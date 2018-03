A Walmartba járó amerikai vásárlók mostantól nem számíthatnak arra, hogy a kasszáknál esetleg egy Cosmopolitanre bukkanak, mintegy ötezer boltból ugyanis száműzték a magazint arra hivatkozva, hogy „szexuálisan kizsákmányoló”. Erről a témában érdekelt Szexuális Kizsákmányolás Elleni Nemzeti Központ (NCOSE) unszolására döntött az üzletlánc. A korábban a Moralitás a Médiában néven működő konzervatív szervezet régóta a létezése egyik legitimációjának tekintette a küzdelmet a Cosmopolitan ellen. Többek között az volt a kifogása, hogy a magazin olyan tevékenységeket dicsőit, mint a nyilvános, az anális vagy a csoportos szex. Márpedig a kiskorúakat meg kell védeni az ilyen veszélyes tartalmaktól, az emberi méltóság a legfontosabb.

Most viszont a Me Too mozgalom hullámait meglovagolva el is érte a célját. A gond csak az, hogy a döntésnek semmi köze a Me Too mozgalomhoz, és sokkal inkább szolgálja az elhallgatás kultúráját. A Vogue egyik munkatársa szerint a valós világunk egy újabb lépést tett A szolgálólány meséjének a világa felé, utalva a nők kiszolgáltatottságára Margaret Atwood disztópiájában. Michelle Ruiz azt mondta: „Szégyellem magam Hawkins (Dawn Hawkins, az NCOSE vezetője) miatt, mert épp most tudatta az egész országgal, hogy ő az a nő, akinek fogalma sincs arról, hogy mit jelent e #metoo. Ha esetleg lemaradt volna róla: a #metoo a nem kívánt szexről és szexuális érdeklődésről, a szexuális bántalmazásról és zaklatásról szól. Miközben a Cosmopolitan egy olyan magazin és márka, amely leginkább a szextippjeiről ismert – és a beleegyezésen alapuló szexről szól.” A Me Too mozgalom szellemében a nőknek pedig pont, hogy több információra és tudásra lenne szükségük a szexről és a saját szexualitásukról.