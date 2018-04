Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d771be6-28be-4775-8bcc-46d4b4510937","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Szilagyi_arany_Marton_ezustermes_a_szouli_kard_GPn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d771be6-28be-4775-8bcc-46d4b4510937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75899be-f717-47af-87d6-dcf4b9fd35fa","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Szilagyi_arany_Marton_ezustermes_a_szouli_kard_GPn","timestamp":"2018. április. 01. 17:59","title":"Szilágyi arany-, Márton ezüstérmes a szöuli kard GP-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bcc99-995d-4394-b955-9dd9a9bb8d1b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Csabáék április közepére érik el az alaptábort, utána egy hónap, mire indulhat a csúcstámadás. ","shortLead":"Varga Csabáék április közepére érik el az alaptábort, utána egy hónap, mire indulhat a csúcstámadás. ","id":"20180401_Erdelyi_magyar_hegymaszo_indult_a_Himalajara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a95bcc99-995d-4394-b955-9dd9a9bb8d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff2011e-9697-401e-9bad-ccb815bf54b5","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Erdelyi_magyar_hegymaszo_indult_a_Himalajara","timestamp":"2018. április. 01. 18:30","title":"Koszorút visz Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngára az erdélyi magyar hegymászó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A K-pop igazi nagyágyúit küldik északra. Itt egy kis ízelítő belőlük. ","shortLead":"A K-pop igazi nagyágyúit küldik északra. Itt egy kis ízelítő belőlük. ","id":"20180401_Dupla_koncertet_fognak_adni_delkoreai_sztarok_EszakKoreaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152920f9-8fba-49ee-9f00-48b6faf4e057","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Dupla_koncertet_fognak_adni_delkoreai_sztarok_EszakKoreaban","timestamp":"2018. április. 01. 14:54","title":"Dupla koncertet fognak adni dél-koreai sztárok Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért főként Franz von Holzhausen felel.","shortLead":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért...","id":"20180402_tesla_model_3_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88360a3c-4301-45c3-af63-ed16469312f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_tesla_model_3_tuning","timestamp":"2018. április. 02. 14:15","title":"A Tesla fődizájnere magának persze egy kicsit másmilyen autót csináltatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatja.","id":"20180402_FeketeGyor_Andras_visszalep_a_Belvarosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66830dcd-ad85-4009-855d-db1f1e1df396","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_FeketeGyor_Andras_visszalep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 13:20","title":"Fekete-Győr András visszalép a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","shortLead":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","id":"20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363f4e38-057a-4764-8bdf-61f24ac79d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","timestamp":"2018. április. 01. 11:24","title":"Krokodil úszott be egy floridai család medencéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","shortLead":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","id":"20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa224ca6-4d3f-4a84-a39b-c4b4e972fae0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","timestamp":"2018. április. 02. 19:15","title":"Vona: drónnal figyelték a kisfiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2a5bcc-1838-48bf-b29f-723a5ba83dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hvg.hu feltárta, hogy Schmitt Pál másolta doktori disszertációjának jelentős részét, a Semmelweis Egyetem megvonta tőle a címet. Schmitt egy ideig még kitartott, végül 2012. április 2-án 13.16 perckor, épp hat évvel ezelőtt bejelentette lemondását. Megbocsátani - neki - sokáig tartott.","shortLead":"Miután a hvg.hu feltárta, hogy Schmitt Pál másolta doktori disszertációjának jelentős részét, a Semmelweis Egyetem...","id":"20180402_A_nap_amikor_Schmitt_Pal_megbukott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2a5bcc-1838-48bf-b29f-723a5ba83dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d50e715-307d-4391-85b2-a185abc029d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_A_nap_amikor_Schmitt_Pal_megbukott","timestamp":"2018. április. 02. 13:16","title":"A nap, amikor Schmitt Pál megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]