[{"available":true,"c_guid":"8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon (is) jellemzően a Lite modellekből fogy a legtöbb. Nézzük, az mit tud.","shortLead":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon...","id":"20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e4859-134e-4a0c-9998-3eb269551cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","timestamp":"2018. március. 30. 19:03","title":"Miben különbözik a féláron kapható Huawei P20 Lite a nagy testvértől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3659b6-b7fc-4dd4-b77f-5136d705cdc8","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az ütközés következtében többen kirepültek a járműből. ","shortLead":"Az ütközés következtében többen kirepültek a járműből. ","id":"20180330_Oszlopnak_csapodott_egy_menekultekkel_teli_kisbusz_Torokorszagban_17en_meghaltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3659b6-b7fc-4dd4-b77f-5136d705cdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd70946-7807-43d0-a9c7-d951fe92dc2b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180330_Oszlopnak_csapodott_egy_menekultekkel_teli_kisbusz_Torokorszagban_17en_meghaltak","timestamp":"2018. március. 30. 12:15","title":"Oszlopnak csapódott egy menekültekkel teli kisbusz Törökországban, 17-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Alfoldi_Robert_kirakta_elsore_letiltott_beszelgetesenek_teljes_videojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b683b43-dff2-4adb-b55a-b0d99bd0381f","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_Alfoldi_Robert_kirakta_elsore_letiltott_beszelgetesenek_teljes_videojat","timestamp":"2018. március. 30. 10:10","title":"Alföldi Róbert kirakta elsőre letiltott beszélgetésének teljes videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","shortLead":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","id":"201811_egtajak_es_szavazatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f4e14-0c21-48f0-b75f-e45f93b2918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811_egtajak_es_szavazatok","timestamp":"2018. március. 31. 07:00","title":"Aki szűkösebben él, inkább szavaz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt, hogy szombaton nyitnak ki utoljára.","id":"20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a61fd49-4f4c-42ed-abc0-0445f24ac0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e906e-cb23-425b-b423-54cba68fee93","keywords":null,"link":"/elet/20180331_bezar_a_volt_michelin_csillagos_tanti","timestamp":"2018. március. 31. 12:47","title":"Bezár a volt Michelin-csillagos budapesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f9f740-8ecd-48c2-8449-dc5eb02f26c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14 palesztin vesztette életét, s 1100 sebesült meg az izraeli rendfenntartó erőkkel kitört pénteki összecsapásokban. ","shortLead":"Legalább 14 palesztin vesztette életét, s 1100 sebesült meg az izraeli rendfenntartó erőkkel kitört pénteki...","id":"20180330_Durvul_a_helyzet_Gazaban__nyolc_halott_1100_sebesult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f9f740-8ecd-48c2-8449-dc5eb02f26c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a447ebf-49ff-4b1b-b22b-cb0d65e5e27a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Durvul_a_helyzet_Gazaban__nyolc_halott_1100_sebesult","timestamp":"2018. március. 30. 17:46","title":"Durvul a helyzet Gázában – 14 halott, 1100 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aba3e18-808a-4a57-9c9d-922d4d7574fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összes Lada típus, akárhogy is nézzük legendás. A Niva, amely mind a mai napig gyakorlatilag ugyan olyan mint 40 évvel ezelőtt, az egyik legjobb alap az átalakításokra.



","shortLead":"Az összes Lada típus, akárhogy is nézzük legendás. A Niva, amely mind a mai napig gyakorlatilag ugyan olyan mint 40...","id":"20180331_A_Ladatuning_az_egyik_leghalasabb_dolog_ami_autoval_tortenhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aba3e18-808a-4a57-9c9d-922d4d7574fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74bd022-f9bc-494b-82ec-4798eee8f8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_A_Ladatuning_az_egyik_leghalasabb_dolog_ami_autoval_tortenhet","timestamp":"2018. március. 31. 17:19","title":"A Lada-tuning az egyik leghálásabb dolog, ami autóval történhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34911b3-95ed-4b45-80c0-b2918f3dd547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt egyszerű kimenteni a vízből a T34-es harckocsit.","shortLead":"Nem volt egyszerű kimenteni a vízből a T34-es harckocsit.","id":"20180330_tank_t34_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b34911b3-95ed-4b45-80c0-b2918f3dd547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baedc25-8bd3-4498-b7a3-51e47b8989b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_tank_t34_video","timestamp":"2018. március. 30. 15:21","title":"Így néz ki egy T-34-es tank, amit hosszú évek után húznak ki a tó mélyéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]