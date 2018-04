Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett idei tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni...","id":"20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a804ff05-9149-4af9-b9bb-7fb0d9bc09e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","timestamp":"2018. április. 02. 18:59","title":"Húsvéti nyulat fogadott Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélést követett el az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói álláspályázatokkal összefüggésben - állítja Sándor Zsuzsa kényszernyugdíjazott büntetőbíró. \r

\r

","shortLead":"Hivatali visszaélést követett el az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói álláspályázatokkal összefüggésben...","id":"20180402_Hando_nemcsak_jogserto_de_buncslekemenyt_is_elkovetett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4bd54-0166-45c5-920c-54e5e6ac67f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Hando_nemcsak_jogserto_de_buncslekemenyt_is_elkovetett","timestamp":"2018. április. 02. 17:15","title":"Handó nemcsak jogsértő, hanem bűncselekeményt is elkövetett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48803d1f-1d51-4bde-a600-4a0def70dced","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu újságírói állítják: egyszer sem kaptak nyugtát a mezőkövesdi stadion büféiben, a klub viszont jogi útra tereli az ügyet. ","shortLead":"A 24.hu újságírói állítják: egyszer sem kaptak nyugtát a mezőkövesdi stadion büféiben, a klub viszont jogi útra tereli...","id":"20180402_A_NAV_elnok_klubja_is_elbukott_a_probavasarlason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48803d1f-1d51-4bde-a600-4a0def70dced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ccf0f0-0286-4942-a85b-61e50e3e7c67","keywords":null,"link":"/kkv/20180402_A_NAV_elnok_klubja_is_elbukott_a_probavasarlason","timestamp":"2018. április. 02. 19:41","title":"Rágalmazási perrel fenyeget a NAV-elnök klubja a nyugtaügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","shortLead":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","id":"20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5f89f0-378f-442e-b2de-92159a4adee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","timestamp":"2018. április. 03. 13:26","title":"Ilyen lehet a 2021-ben érkező vadonatúj BMW i3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32adb7a9-8307-46f5-b12f-c6ab6e170158","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület elkészítette Magyarország első, mobiltelefonos madárhatározó-alkalmazásának jelentősen kibővített, immáron 367 hazai fajt tartalmazó verzióját.","shortLead":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület elkészítette Magyarország...","id":"20180403_madarhatarozo_frissites_367_fajta_felismerese_mme_madarak_madartan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32adb7a9-8307-46f5-b12f-c6ab6e170158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff79c6-5682-4764-821b-6e921f3274f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_madarhatarozo_frissites_367_fajta_felismerese_mme_madarak_madartan","timestamp":"2018. április. 03. 15:03","title":"Egy madár csicsereg, és nem tudja, hogy milyen? Már 367 fajtát felismer a nagyszerű magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d15af06-2628-4eb3-84dd-8b9c572a6bce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szudánban, ahol egyelőre szó sem eshet a női labdarúgó válogatott létrehozásáról, egy focit szerető nő csak úgy férkőzhet imádott sportja közelébe, ha egy férficsapat edzőjévé válik. ","shortLead":"Szudánban, ahol egyelőre szó sem eshet a női labdarúgó válogatott létrehozásáról, egy focit szerető nő csak...","id":"20180403_Tovabb_dolnek_a_tabuk_az_arab_vilagban_itt_az_elso_noi_edzo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d15af06-2628-4eb3-84dd-8b9c572a6bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355e4e2-41ac-4ad8-bfde-455bd8c56df0","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Tovabb_dolnek_a_tabuk_az_arab_vilagban_itt_az_elso_noi_edzo","timestamp":"2018. április. 03. 16:25","title":"Tovább dőlnek a tabuk az arab világban, itt az első női edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok számára. A fókuszban természetesen az üzenetküldő platformokra fókuszáló megoldások fejlesztése áll.","shortLead":"A Vibert is birtokló Rakuten bejelentette, hogy a vállalati fejlődést segítő akceletátor programot indít startupok...","id":"20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc129ef5-2b07-4bab-8da0-0c96db6534f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b329bcf-2126-4bd2-92b1-efe49f95895e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_rakuten_viber_startup_akcelerator_program_uzenetkuldo_platform","timestamp":"2018. április. 03. 14:03","title":"Újítana a Viber, már csak az ötleteket várják ahhoz, hogy mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjedelmes riportot közölt Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről egy brit politikai magazin, amely szerint általános félelem uralkodik az országban, miközben az államnak kedves barátok mindent felvásárolnak. ","shortLead":"Terjedelmes riportot közölt Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről egy brit politikai magazin, amely szerint...","id":"20180403_Igy_valt_diktatorikus_jatszoterre_Orban_Magyarorszaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baab15be-9506-4df9-bba1-b33a072134be","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Igy_valt_diktatorikus_jatszoterre_Orban_Magyarorszaga","timestamp":"2018. április. 03. 20:57","title":"Így vált diktatórikus játszótérré Orbán Magyarországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]