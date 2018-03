Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b34911b3-95ed-4b45-80c0-b2918f3dd547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt egyszerű kimenteni a vízből a T34-es harckocsit.","shortLead":"Nem volt egyszerű kimenteni a vízből a T34-es harckocsit.","id":"20180330_tank_t34_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34911b3-95ed-4b45-80c0-b2918f3dd547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baedc25-8bd3-4498-b7a3-51e47b8989b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_tank_t34_video","timestamp":"2018. március. 30. 15:21","title":"Így néz ki egy T-34-es tank, amit hosszú évek után húznak ki a tó mélyéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc01681-a284-40b4-bbbf-200d6c0a6e4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyi aktivitás tanulmányozásának fizikai korlátain változtatna a brit tudósok magnetoenkefalográfiás eszköze.","shortLead":"Az agyi aktivitás tanulmányozásának fizikai korlátain változtatna a brit tudósok magnetoenkefalográfiás eszköze.","id":"20180330_agyvizsgalat_magnetoenkefalograf_agyhullamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc01681-a284-40b4-bbbf-200d6c0a6e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554b19b7-fd5b-4bd1-9167-ebc820488eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_agyvizsgalat_magnetoenkefalograf_agyhullamok","timestamp":"2018. március. 30. 11:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kínzóeszköz, de nagy szolgálatot tehet nekünk az új brit orvosi találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68db505f-4528-4234-900b-ff2fe4b14f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is gondolnánk, hogy milyen jelentősége van egy-egy jól megválasztott hashtagnek a Twitteren. Az alábbi weboldalon a különféle hashtagek népszerűségét ellenőrizhetjük.","shortLead":"Nem is gondolnánk, hogy milyen jelentősége van egy-egy jól megválasztott hashtagnek a Twitteren. Az alábbi weboldalon...","id":"20180331_hashtagek_nepszeruseget_mutato_oldal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68db505f-4528-4234-900b-ff2fe4b14f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc41c4f5-1b02-40d4-8394-361ad7b18718","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_hashtagek_nepszeruseget_mutato_oldal","timestamp":"2018. március. 31. 12:59","title":"Ez a weboldal megmutatja, népszerűek-e a hashtagjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff3618b-9c48-4f92-9271-49234266d3ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ladó Andrea szerint nagyon káros következménye lenne, ha a román kormány azt látja, működik a sorosozás, ő ott ugyanis nem egyszerűen zsidó, hanem magyar zsidó.","shortLead":"Ladó Andrea szerint nagyon káros következménye lenne, ha a román kormány azt látja, működik a sorosozás, ő ott ugyanis...","id":"20180329_Videoban_uzen_a_Tusnadfurdon_megrangatott_no_a_Fidesz_elleni_szavazasra_buzdit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ff3618b-9c48-4f92-9271-49234266d3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9766ac-1766-46ef-b44d-2d332071af8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Videoban_uzen_a_Tusnadfurdon_megrangatott_no_a_Fidesz_elleni_szavazasra_buzdit","timestamp":"2018. március. 29. 19:25","title":"Videóban üzen a Tusnádfürdőn megrángatott nő, a Fidesz elleni szavazásra buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b251c366-2169-4284-a5c2-9a6d89e2ddc6","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A III. Richárdot soha nem lehetett aktuális üzenet nélkül színpadra állítani. Az angol drámaíró legvigasztalanabb darabját 1843 óta mintegy negyvenszer, nemritkán botrányt kavaróan mutatták be, legutóbb a Radnóti Színházban.","shortLead":"A III. Richárdot soha nem lehetett aktuális üzenet nélkül színpadra állítani. Az angol drámaíró legvigasztalanabb...","id":"201811__iii_richardpremierek__diktatorok_tukorkepe__amajornadasdytandem__a_korlatlansag_hatarai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b251c366-2169-4284-a5c2-9a6d89e2ddc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea85661-4e6d-47bf-9431-8ca1b2bca233","keywords":null,"link":"/kultura/201811__iii_richardpremierek__diktatorok_tukorkepe__amajornadasdytandem__a_korlatlansag_hatarai","timestamp":"2018. március. 30. 20:00","title":"Az elvetemült hatalom természetrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Ezt_sem_lattuk_jonni_Gyurcsany_Ferenc_az_oszodi_beszeddel_kampanyol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e59e71-738b-4206-b271-2e04450e6ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Ezt_sem_lattuk_jonni_Gyurcsany_Ferenc_az_oszodi_beszeddel_kampanyol","timestamp":"2018. március. 30. 17:38","title":"Ezt sem láttuk jönni: Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéddel kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196e22aa-a570-4932-bb08-c65d2be734b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialisták szerint a nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvény átgondolatlan volt, ezért akarják máris módosítani a választások után.","shortLead":"A szocialisták szerint a nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvény átgondolatlan volt, ezért akarják máris módosítani...","id":"20180330_nincs_akkora_tolongas_a_nyugdijas_szovetkezeteknel_mint_amekkorat_a_fidesz_vart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=196e22aa-a570-4932-bb08-c65d2be734b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeccc441-15e4-4fcd-bb19-0f78c7636e61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180330_nincs_akkora_tolongas_a_nyugdijas_szovetkezeteknel_mint_amekkorat_a_fidesz_vart","timestamp":"2018. március. 30. 21:01","title":"Nincs akkora tolongás a nyugdíjas szövetkezeteknél, mint amekkorát a Fidesz várt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b4580-6cb7-447d-8189-03790ff017ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Győr jutott a kézilabda Magyar Kupa döntőjébe, miután 25-25-ös döntetlent játszott a Ferencvárossal, a büntetőpárbajban pedig 5-4-re győzött.","shortLead":"A Győr jutott a kézilabda Magyar Kupa döntőjébe, miután 25-25-ös döntetlent játszott a Ferencvárossal...","id":"20180331_Ddama_utan_dontos_a_gyor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218b4580-6cb7-447d-8189-03790ff017ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b5ff45-ede0-4bc4-aab0-b498cf4a5b11","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Ddama_utan_dontos_a_gyor","timestamp":"2018. március. 31. 14:49","title":"Dráma után döntős a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]