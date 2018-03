Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagypénteken sem maradt el a kormányfő szokásos pénteki rádióinterjúja. Orbán kicsivel több mint egy perc után váltott a kereszténységgel kapcsolatos gondolatokról a migrációra, Sorosra, és arra, hogyan „rúgták ránk az ajtót” a menekültek. Közben egy új kifejezéssel is megismertette hallgatóságát.","shortLead":"Nagypénteken sem maradt el a kormányfő szokásos pénteki rádióinterjúja. Orbán kicsivel több mint egy perc után váltott...","id":"20180330_Orban_A_kereszteny_Europa_kerdese_politikai_kerdesse_valt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3079a8dc-c6e1-449f-8665-f7a10b1cae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_A_kereszteny_Europa_kerdese_politikai_kerdesse_valt","timestamp":"2018. március. 30. 07:50","title":"Orbán: A keresztény Európa kérdése politikai kérdéssé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont most utalják a visszamenőleg megemelt összeget, ráadásul a miniszterelnök levelével együtt küldik ki. ","shortLead":"Pont most utalják a visszamenőleg megemelt összeget, ráadásul a miniszterelnök levelével együtt küldik ki. ","id":"20180329_Orban_levelevel_erkezik_a_hadigondozottak_megemelt_ellatasa_a_valasztasok_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f637af-1d33-4381-bd79-f174d7275ee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Orban_levelevel_erkezik_a_hadigondozottak_megemelt_ellatasa_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. március. 29. 16:08","title":"Orbán levelével érkezik a hadigondozottak megemelt ellátása a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","shortLead":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","id":"20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e0325-fcb6-4bbb-ad9a-0013b41ae8cc","keywords":null,"link":"/sport/20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. március. 30. 18:39","title":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke találkozott Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181cecfb-90ec-4ac1-ba38-9650cab61ec1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A döntés jelentős állomása annak a vitának – a biztosítók és biztosítottak között –, hogy hol húzódik a kötelező gondosság határa.","shortLead":"A döntés jelentős állomása annak a vitának – a biztosítók és biztosítottak között –, hogy hol húzódik a kötelező...","id":"20180330_casco_kulcs_bizositas_allianz_birosag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181cecfb-90ec-4ac1-ba38-9650cab61ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800729de-ee4a-4cd5-9761-1cad4b61e59e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_casco_kulcs_bizositas_allianz_birosag","timestamp":"2018. március. 30. 12:22","title":"Autósok, figyelem: fontos változást hozhat egy bírósági ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kilencven év után először nyithattak ki az írországi kocsmák nagypénteken.","shortLead":"Kilencven év után először nyithattak ki az írországi kocsmák nagypénteken.","id":"20180330_megtort_a_jeg_irorszagban_nagypenteken_is_lehet_mar_kocsmazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50178dc1-86de-47ae-913a-e5acc885cd30","keywords":null,"link":"/elet/20180330_megtort_a_jeg_irorszagban_nagypenteken_is_lehet_mar_kocsmazni","timestamp":"2018. március. 30. 21:33","title":"Megtört a jég Írországban, nagypénteken is lehet már kocsmázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4727a1-71d0-4806-95ce-92414cf00f37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan sebezhetőséget fedeztek fel az iOS 11-et futtató iPhone-ok, iPadek kamera appjában, amelyik rosszindulatú oldalra irányíthatja a felhasználót.","shortLead":"Egy olyan sebezhetőséget fedeztek fel az iOS 11-et futtató iPhone-ok, iPadek kamera appjában, amelyik rosszindulatú...","id":"20180330_ios11_bug_hibas_qr_kod_olvasas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e4727a1-71d0-4806-95ce-92414cf00f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa2ffb7-005c-4592-ac79-76b66a3da9d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_ios11_bug_hibas_qr_kod_olvasas","timestamp":"2018. március. 30. 10:00","title":"Vigyázzon, ha iPhone-ja van, és leolvas egy QR kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderült, kikkel beszélgetett Orbán Ráhel.","shortLead":"Az is kiderült, kikkel beszélgetett Orbán Ráhel.","id":"20180329_Az_Origo_foszerkesztoje_maga_ismerte_el_Orban_Rahel_lathato_Juhasz_Peter_felvetelen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6491c051-c8b3-4f9f-9a48-69d184b5f04b","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Az_Origo_foszerkesztoje_maga_ismerte_el_Orban_Rahel_lathato_Juhasz_Peter_felvetelen","timestamp":"2018. március. 29. 18:28","title":"Az Origo főszerkesztője maga ismerte el, Orbán Ráhel látható Juhász Péter felvételén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b924d2b2-e817-43fc-b63f-f2a909f9cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor a közvélemény-kutatásoknak már alig hisznek, akkor eljön az ideje a számok embereinek. Ez figyelhető meg a kampány utolsó heteiben is. Milyen körülmények között győzhető le a Fidesz? Erre születnek új modellek, most Zsoldos István közgazdász állt elő a saját számításaival.","shortLead":"Amikor a közvélemény-kutatásoknak már alig hisznek, akkor eljön az ideje a számok embereinek. Ez figyelhető meg...","id":"20180330_Orban_2002es_remalma_most_is_eleg_lehet_hogy_kiusse_a_hatalombol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b924d2b2-e817-43fc-b63f-f2a909f9cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2beb49b5-7727-4333-a738-087041913f34","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_2002es_remalma_most_is_eleg_lehet_hogy_kiusse_a_hatalombol","timestamp":"2018. március. 30. 08:32","title":"Orbán 2002-es rémálma most is elég lehet, hogy kiüsse a hatalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]