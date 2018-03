Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b7dfe0b-cfd1-4eb2-8ead-d68a9f89f237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Passat egyik legfőbb riválisának felvarrják a ráncait, érkezőben az új Mondeo, ami akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"A Volkswagen Passat egyik legfőbb riválisának felvarrják a ráncait, érkezőben az új Mondeo, ami akár zöld rendszámot is...","id":"20180330_megujul_a_ford_mondeo_mutatjuk_hogyan_valtozik_a_szebb_es_okosabb_tipus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7dfe0b-cfd1-4eb2-8ead-d68a9f89f237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ea4ff-4ecf-49ab-9ea2-2512650e4ddc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_megujul_a_ford_mondeo_mutatjuk_hogyan_valtozik_a_szebb_es_okosabb_tipus","timestamp":"2018. március. 30. 14:23","title":"Megújul a Ford Mondeo, mutatjuk, hogyan változik a szebb és okosabb típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcd772d-52ef-47d0-9400-17078cb63914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírek szerint nem ment minden simán azon a beavatkozáson, amelyre egyébként befeküdt a kórházba a színész, ezért kellett gyorsan megoperálni. ","shortLead":"A hírek szerint nem ment minden simán azon a beavatkozáson, amelyre egyébként befeküdt a kórházba a színész, ezért...","id":"20180330_surgossegi_szivmuteten_hajtottak_vegre_arnold_schwarzeneggeren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fcd772d-52ef-47d0-9400-17078cb63914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b17a2e3-701b-41b9-bd01-c3ff8a0afd20","keywords":null,"link":"/elet/20180330_surgossegi_szivmuteten_hajtottak_vegre_arnold_schwarzeneggeren","timestamp":"2018. március. 30. 18:26","title":"Sürgősségi szívműtétet hajtottak végre Arnold Schwarzeneggeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó hazájában.","shortLead":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó...","id":"20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef4575d-9506-4d7c-a67b-a190b1a94ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","timestamp":"2018. március. 30. 08:21","title":"Már kapható a Hyundai percek alatt feltölthető villanymotoros autója, ráadásul féláron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d854a041-e738-43eb-aa38-335a2b099061","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Fehér hollónak is tekinthető Szergej Galickij, aki a közelmúltban meglepetésszerűen és részvényeit áron alul értékesítve szállt ki az általa létrehozott óriásvállalatból, a Magnyitból, amely kis híján Magyarországon is megvetette a lábát.","shortLead":"Fehér hollónak is tekinthető Szergej Galickij, aki a közelmúltban meglepetésszerűen és részvényeit áron alul...","id":"20180329_Az_ilyenek_miatt_tartjak_csalonak_a_gazdagokat_az_oroszok_De_o_nem_olyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d854a041-e738-43eb-aa38-335a2b099061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efec9b77-a7a4-47e8-8b7d-09b486cdb828","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Az_ilyenek_miatt_tartjak_csalonak_a_gazdagokat_az_oroszok_De_o_nem_olyan","timestamp":"2018. március. 29. 16:00","title":"A különc orosz oligarcha nem akart olyan lenni, akik miatt csalónak tartják a gazdagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A régi BMW-k és az új Dacia Dusterek országa lettünk, nehéz pár kilométert is megtenni anélkül, hogy ne jönne szembe legalább egy, de inkább egy tucat ezekből. Tegyük hozzá: nincs ebben semmi meglepő. A bajor prémiumot egyszer az életben sokan meg akarták ízlelni, a Dacia meg minden szempontból józan választás. Most itt a Duster második generációja, amivel szerencsére nem akarták megváltani a világot.","shortLead":"A régi BMW-k és az új Dacia Dusterek országa lettünk, nehéz pár kilométert is megtenni anélkül, hogy ne jönne szembe...","id":"20180330_Dacia_Duster_teszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c8d7d8-32b0-4143-8945-459ba5f59b2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_Dacia_Duster_teszt","timestamp":"2018. március. 30. 17:30","title":"Dacia Duster-teszt: nyomokban Audit tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először elfogadták a csomagot a gyermekosztályon, aztán visszaadták, mondván van mindenük. ","shortLead":"Először elfogadták a csomagot a gyermekosztályon, aztán visszaadták, mondván van mindenük. ","id":"20180329_WCpapirt_es_lazmerot_vitt_Szabo_Timea_egy_korhazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71de0a6-70e8-45de-9f2f-205c67c32543","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_WCpapirt_es_lazmerot_vitt_Szabo_Timea_egy_korhazba","timestamp":"2018. március. 29. 17:51","title":"WC-papírt és lázmérőt vitt Szabó Tímea egy kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium elképzelései szerint a vízumkérő lapon öt évre visszamenőleg fel kell majd tüntetniük a kérelmezőknek a közösségi médiában létrehozott fiókjaik adatait.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium elképzelései szerint a vízumkérő lapon öt évre visszamenőleg fel kell majd tüntetniük...","id":"20180330_nem_lesz_mindegy_mit_posztolnak_a_facebookon_az_amerikai_vizumkerok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2479bac5-c5a8-4606-9f3a-aeceb6a59d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_nem_lesz_mindegy_mit_posztolnak_a_facebookon_az_amerikai_vizumkerok","timestamp":"2018. március. 30. 18:55","title":"Nem lesz mindegy, mit posztolnak a Facebookon az amerikai vízumkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2353f-1c24-4ea1-8fe3-a8874e73695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VII. kerületi, Dózsa György úti ingatlanban adtak erre lehetőséget, a javaslat előterjesztője a Fidesz mostani VII. kerületi képviselőjelöltje volt. ","shortLead":"Egy VII. kerületi, Dózsa György úti ingatlanban adtak erre lehetőséget, a javaslat előterjesztője a Fidesz mostani VII...","id":"20180329_A_Fidesz_megszavazta_egy_muszlim_imahaz_letesiteset_2016ban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d2353f-1c24-4ea1-8fe3-a8874e73695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8634395-e42b-4bfe-899b-5f7e3a64960f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_A_Fidesz_megszavazta_egy_muszlim_imahaz_letesiteset_2016ban","timestamp":"2018. március. 29. 19:56","title":"A Fidesz megszavazta egy muszlim imaház létesítését 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]