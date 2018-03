Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak) az újrafelfedezése található. Itt már most belehallgathat a lemezbe. ","shortLead":"Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak...","id":"20180329_Onmagat_dolgozta_fel_Petruska__dalpremier","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3cccf2-0f92-47e9-b836-8a159c231a42","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Onmagat_dolgozta_fel_Petruska__dalpremier","timestamp":"2018. március. 29. 11:25","title":"Ilyen szomorkásan még soha nem hallhattuk az Illés Az utcánját - Petruska albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd054500-b061-4195-b2cb-cdd5d05cb5a5","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Mindenki nyugodjon meg, nyárelőn is lesz miből válogatnunk, ha sorozatokra vágyunk. A Westworldről reményeik szerint kiderül, hogy a végtelenített szerkezetű Lost sorsára jut-e, vagy pedig egy szerethető és követhető science fictionné kupálódik ki. Többek között érkezik Antonio Banderas alakításában a nőcsábász festőzseni, Pablo Picasso is, és alig várjuk A szolgálólány meséjének folytatását, amely szerkesztőségünk megítélése szerint joggal pályázik a korszakos mestermű címére. ","shortLead":"Mindenki nyugodjon meg, nyárelőn is lesz miből válogatnunk, ha sorozatokra vágyunk. A Westworldről reményeik szerint...","id":"20180329_milyen_sorozatokra_fog_raszokni_iden_tavasszal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd054500-b061-4195-b2cb-cdd5d05cb5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b8dce6-e9f4-42e4-8702-a6c6c08b8ead","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_milyen_sorozatokra_fog_raszokni_iden_tavasszal","timestamp":"2018. március. 29. 20:00","title":"Multikulti és a sötét jövő – most ezekre a sorozatokra fog rászokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3acf69-dd1f-4898-be33-a48ef115930c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új nyelvtanárt kaptak egy finn általános iskola diákjai, Eliast, a humanoid robotot, aki hatalmas türelemmel ismétli meg a feladatokat, soha nem hozza feszélyező helyzetbe a diákokat, ha kérdezni akarnak valamint és még táncolni is tud.","shortLead":"Új nyelvtanárt kaptak egy finn általános iskola diákjai, Eliast, a humanoid robotot, aki hatalmas türelemmel ismétli...","id":"20180329_emberszeru_robottanar_humanoid_tanar_elias_finn_iskola","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc3acf69-dd1f-4898-be33-a48ef115930c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0a61b-0ab1-4944-ab4d-622a80b5ddc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_emberszeru_robottanar_humanoid_tanar_elias_finn_iskola","timestamp":"2018. március. 29. 20:03","title":"Emberszerű robottanárt kaptak egy finn iskola diákjai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb haszonélvezője. Hogy lett egy olajbizniszből meggazdagodó üzletember a művészet megszállottja?","shortLead":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb...","id":"20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22079e0c-9cc9-42bb-a976-60e5c8ea76f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","timestamp":"2018. március. 28. 20:00","title":"Ennyi pénzzel könnyű beleszeretni a műkincsekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38819f8d-4a14-4f68-96b6-4a1178e1b2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos újdonságokkal bővült a Google Maps, amely az utazással kapcsolatos részletesebb adatok mellett immár azt is megmutatja, melyik időpontban érdemes beülni kedvenc éttermünkbe. Más szempontból nézve: ha van két szabad órája, megnézheti, melyik helyre érdemes beülni, várhatóan hol fog beleférni az időbe.","shortLead":"Hasznos újdonságokkal bővült a Google Maps, amely az utazással kapcsolatos részletesebb adatok mellett immár azt is...","id":"20180328_google_maps_etterem_varakozasi_ido_forgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38819f8d-4a14-4f68-96b6-4a1178e1b2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d4fa58-3254-44f0-98c5-9859c9e7cea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_google_maps_etterem_varakozasi_ido_forgalom","timestamp":"2018. március. 28. 18:03","title":"Itt a Google Maps remek újítása: már azt is megmutatja, mikor melyik étterembe érdemes beülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e048242-4fc3-4e43-ad7c-502ec6f15c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a nyári F8 fejlesztői konferencián mutatta volna be az okos otthoni asszisztenst, a bejelentést azonban elnapolták.","shortLead":"Mark Zuckerberg a nyári F8 fejlesztői konferencián mutatta volna be az okos otthoni asszisztenst, a bejelentést azonban...","id":"20180329_facebook_portal_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e048242-4fc3-4e43-ad7c-502ec6f15c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac09bbdf-d581-4215-83ff-ebedf74553ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_facebook_portal_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. március. 29. 09:03","title":"Annyi a Facebook nagy meglepetésének: most nem meri kiadni a Portal nevű készüléket, amit betett volna a lakásainkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cf97b5-8426-4785-a274-9f507c8a3226","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keddi magyar-skót válogatott meccs előtt a szurkolók alapítványának képviselői meg is látogatták a hátrányos helyzetű családok gyerekeit segítő intézményt.","shortLead":"A keddi magyar-skót válogatott meccs előtt a szurkolók alapítványának képviselői meg is látogatták a hátrányos helyzetű...","id":"20180328_skot_drukkerek_gyujtottek_egy_budapesti_ovodanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5cf97b5-8426-4785-a274-9f507c8a3226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9883e1fe-3aad-4f67-b3ab-4955a11635ef","keywords":null,"link":"/elet/20180328_skot_drukkerek_gyujtottek_egy_budapesti_ovodanak","timestamp":"2018. március. 28. 13:39","title":"Skót drukkerek gyűjtöttek egy budapesti óvodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először elfogadták a csomagot a gyermekosztályon, aztán visszaadták, mondván van mindenük. ","shortLead":"Először elfogadták a csomagot a gyermekosztályon, aztán visszaadták, mondván van mindenük. ","id":"20180329_WCpapirt_es_lazmerot_vitt_Szabo_Timea_egy_korhazba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71de0a6-70e8-45de-9f2f-205c67c32543","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_WCpapirt_es_lazmerot_vitt_Szabo_Timea_egy_korhazba","timestamp":"2018. március. 29. 17:51","title":"WC-papírt és lázmérőt vitt Szabó Tímea egy kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]