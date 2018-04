Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állami kórházakban ritka az olyan külföldi, aki jószántából választ magyar helyszínt a gyógyulásához. A magánrendelők sem bővelkednek határon túli betegforgalomban.","shortLead":"Az állami kórházakban ritka az olyan külföldi, aki jószántából választ magyar helyszínt a gyógyulásához...","id":"201811__kulfoldiek_gyogyitasa__hatartalanul__kolcsonosseg__rendezett_kartyaadossag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ad6a2-2f27-497c-a30e-03e2965dc97b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__kulfoldiek_gyogyitasa__hatartalanul__kolcsonosseg__rendezett_kartyaadossag","timestamp":"2018. április. 02. 08:30","title":"Milyen külföldi gyógyellátásra jogosult az EU-kártyás utazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV-hoz bekötött pénztárgép be sem volt kapcsolva. ","shortLead":"A NAV-hoz bekötött pénztárgép be sem volt kapcsolva. ","id":"20180401_Tallai_sportklubjaban_nem_adtak_szamlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b9607-c757-4172-b627-37b6c8a1d84e","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tallai_sportklubjaban_nem_adtak_szamlat","timestamp":"2018. április. 01. 19:01","title":"Tállai sportklubjában nem adtak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2e12d-74cf-4941-8f82-effc6a0b9328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, hivatalos Porsche Design jelzéssel ellátott modell is érkezik a Huawei aktuális csúcstelefonjából.","shortLead":"Különleges, hivatalos Porsche Design jelzéssel ellátott modell is érkezik a Huawei aktuális csúcstelefonjából.","id":"20180403_huawei_porsche_design_mate_rs_telefon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28c2e12d-74cf-4941-8f82-effc6a0b9328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909657ea-9a07-44af-990e-3c5810deb843","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_huawei_porsche_design_mate_rs_telefon","timestamp":"2018. április. 03. 12:03","title":"A Huawei és a Porsche csináltak egy androidos telefont, ami 655 ezer forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecae75d-4a3d-4945-bf76-6483d1695901","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Kutyaformájú kenyértől óriási aranyozott kutyaszoborig számtalan kiállítási tárgy idézi meg a tacskót egy, a németországi Passauban húsvéthétfőn megnyílt múzeumban, amelyet teljes egészében a német eredetű vadászkutyának szenteltek. ","shortLead":"Kutyaformájú kenyértől óriási aranyozott kutyaszoborig számtalan kiállítási tárgy idézi meg a tacskót egy...","id":"20180402_Erre_szuksege_volt_a_vilagnak__megnyilt_az_elso_tacskomuzeum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecae75d-4a3d-4945-bf76-6483d1695901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cd6846-94ac-4537-9183-56cee398982c","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Erre_szuksege_volt_a_vilagnak__megnyilt_az_elso_tacskomuzeum","timestamp":"2018. április. 02. 17:55","title":"\"Erre szüksége volt a világnak\" - megnyílt az első tacskómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","shortLead":"A színész kilenc évig volt együtt Jenna Dewan Tatummal.","id":"20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f6055d-f7a2-4135-b5f2-3053da005a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f50b0c6-cba5-4cd6-bfc8-75ebac588fe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180403_Vege_Channing_Tatum_hazassaganak","timestamp":"2018. április. 03. 07:45","title":"Vége Channing Tatum házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert öltek meg, mint az egykor életveszélyesnek tartott New Yorkban. ","shortLead":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert...","id":"20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a5564e-3056-4b93-adf9-7a13df021f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","timestamp":"2018. április. 02. 14:25","title":"Késelési járvány tört ki Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Súlyos karambol miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest felé. ","shortLead":"Súlyos karambol miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest felé. ","id":"20180403_Mentohelikopter_az_M5oson_hatalmas_dugo_alakult_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acac7038-98f9-44f3-9e7a-5b06b6608403","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180403_Mentohelikopter_az_M5oson_hatalmas_dugo_alakult_ki","timestamp":"2018. április. 03. 15:22","title":"Mentőhelikopter az M5-ösön, hatalmas dugó alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan gyorsasággal adta ki az Apple az iOS legújabb verziójának fejlesztői bétáját.","shortLead":"Szokatlan gyorsasággal adta ki az Apple az iOS legújabb verziójának fejlesztői bétáját.","id":"20180402_letolheto_az_ios_114_fejlesztoi_betaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db12b7-a74b-433a-ac82-2060a595c886","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_letolheto_az_ios_114_fejlesztoi_betaja","timestamp":"2018. április. 03. 13:00","title":"Épp hogy csak megjelent az iOS 11.3, de már letölhető az iOS 11.4 fejlesztői bétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]