Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccc6bd33-b069-4efa-bfbb-218bea2146d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még csak ez kéne a buli negyed mellé. 18 méteres mobil klubok.","shortLead":"Még csak ez kéne a buli negyed mellé. 18 méteres mobil klubok.","id":"20180329_man_busz_parti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc6bd33-b069-4efa-bfbb-218bea2146d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3bb70d-ed9c-4eb4-982d-8c5c30c1071a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_man_busz_parti","timestamp":"2018. március. 29. 14:22","title":"Milyen lenne, ha ilyenek lennének a BKV éjszakai buszai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl a németországi üzleteiben hamarosan autót is fog árulni, méghozzá nem is akármilyen feltételekkel.","shortLead":"A Lidl a németországi üzleteiben hamarosan autót is fog árulni, méghozzá nem is akármilyen feltételekkel.","id":"20180329_bmw_lidl_nemetorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73249bf3-3304-45c3-bc4f-84674adc3b5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_bmw_lidl_nemetorszag","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Igen, jól olvassa: BMW-t is lehet majd venni a Lidlben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313ca69f-92a0-4917-b007-2ddfeb3723ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fiatal nem azért bukott le, mert egyiküket lekapcsolták a török-szír határnál, hanem azért, mert itthon maradt társa a Jobbik elnökének közösségi oldalára írt terrorizmust támogató bejegyzéseket.","shortLead":"A két fiatal nem azért bukott le, mert egyiküket lekapcsolták a török-szír határnál, hanem azért, mert itthon maradt...","id":"20180328_evekre_lecsukhatjak_a_ket_magyar_fiatalt_akik_csatlakozni_akartak_az_iszlam_allamhoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=313ca69f-92a0-4917-b007-2ddfeb3723ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8994b634-2be2-4dfc-a18c-e1dedcc7b8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_evekre_lecsukhatjak_a_ket_magyar_fiatalt_akik_csatlakozni_akartak_az_iszlam_allamhoz","timestamp":"2018. március. 28. 07:12","title":"Évekre lecsukhatják a két magyar fiatalt, akik csatlakozni akartak az Iszlám Államhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő barátja megint jókor volt jó helyen: befektetett valahol, majd kiderült, a kormány pont ott indít turizmusfejlesztési programot – írja a szerdai Népszava. ","shortLead":"A kormányfő barátja megint jókor volt jó helyen: befektetett valahol, majd kiderült, a kormány pont ott indít...","id":"20180328_pont_ott_kolt_milliardokat_a_kormany_ahol_bevasarolt_meszaros_lorinc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3293c7ca-93d8-4366-97a0-72950a95b8c3","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_pont_ott_kolt_milliardokat_a_kormany_ahol_bevasarolt_meszaros_lorinc","timestamp":"2018. március. 28. 08:35","title":"Pont ott költ milliárdokat a kormány, ahol bevásárolt Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De így járt a Magyar Idők is, ha az ítélet jogerőssé válik, ugyancsak perkálhat az LMP társelnökének becsületsértések miatt.","shortLead":"De így járt a Magyar Idők is, ha az ítélet jogerőssé válik, ugyancsak perkálhat az LMP társelnökének becsületsértések...","id":"20180329_Hadhazy_pert_nyert_Bayer_Zsolt_ellen_300_ezret_fizet_a_Fidesz_kedvenc_publicistaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb59b321-ba99-4b3c-98e2-b305d97d9d53","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Hadhazy_pert_nyert_Bayer_Zsolt_ellen_300_ezret_fizet_a_Fidesz_kedvenc_publicistaja","timestamp":"2018. március. 29. 13:35","title":"Hadházy pert nyert Bayer Zsolt ellen, 300 ezret fizethet a Fidesz kedvenc publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65241e49-14c2-46dc-a4cc-6d063b83a290","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy kicsit is tud angolul (vagy van a közelében szótár vagy akár a Google fordítója), érdemes meglátogatni az alábbi weboldalt, amelyik egészen elképesztő utcaneveket gyűjtött csokorba.","shortLead":"Ha egy kicsit is tud angolul (vagy van a közelében szótár vagy akár a Google fordítója), érdemes meglátogatni az alábbi...","id":"20180328_street_motive_orult_utcanevek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65241e49-14c2-46dc-a4cc-6d063b83a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13985f-151e-42c8-85d0-68bea45b3fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_street_motive_orult_utcanevek","timestamp":"2018. március. 29. 13:00","title":"Itt találhat őrült utcaneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4958f622-a503-49ff-9f73-51a48b9079aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak úgy potyognak!","shortLead":"Csak úgy potyognak!","id":"20180328_Teve_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4958f622-a503-49ff-9f73-51a48b9079aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73a573-cb0e-44ee-91ca-0248a700d657","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Teve_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban__foto","timestamp":"2018. március. 28. 17:05","title":"Teve született Nyíregyházán és Miskolcon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]