később feldúsul a táplálékláncban. ","shortLead":"A természetvédők szerint ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, milyen sok ólomsörét kerül vadászat közben...","id":"20180326_a_vadaszat_is_utott_egy_szeget_az_egyik_legidosebb_parlagi_sas_koporsojaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3210a636-e3d3-4fb2-9dd8-ef9f588cc217","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_a_vadaszat_is_utott_egy_szeget_az_egyik_legidosebb_parlagi_sas_koporsojaba","timestamp":"2018. március. 26. 16:55","title":"A vadászat is ütött egy szeget az egyik legidősebb parlagi sas koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán Georges Leekens szövetségi kapitány a 20 órakor kezdődő, skótok elleni barátságos mérkőzésre.","shortLead":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán...","id":"20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db209f92-cd35-472f-8c27-034262fcc9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","timestamp":"2018. március. 27. 19:18","title":"Nikolicsot kihagyta Leekens – ez a magyar kezdő a skótok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium csak annyit közölt az érintett orosz diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet is végez. ","shortLead":"A külügyminisztérium csak annyit közölt az érintett orosz diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet is végez. ","id":"20180326_magyarorszag_egyetlen_orosz_diplomatat_utasit_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3aef9d-c431-48ed-960f-49e06c41b885","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_magyarorszag_egyetlen_orosz_diplomatat_utasit_ki","timestamp":"2018. március. 26. 18:59","title":"Magyarország egyetlen orosz diplomatát utasít ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Ryanair bővítette kínálatát, a santanderi járatok heti kétszer közlekednek majd.","shortLead":"A Ryanair bővítette kínálatát, a santanderi járatok heti kétszer közlekednek majd.","id":"20180326_ujabb_spanyol_varosba_lehet_repulni_ezentul_budapestrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a5da4a-a836-4ade-8ffc-ff2fb0932513","keywords":null,"link":"/elet/20180326_ujabb_spanyol_varosba_lehet_repulni_ezentul_budapestrol","timestamp":"2018. március. 26. 17:43","title":"Újabb spanyol városba lehet repülni ezentúl Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]