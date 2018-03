Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7ce5f6a-273e-40fe-b33a-3c63d92c864d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja a közmédia, amely a sajtószabadságra hivatkozva küzd az ellen, hogy ellenzékieket is meg kelljen hívnia műsorába. Nyolcvan milliárd forintból kiegyensúlyozott szerkesztésre nem futja, jogi érvelésre azonban igen.","shortLead":"Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja a közmédia, amely...","id":"20180330_A_kozmedia_szerint_az_o_szabadsagukat_serti_ha_ellenzekieket_is_be_kell_hivniuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7ce5f6a-273e-40fe-b33a-3c63d92c864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17255f1-a30a-44d6-8b11-20a6c0d3b071","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_A_kozmedia_szerint_az_o_szabadsagukat_serti_ha_ellenzekieket_is_be_kell_hivniuk","timestamp":"2018. március. 30. 09:38","title":"A közmédia szerint az ő szabadságukat sérti, ha ellenzékieket is be kell hívniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad0a245-3779-4f59-af24-a1e0a9f4cdcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok szándékosa lassítása miatt 63 767 ügyfél nevében nyújtott be keresetet a bíróságon a Hannuri ügyvédi iroda, összesen 12,75 milliárd forintnak megfelelő kártérítést követelnek Apple-től. ","shortLead":"Az iPhone-ok szándékosa lassítása miatt 63 767 ügyfél nevében nyújtott be keresetet a bíróságon a Hannuri ügyvédi...","id":"20180330_iPhonetulajdonosok_tizezrei_pereltek_be_az_Applet_a_szandekos_lassitas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ad0a245-3779-4f59-af24-a1e0a9f4cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b216f7-e992-4177-bd66-2c90aeb0af40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_iPhonetulajdonosok_tizezrei_pereltek_be_az_Applet_a_szandekos_lassitas_miatt","timestamp":"2018. március. 30. 07:27","title":"iPhone-tulajdonosok tízezrei perelték be az Apple-t a szándékos lassítás miatt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatás-fejlesztésre költött milliárdok között találtak több gyanús projektet, összesen több mint 10 milliárd forint értékben. ","shortLead":"A kutatás-fejlesztésre költött milliárdok között találtak több gyanús projektet, összesen több mint 10 milliárd forint...","id":"20180329_Tovabbi_10_milliardnyi_unios_penz_sorsa_volt_gyanus_az_OLAFnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884cb0de-e898-4070-b5bc-d3964b59a1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Tovabbi_10_milliardnyi_unios_penz_sorsa_volt_gyanus_az_OLAFnak","timestamp":"2018. március. 29. 21:04","title":"További 10 milliárdnyi uniós pénz sorsa volt gyanús az OLAF-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek a miatt, hogy egy szeméttelepről mérges gázok kerülnek a levegőbe.\r

","shortLead":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek...","id":"20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f01aea-25b7-428d-8abc-3687f645daa2","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","timestamp":"2018. március. 30. 17:05","title":"Vegyi rendkívüli állapot egy orosz városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","shortLead":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","id":"201811_egtajak_es_szavazatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f4e14-0c21-48f0-b75f-e45f93b2918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811_egtajak_es_szavazatok","timestamp":"2018. március. 31. 07:00","title":"Aki szűkösebben él, inkább szavaz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai eshetőség, hogy ehelyett mindenkinek beverik a pofáját, aki megmukkan.","shortLead":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai...","id":"201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38138ecf-5f49-4b09-ae3c-2eead4aac53b","keywords":null,"link":"/itthon/201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","timestamp":"2018. március. 30. 09:00","title":"Tóta W.: „Nézd legott komédiának, s múlattatni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","shortLead":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","id":"20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191db1b7-b966-423f-a163-a8df23451fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","timestamp":"2018. március. 29. 21:52","title":"Videó: Így reagált Németh Szilárd a DK-s fényfestésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28c541d-1b40-49fe-b195-4892fa8b30b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld légkörébe napokon, vagy inkább órákon belül visszatérő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrállomás nem fog károkat okozni a Földön, amikor darabjai a Földbe csapódnak – közölték kínai tudósok.","shortLead":"A Föld légkörébe napokon, vagy inkább órákon belül visszatérő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrállomás nem fog...","id":"20180331_tienkung_1_mennyei_palota_becsapodas_kinai_tudosok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b28c541d-1b40-49fe-b195-4892fa8b30b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d3e58-2dbc-44d4-9633-0ef50d7e7996","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_tienkung_1_mennyei_palota_becsapodas_kinai_tudosok","timestamp":"2018. március. 31. 12:03","title":"Csodálatos látvány lesz, amikor vasárnap/hétfő este visszazuhan a Földre a 8500 kilós űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]