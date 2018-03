Ahogy korábban megírtuk, Kim Dzsong Un a héten olyat tett, amit hatalomra kerülése óta még soha: külföldre utazott, meglátogatta Hszi Csin-ping kínai elnököt. A találkozón szóba került a Koreai-félsziget atommentesítése és elhangzott az is, hogy az észak-koreai vezető hajlandó találkozni Donald Trump amerikai elnökkel.

Azóta kiderült, hogy a sajtónak előre be nem jelentett látogatásra Kim Dzsong Un nem repülővel, hanem egy zöld vonattal érkezett – amilyet korábban apja, Kim Dzsong Il is használt –, amelynek belsejében egy komplett tárgyalótermet is berendeztek, rózsaszín kanapékkal.

Az eseményről és a járműről nemrég néhány felvétel is napvilágot látott.