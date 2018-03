Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nyolc tonna elektromos hulladékot próbálnak összegyűjteni a tokiói olimpia szervezői, hogy ezekből készíthessék el az érmeket.","shortLead":"Nyolc tonna elektromos hulladékot próbálnak összegyűjteni a tokiói olimpia szervezői, hogy ezekből készíthessék el...","id":"20180328_Kidobott_okostelefonokbol_keszitik_a_kovetkezo_olimpia_ermeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161ae6dc-bfd3-432c-b3d0-d63e3609962b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_Kidobott_okostelefonokbol_keszitik_a_kovetkezo_olimpia_ermeit","timestamp":"2018. március. 28. 16:37","title":"Kidobott okostelefonokból készítik a következő olimpia érmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069d0445-e04c-49b9-8d55-ab2e0955e4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőtúri gyerek engedély nélkül ment el lakhelyéről, azóta nem adott magáról életjelet.","shortLead":"A mezőtúri gyerek engedély nélkül ment el lakhelyéről, azóta nem adott magáról életjelet.","id":"20180328_eltunt_egy_12_eves_fiu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=069d0445-e04c-49b9-8d55-ab2e0955e4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c266a6d4-379e-4472-af02-1b7bd001f82e","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_eltunt_egy_12_eves_fiu","timestamp":"2018. március. 28. 06:31","title":"Eltűnt egy 12 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább migránsellenes, szélsőséges oldalakon volt látható.\r

\r

","shortLead":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább...","id":"20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2d7be7-20a9-43da-968c-7cbfc83018e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","timestamp":"2018. március. 27. 15:55","title":"Szélsőségesek és álhíroldalak kedvence az Fidesz új, Stop-kampányban használt fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","shortLead":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","id":"20180328_autolopas_hawaii","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f9086d-6df5-4d85-a2aa-01ba33677f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_autolopas_hawaii","timestamp":"2018. március. 28. 20:41","title":"Videó: ilyen a kocsilopás Hawaii-módra, egészen egyedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3d77a6-9665-47cb-9ee4-e81d8b676f4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar grafikus, Dudolf, azaz Dudás Gergely újabb nagyszerű képpel jelentkezett.","shortLead":"A magyar grafikus, Dudolf, azaz Dudás Gergely újabb nagyszerű képpel jelentkezett.","id":"20180329_Husveti_feladvany_megtalalja_a_mehecsket_a_viragok_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a3d77a6-9665-47cb-9ee4-e81d8b676f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5425363f-48fc-489e-81b8-9ff96201d583","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Husveti_feladvany_megtalalja_a_mehecsket_a_viragok_kozott","timestamp":"2018. március. 29. 13:40","title":"Húsvéti feladvány: megtalálja a méhecskét a virágok között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen labdarúgó-stadionba sem mehet be három éven át Ivan Szavvidisz, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosa.","shortLead":"Egyetlen labdarúgó-stadionba sem mehet be három éven át Ivan Szavvidisz, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosa.","id":"20180329_pisztollyal_rohant_a_gyepre_harom_evre_tiltottak_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5341010-af3a-4f04-8117-88a15d62a5db","keywords":null,"link":"/sport/20180329_pisztollyal_rohant_a_gyepre_harom_evre_tiltottak_el","timestamp":"2018. március. 29. 13:21","title":"Pisztollyal rohant a gyepre, három évre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","shortLead":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","id":"20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3bac3b-0e1a-4a2a-a8b2-f7d5a502ee42","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","timestamp":"2018. március. 28. 12:02","title":"Petíció indult a Sweet Jesus-fagyizólánc ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5383d6c1-10d3-4608-aaea-8bd069084a6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem bírta el az STC az NB III anyagi terheit sem.","shortLead":"Nem bírta el az STC az NB III anyagi terheit sem.","id":"20180328_Visszalep_a_bajnoksagtol_es_megszunhet_a_salgotarjani_focicsapat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5383d6c1-10d3-4608-aaea-8bd069084a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5850d7a-5478-4727-8046-d28599625b42","keywords":null,"link":"/sport/20180328_Visszalep_a_bajnoksagtol_es_megszunhet_a_salgotarjani_focicsapat","timestamp":"2018. március. 28. 20:33","title":"Visszalép a bajnokságtól és megszűnhet a salgótarjáni focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]