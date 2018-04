Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","shortLead":"Egy fórumon - idézetként - Lomnici Zoltán beszélt erről.","id":"20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd384343-94df-4910-94d1-c8c53b43a181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364e1a7c-6d14-4180-bf04-ccbe26d9e3db","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_nigeriai_orvos_szerint_is_teljes_keptelenseg_a_100_millio_AIDSes_nigeriai","timestamp":"2018. április. 01. 15:38","title":"A nigériai-magyar orvos szerint is teljes képtelenség a 100 millió AIDS-es nigériai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c281fed-3209-4fe4-aec6-092d23f4b6c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óvatosan akár úgy is lehet fogalmazni, hogy az elmúlt időkben nem pont ezek a négykerekűek sikerültek a legjobban.","shortLead":"Óvatosan akár úgy is lehet fogalmazni, hogy az elmúlt időkben nem pont ezek a négykerekűek sikerültek a legjobban.","id":"20180401_a_vilag_legrosszabb_autoi_mutatjuk_a_toplista_jeles_kocsijait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c281fed-3209-4fe4-aec6-092d23f4b6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5427d5-4a7e-40a8-b089-df42c5acbe47","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_a_vilag_legrosszabb_autoi_mutatjuk_a_toplista_jeles_kocsijait","timestamp":"2018. április. 01. 06:41","title":"A világ legrosszabb autói, mutatjuk a toplista jeles kocsijait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta, fontos körzetekben lesznek még visszalépések a következő napokban. Szatmáry Kristófot Vajda Zoltán legyőzheti, a DK-s Nemes Gábor csak megközelítheti.","shortLead":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta...","id":"20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259af61-a4e9-43f2-8294-ace440814724","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 01. 10:00","title":"Az Együtt jelöltje legyőzheti a Fideszt a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d982c62-f411-4121-b4b4-803f7e1e9d5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 3-1-re nyert a címvédő Chelsea vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának londoni rangadóján.\r

","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt...","id":"20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52188f5-0526-4de7-a64a-417876971a88","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","timestamp":"2018. április. 01. 07:52","title":"Ibrahimovic iszonyatos góllal mutatkozott be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]