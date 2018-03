Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont most utalják a visszamenőleg megemelt összeget, ráadásul a miniszterelnök levelével együtt küldik ki. ","shortLead":"Pont most utalják a visszamenőleg megemelt összeget, ráadásul a miniszterelnök levelével együtt küldik ki. ","id":"20180329_Orban_levelevel_erkezik_a_hadigondozottak_megemelt_ellatasa_a_valasztasok_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f637af-1d33-4381-bd79-f174d7275ee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Orban_levelevel_erkezik_a_hadigondozottak_megemelt_ellatasa_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. március. 29. 16:08","title":"Orbán levelével érkezik a hadigondozottak megemelt ellátása a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon (is) jellemzően a Lite modellekből fogy a legtöbb. Nézzük, az mit tud.","shortLead":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon...","id":"20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e4859-134e-4a0c-9998-3eb269551cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","timestamp":"2018. március. 30. 19:03","title":"Miben különbözik a féláron kapható Huawei P20 Lite a nagy testvértől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","shortLead":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","id":"201811_egtajak_es_szavazatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f4e14-0c21-48f0-b75f-e45f93b2918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811_egtajak_es_szavazatok","timestamp":"2018. március. 31. 07:00","title":"Aki szűkösebben él, inkább szavaz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74dfb66c-d6d0-4537-8ba7-3be109a0fd6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nagykanizsai híveinek azt magyarázta, hogy a Zala megyei városban van laktanya, így oda migránsokat telepíthetnek be, ha úgy alakul a helyzet. \r

","shortLead":"A miniszterelnök nagykanizsai híveinek azt magyarázta, hogy a Zala megyei városban van laktanya, így oda migránsokat...","id":"20180329_igy_riogatta_orban_migransokkal_a_nagykanizsaiakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74dfb66c-d6d0-4537-8ba7-3be109a0fd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da0ec90-2e86-4aa4-8cb7-8b4bd331bdf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_igy_riogatta_orban_migransokkal_a_nagykanizsaiakat","timestamp":"2018. március. 29. 14:44","title":"Így riogatta Orbán migránsokkal a nagykanizsaiakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181cecfb-90ec-4ac1-ba38-9650cab61ec1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A döntés jelentős állomása annak a vitának – a biztosítók és biztosítottak között –, hogy hol húzódik a kötelező gondosság határa.","shortLead":"A döntés jelentős állomása annak a vitának – a biztosítók és biztosítottak között –, hogy hol húzódik a kötelező...","id":"20180330_casco_kulcs_bizositas_allianz_birosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181cecfb-90ec-4ac1-ba38-9650cab61ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800729de-ee4a-4cd5-9761-1cad4b61e59e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_casco_kulcs_bizositas_allianz_birosag","timestamp":"2018. március. 30. 12:22","title":"Autósok, figyelem: fontos változást hozhat egy bírósági ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcd772d-52ef-47d0-9400-17078cb63914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírek szerint nem ment minden simán azon a beavatkozáson, amelyre egyébként befeküdt a kórházba a színész, ezért kellett gyorsan megoperálni. ","shortLead":"A hírek szerint nem ment minden simán azon a beavatkozáson, amelyre egyébként befeküdt a kórházba a színész, ezért...","id":"20180330_surgossegi_szivmuteten_hajtottak_vegre_arnold_schwarzeneggeren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fcd772d-52ef-47d0-9400-17078cb63914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b17a2e3-701b-41b9-bd01-c3ff8a0afd20","keywords":null,"link":"/elet/20180330_surgossegi_szivmuteten_hajtottak_vegre_arnold_schwarzeneggeren","timestamp":"2018. március. 30. 18:26","title":"Sürgősségi szívműtétet hajtottak végre Arnold Schwarzeneggeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik a levegő: többfelé 20 fok körüli meleg is lehet, majd a húsvéti hosszú hétvége második felében mérséklődik a felmelegedés.","shortLead":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik...","id":"20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3a41bb-fb06-4114-8c5b-5809f315ff94","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","timestamp":"2018. március. 29. 16:03","title":"Esős, szeles, de végre tavasziasan enyhe idő ígérkezik húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab23b62-c688-4e41-9632-a61690c82797","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem esélytelen megtalálni egy fényképezőgépet még akkor sem, ha azt búvárkodás közben hagyták el a tengerben évekkel korábban. Legalább is egy japán lánynak sikerült, ha igaz, amit állít.","shortLead":"Nem esélytelen megtalálni egy fényképezőgépet még akkor sem, ha azt búvárkodás közben hagyták el a tengerben évekkel...","id":"20180329_csodasan_vizsgazott_egy_vizhatlan_tok_ha_igaz_ez_a_tortenet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab23b62-c688-4e41-9632-a61690c82797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840ceb9c-cb79-4d6f-ba3a-099b1b91aa24","keywords":null,"link":"/elet/20180329_csodasan_vizsgazott_egy_vizhatlan_tok_ha_igaz_ez_a_tortenet","timestamp":"2018. március. 29. 18:09","title":"Csodásan vizsgázott egy vízhatlan tok, ha igaz ez a történet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]