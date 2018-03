Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82fc0729-493b-404f-bfa4-04d8b514c67a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban ismét lecsapott a WannaCry, a zsarolóvírus a Boeing egyik részlegét vette célba.","shortLead":"A napokban ismét lecsapott a WannaCry, a zsarolóvírus a Boeing egyik részlegét vette célba.","id":"20180329_wannacry_zsarolovirus_boeing","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82fc0729-493b-404f-bfa4-04d8b514c67a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba649e2-6173-4a42-9680-80e06df8825c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_wannacry_zsarolovirus_boeing","timestamp":"2018. március. 29. 21:03","title":"WannaCry vírus támadta meg a Boeing repülőgépgyártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes...","id":"20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b43bfa-c7e1-4939-87f1-ae4e00824c1a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","timestamp":"2018. március. 30. 00:17","title":"Halálos baleset történt a Budaörsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b2af03-3e3c-4799-9132-b8d0e07d9026","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"„Ne szépítsük: az is veri a gyerekét, aki csak rácsap a pelenkás fenekére” – mondja F. Lassú Zsuzsa pszichológus, az ELTE tanára.","shortLead":"„Ne szépítsük: az is veri a gyerekét, aki csak rácsap a pelenkás fenekére” – mondja F. Lassú Zsuzsa pszichológus...","id":"201811__f_lassu_zsuzsa__anevelo_celzatu_veresrol_parbeszedrol__pofon_aszelben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b2af03-3e3c-4799-9132-b8d0e07d9026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34eacca-4d46-4bd8-b704-d3ce4f0d89f1","keywords":null,"link":"/elet/201811__f_lassu_zsuzsa__anevelo_celzatu_veresrol_parbeszedrol__pofon_aszelben","timestamp":"2018. március. 30. 15:00","title":"Mit lehet tanácsolni, hogy a szülők ne verjék a gyereküket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos magyarországi árazás érkezett a Huawei kedden bemutatott új P20 szériájához. A vállalat áraival teljesen szembemegy a konkurens gyártók utóbbi egy évben megfigyelhető stratégiájával.","shortLead":"Hivatalos magyarországi árazás érkezett a Huawei kedden bemutatott új P20 szériájához. A vállalat áraival teljesen...","id":"20180329_mennyibe_kerul_a_huawei_p20_pro_lite_ara_magyar_arazas_forint_megjelenes_datum_elorendeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683e06bf-f885-43d6-98b2-1b26c6fd56fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_mennyibe_kerul_a_huawei_p20_pro_lite_ara_magyar_arazas_forint_megjelenes_datum_elorendeles","timestamp":"2018. március. 29. 15:03","title":"Még keressük a szót, hogy mit is mondhatnánk a Huawei P20-ak magyar áraira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új építésű társasházak esetében is mindig alaposan át kell nézni a lakásvásárlási szerződéseket, mert tehetnek bele olyan részeket az eladók, amelyek előnytelenek a vevőknek. Megbízható ügyvéd nélkül segítsége nélkül nem szabad lakásvásárlásba belevágni.","shortLead":"Új építésű társasházak esetében is mindig alaposan át kell nézni a lakásvásárlási szerződéseket, mert tehetnek bele...","id":"20180329_nagyon_megszivattak_egy_epulo_tarsashaz_vevoit_zugloban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7422ecf9-b7fc-4073-8b30-c8968d3851cc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_nagyon_megszivattak_egy_epulo_tarsashaz_vevoit_zugloban","timestamp":"2018. március. 29. 15:37","title":"Nagyon megszívatták egy épülő társasház vevőit Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab23b62-c688-4e41-9632-a61690c82797","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem esélytelen megtalálni egy fényképezőgépet még akkor sem, ha azt búvárkodás közben hagyták el a tengerben évekkel korábban. Legalább is egy japán lánynak sikerült, ha igaz, amit állít.","shortLead":"Nem esélytelen megtalálni egy fényképezőgépet még akkor sem, ha azt búvárkodás közben hagyták el a tengerben évekkel...","id":"20180329_csodasan_vizsgazott_egy_vizhatlan_tok_ha_igaz_ez_a_tortenet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab23b62-c688-4e41-9632-a61690c82797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840ceb9c-cb79-4d6f-ba3a-099b1b91aa24","keywords":null,"link":"/elet/20180329_csodasan_vizsgazott_egy_vizhatlan_tok_ha_igaz_ez_a_tortenet","timestamp":"2018. március. 29. 18:09","title":"Csodásan vizsgázott egy vízhatlan tok, ha igaz ez a történet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef40cc67-3dea-446b-ab03-89aacd9339a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180330_A_bajnok_bucsuja_Gyurtat_unnepeltek_Debrecenben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef40cc67-3dea-446b-ab03-89aacd9339a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70025afd-28e9-4c4e-8cd8-a98e419caf81","keywords":null,"link":"/sport/20180330_A_bajnok_bucsuja_Gyurtat_unnepeltek_Debrecenben","timestamp":"2018. március. 30. 19:35","title":"A bajnok búcsúja: Gyurtát ünnepelték Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bíróság előtt tegyen vallomást a kettejük közötti kapcsolatról – ezt követeli az ismert pornószínésznő, Stormy Daniels.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bíróság előtt tegyen vallomást a kettejük közötti kapcsolatról – ezt követeli az ismert...","id":"20180328_Vallomasra_akarja_kenyszeriteni_Trumpot_a_vele_szexelo_pornos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23ae440-f674-428c-b03c-1c5a71bb6b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Vallomasra_akarja_kenyszeriteni_Trumpot_a_vele_szexelo_pornos","timestamp":"2018. március. 28. 20:38","title":"Vallomásra akarja kényszeríteni Trumpot a vele szexelő pornós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]