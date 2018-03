Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7abb8ea3-baf3-4e28-b44d-9e5cdd6f8f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosa vérmérgezés gyanújával utalta be a 79 éves beteget, de a kórházban azt állapították meg, hogy nincs. Másnap, amikor visszavitte oda a mentő, már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A háziorvosa vérmérgezés gyanújával utalta be a 79 éves beteget, de a kórházban azt állapították meg, hogy nincs...","id":"20180329_meghalt_masnap_a_beteg_akit_hazakuldtek_a_honvedkorhaz_surgossegi_osztalyarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7abb8ea3-baf3-4e28-b44d-9e5cdd6f8f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6ee9a4-425f-469a-81c4-5ee30f896a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_meghalt_masnap_a_beteg_akit_hazakuldtek_a_honvedkorhaz_surgossegi_osztalyarol","timestamp":"2018. március. 29. 20:46","title":"Meghalt másnap a beteg, akit hazaküldtek a Honvédkórház sürgősségi osztályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak a nők tizede tartja magát távol szándékosan a népszokástól. ","shortLead":"Csak a nők tizede tartja magát távol szándékosan a népszokástól. ","id":"20180331_tartja_magat_a_locsolkodas_hagyomanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c88531c-4fa8-481a-95aa-a1e2bac33b7e","keywords":null,"link":"/elet/20180331_tartja_magat_a_locsolkodas_hagyomanya","timestamp":"2018. március. 31. 09:12","title":"Hiánypótló kutatás: tartja magát a locsolkodás hagyománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232895d-9076-47d4-b542-b1ed4ad13972","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a választás előtti szombaton a csepeli piac előtti téren, kivonult Gyurcsány Ferenc Dk-elnök is, ám Németh Szilárd fideszes politikus fájón hiányzott.","shortLead":"Nagyüzem volt a választás előtti szombaton a csepeli piac előtti téren, kivonult Gyurcsány Ferenc Dk-elnök is, ám...","id":"20180331_Valasztas_a_mi_utcankban_Csepelen_bottal_kergette_el_Gyurcsany_hive_a_tiltakozot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c232895d-9076-47d4-b542-b1ed4ad13972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75907b80-09be-4f63-9b68-8496c7d2563d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Valasztas_a_mi_utcankban_Csepelen_bottal_kergette_el_Gyurcsany_hive_a_tiltakozot","timestamp":"2018. március. 31. 12:30","title":"Választás a mi utcánkban: Csepelen bottal kergette el Gyurcsány híve a tiltakozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7dd43-d10c-4227-befe-a6a865831733","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Hogy lesz tojástermelő egy pedagógusból, és miért száll szembe az áruházláncok hirdetéseivel? Elmentünk egy ruzsai telepre, hogy mindezt megpróbáljuk megérteni.","shortLead":"Hogy lesz tojástermelő egy pedagógusból, és miért száll szembe az áruházláncok hirdetéseivel? Elmentünk egy ruzsai...","id":"20180330_Ketrecharc_a_tojasfronton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97a7dd43-d10c-4227-befe-a6a865831733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fec7ab-3056-408b-89d0-5ad6f78f478b","keywords":null,"link":"/kkv/20180330_Ketrecharc_a_tojasfronton","timestamp":"2018. március. 30. 12:30","title":"Ketrecharc a nagy magyar tojásháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","shortLead":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","id":"20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191db1b7-b966-423f-a163-a8df23451fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","timestamp":"2018. március. 29. 21:52","title":"Videó: Így reagált Németh Szilárd a DK-s fényfestésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vérmérgezés gyanújával küldött be a Honvédkórház sürgősségi osztályára egy beteget egy budapesti háziorvos, de az asszonyt hazaküldték. Amikor másodszor is visszakerült a kórházba, már nem tudtak segíteni rajta – az RTL által bemutatott esetben a háziorvos megpróbálta számon kérni az igazgatót. Nem járt sikerrel, most drámai levelet írt.","shortLead":"Vérmérgezés gyanújával küldött be a Honvédkórház sürgősségi osztályára egy beteget egy budapesti háziorvos, de...","id":"20180330_Orvos_panasza_van_budapesti_No_go_Zona_meghozza_a_Honved_Korhaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba3663d-7235-44a6-811a-dc79d46eb7ab","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Orvos_panasza_van_budapesti_No_go_Zona_meghozza_a_Honved_Korhaz","timestamp":"2018. március. 30. 10:34","title":"Orvos panasza: van budapesti No go Zóna, méghozzá a Honvéd Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff3618b-9c48-4f92-9271-49234266d3ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ladó Andrea szerint nagyon káros következménye lenne, ha a román kormány azt látja, működik a sorosozás, ő ott ugyanis nem egyszerűen zsidó, hanem magyar zsidó.","shortLead":"Ladó Andrea szerint nagyon káros következménye lenne, ha a román kormány azt látja, működik a sorosozás, ő ott ugyanis...","id":"20180329_Videoban_uzen_a_Tusnadfurdon_megrangatott_no_a_Fidesz_elleni_szavazasra_buzdit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff3618b-9c48-4f92-9271-49234266d3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9766ac-1766-46ef-b44d-2d332071af8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Videoban_uzen_a_Tusnadfurdon_megrangatott_no_a_Fidesz_elleni_szavazasra_buzdit","timestamp":"2018. március. 29. 19:25","title":"Videóban üzen a Tusnádfürdőn megrángatott nő, a Fidesz elleni szavazásra buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0b31b6-f743-49ce-ad57-53790d3aa162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János szavai újra kiverték a biztosítékot.","shortLead":"Lázár János szavai újra kiverték a biztosítékot.","id":"20180329_Javor_Gyomorforgato_es_gusztustalan_amit_Lazar_muvel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0b31b6-f743-49ce-ad57-53790d3aa162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ff55c9-cda5-4e5b-bf6c-7875f50e2b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Javor_Gyomorforgato_es_gusztustalan_amit_Lazar_muvel","timestamp":"2018. március. 29. 17:13","title":"Jávor: Gyomorforgató és gusztustalan, amit Lázár művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]