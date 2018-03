Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nyáron közvélemény-kutatást készíttetett Eger önkormányzata. Elvileg a helyi médiafogyasztásról és városfejlesztésről szólt volna, de sok kérdés a Fidesz helyi támogatottságára vonatkozott és arra, hogy milyen esetben szavaznának az egriek a Fidesz ellen. A kutatási eredményekből akkor úgy tűnhetett, magabiztosan, az országos átlag fölött vezet a kormánypárt, de azóta annyira megváltozott a helyzet, hogy Orbán Viktornak is a helyszínre kellett sietnie.","shortLead":"Nyáron közvélemény-kutatást készíttetett Eger önkormányzata. Elvileg a helyi médiafogyasztásról és városfejlesztésről...","id":"20180328_Eger_Orban_Viktor_kutatas_felmeres_Fidesz_kampany_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3784dc6b-e158-4f53-9007-dd4a199ff1b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Eger_Orban_Viktor_kutatas_felmeres_Fidesz_kampany_valasztas","timestamp":"2018. március. 28. 17:20","title":"Önmagát csapta be a Fidesz a közpénzen végzett kutatáson, be kellett vetni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanellátás mellett egészen más segítő rendszerekre is szükség lenne – ez a 2018. évi Február Harmadika hajléktalan adatfelvétel első összegzésének eredménye.","shortLead":"A hajléktalanellátás mellett egészen más segítő rendszerekre is szükség lenne – ez a 2018. évi Február Harmadika...","id":"20180329_Negy_hajlektalan_kozul_harom_lakasban_elhetne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e1638-7e11-4555-bfe8-20d35ab1dde1","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Negy_hajlektalan_kozul_harom_lakasban_elhetne","timestamp":"2018. március. 29. 13:25","title":"Négy hajléktalan közül három lakásban élhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely NATO-tagállam területén idegmérget vetettek be.","shortLead":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely...","id":"20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af0ff4-25ea-4a45-9e1c-95d97eb83eb6","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 17:16","title":"A NATO is adott egy sallert Oroszországnak a Szkripal-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt 8-8 forinttal nő a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Egy hét alatt 8-8 forinttal nő a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20180328_A_mai_aremeles_sem_volt_eleg_penteken_meg_tovabb_dragul_a_benzin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e540122-6293-4a12-a9d7-46e33fd080b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_A_mai_aremeles_sem_volt_eleg_penteken_meg_tovabb_dragul_a_benzin","timestamp":"2018. március. 28. 16:21","title":"A mai áremelés sem volt elég, pénteken még tovább drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új emberek érkezéséről ráadásul nem értesítették a sajtót, a változást csak a csatornákat működtető DMC cégnyilvántartásbeli adataiból lehetett megtudni. ","shortLead":"Az új emberek érkezéséről ráadásul nem értesítették a sajtót, a változást csak a csatornákat működtető DMC...","id":"20180328_Par_ember_kivetelevel_menesztettek_a_Story_TV_teljes_igazgatosagat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28945c20-54d0-49f2-b876-b6b634110cb7","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Par_ember_kivetelevel_menesztettek_a_Story_TV_teljes_igazgatosagat","timestamp":"2018. március. 28. 18:36","title":"Pár ember kivételével menesztették a Story TV teljes igazgatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy megyei börtönben Amerikában.","shortLead":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy megyei börtönben Amerikában.","id":"20180329_menekules_borton_iniana_jones","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530fa612-ca04-4c76-a306-b34000c0efcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_menekules_borton_iniana_jones","timestamp":"2018. március. 29. 12:48","title":"Videó: Zseniális menekülést mutatott be Indiana Jones-stílusban egy rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak) az újrafelfedezése található. Itt már most belehallgathat a lemezbe. ","shortLead":"Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak...","id":"20180329_Onmagat_dolgozta_fel_Petruska__dalpremier","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3cccf2-0f92-47e9-b836-8a159c231a42","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Onmagat_dolgozta_fel_Petruska__dalpremier","timestamp":"2018. március. 29. 11:25","title":"Ilyen szomorkásan még soha nem hallhattuk az Illés Az utcánját - Petruska albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet sor Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásaira.","shortLead":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet...","id":"20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca374bca-6b8a-48dc-80ba-33c4a53e2bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","timestamp":"2018. március. 29. 11:21","title":"Megvan a Korea-közi csúcs dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]