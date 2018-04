Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","shortLead":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","id":"20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c359f52-a65a-48d3-a5b5-30e9677a3302","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","timestamp":"2018. március. 31. 16:27","title":"Duplán születésnapos ma a rock and roll-kacsatánc - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább akár 22 fok is lehet.","shortLead":"De legalább akár 22 fok is lehet.","id":"20180331_szeles_zivataros_lesz_a_nagyszombat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b51062-f09d-4616-a166-658c2dc9eca6","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_szeles_zivataros_lesz_a_nagyszombat","timestamp":"2018. március. 31. 08:25","title":"Szeles, zivataros lesz a Nagyszombat - itt a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","shortLead":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","id":"20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c46976-b7d3-40cb-a4ab-3616da2c8207","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"Juhász Péter elárulta, kikkel tárgyalhatott Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Drotár Adrienn visszatért közénk. Az Új Magyar Front képviselőjelöltje 24 órából 20-at dolgozik, és közben még szociálisan is tud érzékeny lenni.","shortLead":"Drotár Adrienn visszatért közénk. Az Új Magyar Front képviselőjelöltje 24 órából 20-at dolgozik, és közben még...","id":"20180331_Video_Meghurcoltak_a_legnagyobb_magyar_politikust_de_husvetkor_visszatert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ae6c6-5ed8-4185-a6af-5ab778c4ff54","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Video_Meghurcoltak_a_legnagyobb_magyar_politikust_de_husvetkor_visszatert","timestamp":"2018. március. 31. 14:10","title":"Videó: Meghurcolták a legnagyobb magyar politikust, de húsvétkor visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180331_Breaking_A_Magyar_Idok_megrettent_a_nep_2015_ota_elfelejtette_milyen_a_migrans","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f312180-9133-4857-8906-3a3ecf954578","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Breaking_A_Magyar_Idok_megrettent_a_nep_2015_ota_elfelejtette_milyen_a_migrans","timestamp":"2018. március. 31. 09:31","title":"Breaking: A Magyar Idők megrettent, a nép 2015 óta elfelejtette, milyen a migráns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea6e7d5-6c89-40f9-b807-31c76c19a9d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Az áprilisi országgyűlési választáson a Magyarország külképviseletein szavazók több mint 16 százaléka, csaknem 8800 választópolgár Londonban akarja leadni voksát. \r

\r

","shortLead":"Szombaton 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje. Az áprilisi országgyűlési választáson...","id":"20180331_Londonban_szavaznanak_a_legtobben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea6e7d5-6c89-40f9-b807-31c76c19a9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1e283e-e6b9-40a5-961e-86f0487a97c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Londonban_szavaznanak_a_legtobben","timestamp":"2018. március. 31. 17:14","title":"Londonban szavaznának a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő egyik önarcképét árverezi el a Christie's. A műalkotás április 3-ig Hongkongban tekinthető meg, ahonnan Londonba, majd New Yorkba szállítják. ","shortLead":"A festő egyik önarcképét árverezi el a Christie's. A műalkotás április 3-ig Hongkongban tekinthető meg, ahonnan...","id":"20180330_majusban_jon_a_kovetkezo_lehetoseg_annak_aki_picasso_festmenyt_akar_vasarolni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8969c1-1792-4126-8fd5-5653b8590445","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_majusban_jon_a_kovetkezo_lehetoseg_annak_aki_picasso_festmenyt_akar_vasarolni","timestamp":"2018. március. 30. 21:55","title":"Májusban jön a következő lehetőség annak, aki Picasso-festményt akar vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232895d-9076-47d4-b542-b1ed4ad13972","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a választás előtti szombaton a csepeli piac előtti téren, kivonult Gyurcsány Ferenc Dk-elnök is, ám Németh Szilárd fideszes politikus fájón hiányzott.","shortLead":"Nagyüzem volt a választás előtti szombaton a csepeli piac előtti téren, kivonult Gyurcsány Ferenc Dk-elnök is, ám...","id":"20180331_Valasztas_a_mi_utcankban_Csepelen_bottal_kergette_el_Gyurcsany_hive_a_tiltakozot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c232895d-9076-47d4-b542-b1ed4ad13972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75907b80-09be-4f63-9b68-8496c7d2563d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Valasztas_a_mi_utcankban_Csepelen_bottal_kergette_el_Gyurcsany_hive_a_tiltakozot","timestamp":"2018. március. 31. 12:30","title":"Választás a mi utcánkban: Csepelen bottal kergette el Gyurcsány híve a tiltakozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]